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باحثون إسرائيليون يستخرجون الكهرباء من الأعشاب البحرية
باحثون إسرائيليون يستخرجون الكهرباء من الأعشاب البحرية
ابتكر باحثون في إسرائيل طريقة جديدة لاستخراج الطاقة الكهربائية من الأعشاب البحرية دون الإضرار بالبيئة. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T18:49+0000
2021-12-31T18:49+0000
علوم
إسرائيل
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وتم تطوير الفكرة من قبل مجموعة من الباحثين من المعهد الإسرائيلي للتكنولوجيا، ومعهد أبحاث علم المحيطات والبحيرات الإسرائيلية، وفق ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" يوم الثلاثاء الماضي.ووفقًا للباحثين في المعهد الإسرائيلي للتكنولوجيا، فإن "الفكرة الأساسية كانت هي استخدام الكائنات الحية كمصدر للتيار الكهربائي في خلايا الوقود الميكروبية، حيث يمكن لبكتيريا معينة نقل الإلكترونات إلى الخلايا الكهروكيميائية التي يمكنها بعد ذلك إنتاج تيار كهربائي".وينمو على ساحل البحر الأبيض المتوسط العديد من الأنواع المختلفة من الأعشاب البحرية بشكل طبيعي، مثل "خس البحر"، الذي يزرع بكميات ضخمة في معهد أبحاث علم المحيطات والبحيرات الإسرائيلية.وبحسب الصحيفة، فقد "أنشأ الباحثون تيارات قريبة من مستوى تلك التي تم الحصول عليها من الخلايا الشمسية القياسية، من خلال تطوير طرق جديدة للتواصل مع (خس البحر). وتم التوصل إلى الفكرة بسبب ارتفاع معدل التمثيل الضوئي في الأعشاب البحرية والقدرة على استخدام الأعشاب البحرية في بيئتها الطبيعية.وقال الباحثون القائمون على الفكرة إن "الأعشاب البحرية قادرة أيضًا على توفير تيارات في الظلام ناتجة عن التنفس - باستخدام السكريات الناتجة عن التمثيل الضوئي كمصدر داخلي للمغذيات - والتي تبلغ قوتها حوالي نصف تلك التي يتم الحصول عليها في الضوء، دون استخدام أي مواد إضافية".وقالت الباحثة الإسرائيلية يانيف شلوسبرغ للصحيفة "أعتقد أن فكرتنا يمكن أن تؤدي إلى ثورة حقيقية في إنتاج الطاقة النظيفة، باستخدام هذه الطريقة بنى الباحثون الإسرائيليون نموذجًا أوليًا لجهاز يجمع التيار الكهربائي مباشرة في حوض النمو (خس البحر)".
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علوم, إسرائيل

باحثون إسرائيليون يستخرجون الكهرباء من الأعشاب البحرية

18:49 GMT 31.12.2021
© Photo / CCطحالب
طحالب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Photo / CC
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ابتكر باحثون في إسرائيل طريقة جديدة لاستخراج الطاقة الكهربائية من الأعشاب البحرية دون الإضرار بالبيئة.
وتم تطوير الفكرة من قبل مجموعة من الباحثين من المعهد الإسرائيلي للتكنولوجيا، ومعهد أبحاث علم المحيطات والبحيرات الإسرائيلية، وفق ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" يوم الثلاثاء الماضي.

ووفقًا للباحثين في المعهد الإسرائيلي للتكنولوجيا، فإن "الفكرة الأساسية كانت هي استخدام الكائنات الحية كمصدر للتيار الكهربائي في خلايا الوقود الميكروبية، حيث يمكن لبكتيريا معينة نقل الإلكترونات إلى الخلايا الكهروكيميائية التي يمكنها بعد ذلك إنتاج تيار كهربائي".

وينمو على ساحل البحر الأبيض المتوسط العديد من الأنواع المختلفة من الأعشاب البحرية بشكل طبيعي، مثل "خس البحر"، الذي يزرع بكميات ضخمة في معهد أبحاث علم المحيطات والبحيرات الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، فقد "أنشأ الباحثون تيارات قريبة من مستوى تلك التي تم الحصول عليها من الخلايا الشمسية القياسية، من خلال تطوير طرق جديدة للتواصل مع (خس البحر). وتم التوصل إلى الفكرة بسبب ارتفاع معدل التمثيل الضوئي في الأعشاب البحرية والقدرة على استخدام الأعشاب البحرية في بيئتها الطبيعية.
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وقال الباحثون القائمون على الفكرة إن "الأعشاب البحرية قادرة أيضًا على توفير تيارات في الظلام ناتجة عن التنفس - باستخدام السكريات الناتجة عن التمثيل الضوئي كمصدر داخلي للمغذيات - والتي تبلغ قوتها حوالي نصف تلك التي يتم الحصول عليها في الضوء، دون استخدام أي مواد إضافية".

وقالت الباحثة الإسرائيلية يانيف شلوسبرغ للصحيفة "أعتقد أن فكرتنا يمكن أن تؤدي إلى ثورة حقيقية في إنتاج الطاقة النظيفة، باستخدام هذه الطريقة بنى الباحثون الإسرائيليون نموذجًا أوليًا لجهاز يجمع التيار الكهربائي مباشرة في حوض النمو (خس البحر)".
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