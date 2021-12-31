https://arabic.sputniknews.com/20211231/الوضع-ينذر-بكارثة-المخابرات-السودانية-تقول-إن-أمر-الطوارئ-صدر-لمواجهة-تدهور-خطير-1054789772.html

الوضع ينذر بكارثة.. المخابرات السودانية تقول إن أمر الطوارئ صدر لمواجهة "تدهور خطير"

الوضع ينذر بكارثة.. المخابرات السودانية تقول إن أمر الطوارئ صدر لمواجهة "تدهور خطير"

أعلن جهاز المخابرات العامة أن أمر الطوارئ الأخير الذي أصدره رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، جاء نتيجة "تدهور خطير" في البلاد، لافتا إلى أن الوضع... 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T10:18+0000

2021-12-31T10:18+0000

2021-12-31T10:18+0000

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أخبار السودان اليوم

المخابرات السودانية

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ويمنح أمر الطوارئ رقم (3) جميع الأجهزة النظامية ومنها جهاز المخابرات حصانات وصلاحيات إضافية، وهو ما اعتبره الجهاز علاجا الخلل الذي أصاب تسلسل عمله في التصدي للمهددات الأمنية والخطوات التي تتم لضبطها.وأكد أن "الحصانات والصلاحيات تعني حماية المؤسسات الوطنية من الاختراق والحفاظ على إرثها التاريخي والحضاري وأمن وثائقها التي تمثل أخطر مهددات الأمن القومي"، لافتا إلى أن الفترة المقبلة "ستشهد تنسيقا بين المنظومة الأمنية للتصدي لكل المخططات التي تجري لتمزيق السودان".وقال المكتب الاعلامي إن مسألة السلطات والصلاحيات ستجعل أجهزة الدولة الاستخبارية تعمل بقوة لضبط الوجود الأجنبي بكل أشكاله وتقنين ذلك، وفق الأعراف والقوانين الدولية والوطنية التي تحفظ للدوله سيادتها وكرامتها.كما شدد على أن القرار سيمكن المنظومة الأمنية من العمل سويا تجاه ضبط عمليات تهريب البشر وتجارة المخدرات وتجارة وتهريب السلاح ومحاصرة زيادة معدلات الجريمة وانتشار عمليات النهب والسلب المسلح ونشوب الصراعات القبلية.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المخابرات السودانية