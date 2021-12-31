بوتين يعرب عن دعمه لكل من فقد أحباءه وأصدقائه بسبب كورونا

قال بوتين في خطاب متلفز والموجه للشعب الروسي بمناسبة العام الجديد، والذي شاهده سكان كامتشاتكا أقصى شرق روسيا: "استمرينا معا في محاربة وباء خطير اجتاح كل القارات ولم ينحسر بعد. أودى المرض الخبيث بحياة عشرات الآلاف من الأرواح. أود أن أعبر عن دعمي الصادق لكل من فقد الأهل وأقارب وأصدقاء".وأكد بوتين في كلمته أن روسيا استطاعت الدفاع عن مصالحها في مجال الأمن: "الأهم أننا تغلبنا معا على كل صعوبات العام المنصرم. قمنا بحماية أولئك الذين وجدوا أنفسهم في مواقف صعبة. قمنا في المقام الأول بدعم كبار السن والأسر التي تربي أطفالا، الذين هم مستقبل روسيا. لقد دافعنا بحزم وثبات عن مصالحنا الوطنية وأمن الوطن والمواطن".
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعمه لكل من فقد أحباءه وأصدقائه في جراء وباء كورونا.
قال بوتين في خطاب متلفز والموجه للشعب الروسي بمناسبة العام الجديد، والذي شاهده سكان كامتشاتكا أقصى شرق روسيا: "استمرينا معا في محاربة وباء خطير اجتاح كل القارات ولم ينحسر بعد. أودى المرض الخبيث بحياة عشرات الآلاف من الأرواح. أود أن أعبر عن دعمي الصادق لكل من فقد الأهل وأقارب وأصدقاء".
وأكد بوتين في كلمته أن روسيا استطاعت الدفاع عن مصالحها في مجال الأمن: "الأهم أننا تغلبنا معا على كل صعوبات العام المنصرم. قمنا بحماية أولئك الذين وجدوا أنفسهم في مواقف صعبة. قمنا في المقام الأول بدعم كبار السن والأسر التي تربي أطفالا، الذين هم مستقبل روسيا. لقد دافعنا بحزم وثبات عن مصالحنا الوطنية وأمن الوطن والمواطن".