بوتين يتفوق على الجميع مرة أخرى في الهوكي... فيديو

افتتح بوتين التسجيل في الدقيقة الثالثة وجلس للراحة، وبعد ذلك سجل رئيس بيلاروسيا أيضا هدفه. ونتيجة لذلك، فاز الفريق الرئاسي بنتيجة 18: 7.لعب كلا الرئيسين في نفس الفريق، لكن هذا لم يمنع لوكاشينكو من الأداء التقليدي بشكل مختلف - كانت سترته مزينة بالشعار الوطني. في المجموع، سدد الهدف مرتين خلال المباراة. سجل نجله نيكولاي أربعة أهداف (أكثر من والده!)، لكن بوتين لم يهزم أبدًا، وسجل سبعة أهداف. بشكل عام ، كانت مباراة الرئيس الروسي صعبة - حتى أنه اضطر إلى النهوض بعد السقوط:كانت آخر مباراة رسمية لبوتين هي احتفال دوري الهوكي الليلي في مايو آيار. حينها سجل ثمانية أهداف. ونتيجة لذلك، بلغ متوسط أدائه هذا الموسم ستة أهداف في المباراة الواحدة.
لعب فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو لعبة الهوكي مرة أخرى.
افتتح بوتين التسجيل في الدقيقة الثالثة وجلس للراحة، وبعد ذلك سجل رئيس بيلاروسيا أيضا هدفه. ونتيجة لذلك، فاز الفريق الرئاسي بنتيجة 18: 7.
لعب كلا الرئيسين في نفس الفريق، لكن هذا لم يمنع لوكاشينكو من الأداء التقليدي بشكل مختلف - كانت سترته مزينة بالشعار الوطني. في المجموع، سدد الهدف مرتين خلال المباراة. سجل نجله نيكولاي أربعة أهداف (أكثر من والده!)، لكن بوتين لم يهزم أبدًا، وسجل سبعة أهداف. بشكل عام ، كانت مباراة الرئيس الروسي صعبة - حتى أنه اضطر إلى النهوض بعد السقوط:
كانت آخر مباراة رسمية لبوتين هي احتفال دوري الهوكي الليلي في مايو آيار. حينها سجل ثمانية أهداف. ونتيجة لذلك، بلغ متوسط أدائه هذا الموسم ستة أهداف في المباراة الواحدة.