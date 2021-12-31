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https://arabic.sputniknews.com/20211231/بوتين-يعرب-عن-دعمه-لكل-من-فقد-أحباءه-وأصدقائه-بسبب-كورونا-1054795115.html
بوتين يعرب عن دعمه لكل من فقد أحباءه وأصدقائه بسبب كورونا
بوتين يعرب عن دعمه لكل من فقد أحباءه وأصدقائه بسبب كورونا
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعمه لكل من فقد أحباءه وأصدقائه في جراء وباء كورونا. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T12:57+0000
2021-12-31T13:03+0000
روسيا
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قال بوتين في خطاب متلفز والموجه للشعب الروسي بمناسبة العام الجديد، والذي شاهده سكان كامتشاتكا أقصى شرق روسيا: "استمرينا معا في محاربة وباء خطير اجتاح كل القارات ولم ينحسر بعد. أودى المرض الخبيث بحياة عشرات الآلاف من الأرواح. أود أن أعبر عن دعمي الصادق لكل من فقد الأهل وأقارب وأصدقاء".وأكد بوتين في كلمته أن روسيا استطاعت الدفاع عن مصالحها في مجال الأمن: "الأهم أننا تغلبنا معا على كل صعوبات العام المنصرم. قمنا بحماية أولئك الذين وجدوا أنفسهم في مواقف صعبة. قمنا في المقام الأول بدعم كبار السن والأسر التي تربي أطفالا، الذين هم مستقبل روسيا. لقد دافعنا بحزم وثبات عن مصالحنا الوطنية وأمن الوطن والمواطن".
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روسيا

بوتين يعرب عن دعمه لكل من فقد أحباءه وأصدقائه بسبب كورونا

12:57 GMT 31.12.2021 (تم التحديث: 13:03 GMT 31.12.2021)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعمه لكل من فقد أحباءه وأصدقائه في جراء وباء كورونا.
قال بوتين في خطاب متلفز والموجه للشعب الروسي بمناسبة العام الجديد، والذي شاهده سكان كامتشاتكا أقصى شرق روسيا: "استمرينا معا في محاربة وباء خطير اجتاح كل القارات ولم ينحسر بعد. أودى المرض الخبيث بحياة عشرات الآلاف من الأرواح. أود أن أعبر عن دعمي الصادق لكل من فقد الأهل وأقارب وأصدقاء".
وأكد بوتين في كلمته أن روسيا استطاعت الدفاع عن مصالحها في مجال الأمن: "الأهم أننا تغلبنا معا على كل صعوبات العام المنصرم. قمنا بحماية أولئك الذين وجدوا أنفسهم في مواقف صعبة. قمنا في المقام الأول بدعم كبار السن والأسر التي تربي أطفالا، الذين هم مستقبل روسيا. لقد دافعنا بحزم وثبات عن مصالحنا الوطنية وأمن الوطن والمواطن".
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