تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211231/بوتين-يتفوق-على-الجميع-مرة-أخرى-في-الهوكي-فيديو-1054797694.html
بوتين يتفوق على الجميع مرة أخرى في الهوكي... فيديو
بوتين يتفوق على الجميع مرة أخرى في الهوكي... فيديو
لعب فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو لعبة الهوكي مرة أخرى. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T13:37+0000
2021-12-31T13:37+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103225/14/1032251474_0:216:2875:1833_1920x0_80_0_0_f623274042a5caeb168420e18a46ca70.jpg
افتتح بوتين التسجيل في الدقيقة الثالثة وجلس للراحة، وبعد ذلك سجل رئيس بيلاروسيا أيضا هدفه. ونتيجة لذلك، فاز الفريق الرئاسي بنتيجة 18: 7.لعب كلا الرئيسين في نفس الفريق، لكن هذا لم يمنع لوكاشينكو من الأداء التقليدي بشكل مختلف - كانت سترته مزينة بالشعار الوطني. في المجموع، سدد الهدف مرتين خلال المباراة. سجل نجله نيكولاي أربعة أهداف (أكثر من والده!)، لكن بوتين لم يهزم أبدًا، وسجل سبعة أهداف. بشكل عام ، كانت مباراة الرئيس الروسي صعبة - حتى أنه اضطر إلى النهوض بعد السقوط:كانت آخر مباراة رسمية لبوتين هي احتفال دوري الهوكي الليلي في مايو آيار. حينها سجل ثمانية أهداف. ونتيجة لذلك، بلغ متوسط ​​أدائه هذا الموسم ستة أهداف في المباراة الواحدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103225/14/1032251474_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_6cfdf3e59bb4f8e80816a47202642dcf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

بوتين يتفوق على الجميع مرة أخرى في الهوكي... فيديو

13:37 GMT 31.12.2021
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الذهاب إلى بنك الصوربوتين يشارك في المباراة الاحتفالية لرابطة "هوكي الليل" في سوتشي
بوتين يشارك في المباراة الاحتفالية لرابطة هوكي الليل في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
لعب فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو لعبة الهوكي مرة أخرى.
افتتح بوتين التسجيل في الدقيقة الثالثة وجلس للراحة، وبعد ذلك سجل رئيس بيلاروسيا أيضا هدفه. ونتيجة لذلك، فاز الفريق الرئاسي بنتيجة 18: 7.
لعب كلا الرئيسين في نفس الفريق، لكن هذا لم يمنع لوكاشينكو من الأداء التقليدي بشكل مختلف - كانت سترته مزينة بالشعار الوطني. في المجموع، سدد الهدف مرتين خلال المباراة. سجل نجله نيكولاي أربعة أهداف (أكثر من والده!)، لكن بوتين لم يهزم أبدًا، وسجل سبعة أهداف. بشكل عام ، كانت مباراة الرئيس الروسي صعبة - حتى أنه اضطر إلى النهوض بعد السقوط:
كانت آخر مباراة رسمية لبوتين هي احتفال دوري الهوكي الليلي في مايو آيار. حينها سجل ثمانية أهداف. ونتيجة لذلك، بلغ متوسط ​​أدائه هذا الموسم ستة أهداف في المباراة الواحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:08 GMTلص يندم على اقتحامه متجر مثلجات بعد أن حطم العاملون كرسيا على رأسه... فيديو وصور
14:03 GMTمقتل 4 جنود باكستانيين في مواجهات مع مسلحي حركة "طالبان باكستان"
13:53 GMTنيوزيلندا أول دولة تستقبل العام الجديد.. فيديو
13:50 GMT"أطباء السودان" تحذر من التصعيد المفرط لقوات الأمن والرئيس العراقي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد
13:43 GMTإعلام: اتهام أحد سكان القدس المحتلة بالتجسس لحزب الله
13:40 GMTالسعودية تعزي السودان في ضحايا منجم غرب كرفان
13:37 GMTبوتين يتفوق على الجميع مرة أخرى في الهوكي... فيديو
13:35 GMTما دور تركيا في الحرب الإثيوبية... الكشف عن لقاءات مع قيادات تيغراي في أنقرة
13:32 GMTالعثور على نحو 100 تمثال لبوذا في أحد الجروف شمالي الصين
13:30 GMTالتحالف العربي يعلن تنفيذ 19 عملية في مأرب وقتل 100 عنصر من "أنصار الله"
13:29 GMTمجلة: الغواصات النووية الروسية تصبح أكثر خطورة
13:27 GMTنائب روسي يستبعد خوض الغرب حربا ضد روسيا
13:14 GMTغزة.. حصار وأزمة إنسانية.. فهل ستشتعل جبهة الحرب من جديد؟
13:14 GMTالسيسي يهنئ ملوك ورؤساء دول العالم بحلول العام الجديد
13:12 GMTلبنان يتأرجح بين الأزمات السياسية والاقتصادية والقضائية وانسداد أفق الحل
13:11 GMTلجنة أطباء السودان المركزية: ارتقاء شهيد خامس بعبوة غاز مباشرة في الصدر
13:08 GMTتوقعات الاقتصاد لعام 2022
13:06 GMTوزير: الإمارات عرضت إنشاء طريق للنقل البري مع تركيا عبر العراق بدلا من إيران
13:04 GMTالقضاء المصري يخلي سبيل علا القرضاوي
13:00 GMTإعلام أمريكي: الولايات المتحدة تأجج الصراع في أوكرانيا من خلال تحيزها