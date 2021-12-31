https://arabic.sputniknews.com/20211231/بايدن-يتحدث-مع-زيلينسكي-الأحد-المقبل-1054804876.html

بايدن يتحدث مع زيلينسكي الأحد المقبل

بايدن يتحدث مع زيلينسكي الأحد المقبل

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن التحدث مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الأحد المقبل، على ما أفاد به مسؤول بالبيت الأبيض لوكالة "رويترز". 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T19:06+0000

2021-12-31T19:06+0000

2021-12-31T19:06+0000

أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو بايدن

حلف شمال الأطلسي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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ونقلت الوكالة اليوم الأحد، عن المسؤول الأمريكي دون تسميته إن الرئيس الأمريكي يعتزم إجراء محادثة مع زيلينسكي بعد غد الأحد.يأتي الكشف عن ذلك بعد يوم من إجراء بايدن مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول كيفية الحد من التوترات على الحدود الأوكرانية الروسية.وأمس الخميس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان "حث الرئيس بايدن اليوم خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا على تهدئة التوترات مع أوكرانيا".وقالت ساكي إن بايدن أوضح أن "الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردون بشكل حاسم إذا غزت روسيا أوكرانيا".وأضاف البيان أن بايدن أكد دعمه لحل دبلوماسي للوضع، لا سيما من خلال حوار الاستقرار الاستراتيجي الثنائي، وفي حلف الناتو من خلال مجلس الناتو وروسيا، وفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لكنه شدد على أن التقدم الجوهري لا يمكن أن يحدث إلا في بيئة خفض التصعيد.من جهته، قال الكرملين إن الرئيسين وافقا على مواصلة الحوار بعد عطلات العام الجديد، كما سيتم الحفاظ على جهات الاتصال على مستوى الإدارات.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20211231/الناتو-يبدي-استعداده-لمحادثات-ذات-مغزى-مع-روسيا-1054804167.html

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أوكرانيا, الرئيس الأمريكي جو بايدن, حلف شمال الأطلسي, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين