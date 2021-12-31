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https://arabic.sputniknews.com/20211231/بايدن-أوضحت-لبوتين-أنه-إذا-توغل-في-أوكرانيا-سنزيد-وجودنا-في-أوروبا--1054807575.html
بايدن: أوضحت لبوتين أنه إذا توغل في أوكرانيا سنزيد وجودنا في أوروبا
بايدن: أوضحت لبوتين أنه إذا توغل في أوكرانيا سنزيد وجودنا في أوروبا
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن التحرك ضد أوكرانيا سيؤدي إلى فرض عقوبات وزيادة الوجود الأمريكي في أوروبا. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T21:35+0000
2021-12-31T21:35+0000
روسيا
أمريكا
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وقال بايدن للصحفيين لدى مغادرته مطعما بمدينة ويلمنغتون في ديلاوير "أوضحت للرئيس بوتين أنه إذا قام بأي تحركات أخرى، وإذا توغل في أوكرانيا، فإننا سنفرض عقوبات صارمة وسوف نزيد وجودنا في أوروبا مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي وسيكون هناك ثمن باهظ لابد من دفعه جراء ذلك"، بحسب رويترز.وأضاف بايدن إن بوتين وافق على "ثلاثة مؤتمرات رئيسية" الشهر القادم مع مسؤولين كبار بغية إيجاد حل، وقال إنه يتوقع إحراز تقدم من هذه المفاوضات. لكنه أضاف "أوضحت أن ذلك لن يحدث إلا إذا بادر هو بخفض التصعيد".وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستواجه عقوبات إذا أبقت قواتها على حدود أوكرانيا قال بايدن:وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/بوتين-يحذر-بايدن-من-فرض-عقوبات-على-روسيا-بسبب-أوكرانيا-ستؤدي-إلى-قطع-العلاقات-1054780643.html
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بايدن: أوضحت لبوتين أنه إذا توغل في أوكرانيا سنزيد وجودنا في أوروبا

21:35 GMT 31.12.2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن التحرك ضد أوكرانيا سيؤدي إلى فرض عقوبات وزيادة الوجود الأمريكي في أوروبا.
وقال بايدن للصحفيين لدى مغادرته مطعما بمدينة ويلمنغتون في ديلاوير "أوضحت للرئيس بوتين أنه إذا قام بأي تحركات أخرى، وإذا توغل في أوكرانيا، فإننا سنفرض عقوبات صارمة وسوف نزيد وجودنا في أوروبا مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي وسيكون هناك ثمن باهظ لابد من دفعه جراء ذلك"، بحسب رويترز.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
بوتين يحذر بايدن من فرض عقوبات على روسيا: ستؤدي إلى قطع العلاقات
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وأضاف بايدن إن بوتين وافق على "ثلاثة مؤتمرات رئيسية" الشهر القادم مع مسؤولين كبار بغية إيجاد حل، وقال إنه يتوقع إحراز تقدم من هذه المفاوضات. لكنه أضاف "أوضحت أن ذلك لن يحدث إلا إذا بادر هو بخفض التصعيد".
وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستواجه عقوبات إذا أبقت قواتها على حدود أوكرانيا قال بايدن:
"لست بصدد مناقشة هذا الأمر هنا علنا لكني أوضحت أنه لن يستطيع -أؤكد لا يستطيع- التحرك ضد أوكرانيا".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
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