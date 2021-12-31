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بنك يوزع 170 مليون دولار بالخطأ
بنك يوزع 170 مليون دولار بالخطأ
اكتشف فرع مصرف "سانتاندير" الإسباني في بريطانيا، أنه وزع 130 مليون جنيه إسترليني (نحو 170 مليون دولار) بالخطأ، هدايا في يوم عيد الميلاد. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T08:29+0000
2021-12-31T08:29+0000
العالم
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ووفقا لصحيفة "ذا غاردين" البريطانية، فإن المصرف أكد في بيان، أن 75 ألف دفعة سددتها نحو ألفي مؤسسة تتعامل مع البنك تكررت في حسابات المستفيدين منها، في 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسبب مشكلة فنية.وأضاف المصرف أنه يتعاون العمل مع عدد من المصارف في كل أنحاء المملكة المتحدة على استرداد المبالغ التي دفعت بالخطأ، مؤكدا أن الدفعات سحبت مباشرة من أموال المصرف نفسه.وأشار البنك إلى أنه تمكن بسرعة من تشخيص الخلل وإصلاحه، مشيرا إلى أنه فتح إجراء استرداد خطأ مصرفي مع البنوك المستفيدة.وقال المتحدث باسم الشركة: "نأسف لأنه بسبب مشكلة فنية، تم تكرار بعض المدفوعات من عملائنا من الشركات بشكل غير صحيح في حسابات المستلمين".وشكّل موظفون في بعض الشركات المتعاملة مع "سانتاندير" أو مورّدون لها غالبية المستفيدين من هذه التحويلات المكررة، وهم حصلوا تاليا على رواتبهم أو مستحقاتهم مرتين.يذكر أن "سانتاندير" هي مجموعة مصرفية إسبانية تتمركز حول بنك سانتاندير، وتضم شبكة من المؤسسات المالية، التي لها وجود في جميع أنحاء العالم، معظمها في أوروبا وأمريكا اللاتينية.وفي نوفمبر 2004، استحوذ بنك سانتاندير على المصرف البريطاني آبي، وعُين على رأسه فرانسيسكو غوميز رولدان.
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العالم

بنك يوزع 170 مليون دولار بالخطأ

08:29 GMT 31.12.2021
© REUTERS / Hannah Mckayبنك إنجلترا في لندن
بنك إنجلترا في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / Hannah Mckay
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اكتشف فرع مصرف "سانتاندير" الإسباني في بريطانيا، أنه وزع 130 مليون جنيه إسترليني (نحو 170 مليون دولار) بالخطأ، هدايا في يوم عيد الميلاد.
ووفقا لصحيفة "ذا غاردين" البريطانية، فإن المصرف أكد في بيان، أن 75 ألف دفعة سددتها نحو ألفي مؤسسة تتعامل مع البنك تكررت في حسابات المستفيدين منها، في 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسبب مشكلة فنية.
وأضاف المصرف أنه يتعاون العمل مع عدد من المصارف في كل أنحاء المملكة المتحدة على استرداد المبالغ التي دفعت بالخطأ، مؤكدا أن الدفعات سحبت مباشرة من أموال المصرف نفسه.
وأشار البنك إلى أنه تمكن بسرعة من تشخيص الخلل وإصلاحه، مشيرا إلى أنه فتح إجراء استرداد خطأ مصرفي مع البنوك المستفيدة.
وقال المتحدث باسم الشركة: "نأسف لأنه بسبب مشكلة فنية، تم تكرار بعض المدفوعات من عملائنا من الشركات بشكل غير صحيح في حسابات المستلمين".
وشكّل موظفون في بعض الشركات المتعاملة مع "سانتاندير" أو مورّدون لها غالبية المستفيدين من هذه التحويلات المكررة، وهم حصلوا تاليا على رواتبهم أو مستحقاتهم مرتين.
صراف آلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2021
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14 سبتمبر, 11:23 GMT
يذكر أن "سانتاندير" هي مجموعة مصرفية إسبانية تتمركز حول بنك سانتاندير، وتضم شبكة من المؤسسات المالية، التي لها وجود في جميع أنحاء العالم، معظمها في أوروبا وأمريكا اللاتينية.
وفي نوفمبر 2004، استحوذ بنك سانتاندير على المصرف البريطاني آبي، وعُين على رأسه فرانسيسكو غوميز رولدان.
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