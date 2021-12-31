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انخفاض حاد لصافي الأصول الأجنبية المصرية للشهر الثاني على التوالي
انخفاض حاد لصافي الأصول الأجنبية المصرية للشهر الثاني على التوالي
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الخميس تراجع صافي الأصول الأجنبية 31.2 مليار جنيه مصري (1.99 مليار دولار) في نوفمبر/ تشرين الثاني، في ثاني انخفاض حاد... 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T03:39+0000
2021-12-31T03:39+0000
البنك المركزي
مصر
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وتراجع صافي الأصول الأجنبية بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 82.95 مليار جنيه من 114.2 مليار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول. وكان صافي الأصول الأجنبية يبلغ 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر/ أيلول، بحسب رويترز. ويُحسب صافي الأصول الأجنبية من خلال خصم التزامات القطاع المصرفي تجاه غير المقيمين من إجمالي الأصول بالعملة الأجنبية.ووفقا للبنك المركزي فإن التغير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات الجهاز المصرفي المصري، بما فیه البنك المركزي، مع الخارج.ويقول محللون إن أي تغيير قد يرجع إلى تباين في تدفق الصادرات والواردات أو نزوح محافظ أجنبية أو عمليات سداد الدين الأجنبي أو بسبب تباطؤ في السياحة.
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البنك المركزي, مصر

انخفاض حاد لصافي الأصول الأجنبية المصرية للشهر الثاني على التوالي

03:39 GMT 31.12.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIالبنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الخميس تراجع صافي الأصول الأجنبية 31.2 مليار جنيه مصري (1.99 مليار دولار) في نوفمبر/ تشرين الثاني، في ثاني انخفاض حاد لها خلال الشهرين الماضيين.
وتراجع صافي الأصول الأجنبية بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 82.95 مليار جنيه من 114.2 مليار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول. وكان صافي الأصول الأجنبية يبلغ 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر/ أيلول، بحسب رويترز.
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
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ويُحسب صافي الأصول الأجنبية من خلال خصم التزامات القطاع المصرفي تجاه غير المقيمين من إجمالي الأصول بالعملة الأجنبية.
ووفقا للبنك المركزي فإن التغير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات الجهاز المصرفي المصري، بما فیه البنك المركزي، مع الخارج.
ويقول محللون إن أي تغيير قد يرجع إلى تباين في تدفق الصادرات والواردات أو نزوح محافظ أجنبية أو عمليات سداد الدين الأجنبي أو بسبب تباطؤ في السياحة.
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