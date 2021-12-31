https://arabic.sputniknews.com/20211231/باحثون-إسرائيليون-يستخرجون-الكهرباء-من-الأعشاب-البحرية-1054804735.html

باحثون إسرائيليون يستخرجون الكهرباء من الأعشاب البحرية

باحثون إسرائيليون يستخرجون الكهرباء من الأعشاب البحرية

ابتكر باحثون في إسرائيل طريقة جديدة لاستخراج الطاقة الكهربائية من الأعشاب البحرية دون الإضرار بالبيئة. 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T18:49+0000

2021-12-31T18:49+0000

2021-12-31T18:49+0000

علوم

إسرائيل

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وتم تطوير الفكرة من قبل مجموعة من الباحثين من المعهد الإسرائيلي للتكنولوجيا، ومعهد أبحاث علم المحيطات والبحيرات الإسرائيلية، وفق ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" يوم الثلاثاء الماضي.ووفقًا للباحثين في المعهد الإسرائيلي للتكنولوجيا، فإن "الفكرة الأساسية كانت هي استخدام الكائنات الحية كمصدر للتيار الكهربائي في خلايا الوقود الميكروبية، حيث يمكن لبكتيريا معينة نقل الإلكترونات إلى الخلايا الكهروكيميائية التي يمكنها بعد ذلك إنتاج تيار كهربائي".وينمو على ساحل البحر الأبيض المتوسط العديد من الأنواع المختلفة من الأعشاب البحرية بشكل طبيعي، مثل "خس البحر"، الذي يزرع بكميات ضخمة في معهد أبحاث علم المحيطات والبحيرات الإسرائيلية.وبحسب الصحيفة، فقد "أنشأ الباحثون تيارات قريبة من مستوى تلك التي تم الحصول عليها من الخلايا الشمسية القياسية، من خلال تطوير طرق جديدة للتواصل مع (خس البحر). وتم التوصل إلى الفكرة بسبب ارتفاع معدل التمثيل الضوئي في الأعشاب البحرية والقدرة على استخدام الأعشاب البحرية في بيئتها الطبيعية.وقال الباحثون القائمون على الفكرة إن "الأعشاب البحرية قادرة أيضًا على توفير تيارات في الظلام ناتجة عن التنفس - باستخدام السكريات الناتجة عن التمثيل الضوئي كمصدر داخلي للمغذيات - والتي تبلغ قوتها حوالي نصف تلك التي يتم الحصول عليها في الضوء، دون استخدام أي مواد إضافية".وقالت الباحثة الإسرائيلية يانيف شلوسبرغ للصحيفة "أعتقد أن فكرتنا يمكن أن تؤدي إلى ثورة حقيقية في إنتاج الطاقة النظيفة، باستخدام هذه الطريقة بنى الباحثون الإسرائيليون نموذجًا أوليًا لجهاز يجمع التيار الكهربائي مباشرة في حوض النمو (خس البحر)".

https://arabic.sputniknews.com/20211231/وفاة-إحدى-أقصر-النساء-في-العالم-عن-عمر-يناهز-33-عامًافيديو-وصور-1054801451.html

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علوم, إسرائيل