تشاووش أوغلو يقول إن اليونان تقوم بخطوات استفزازية

وأضاف تشاووش أوغلو خلال تصريحات لمحطة "24 تي في" التلفزيونية المحلية، ردا على سؤال بشأن شراء اليونان أسلحة من أمريكا "إن واشنطن اتبعت دائمًا سياسة متوازنة فيما يتعلق بقبرص، وشرق البحر المتوسط، والعلاقات بين تركيا واليونان، وعليها ألا تخل بهذا التوازن".وأوضح الوزير التركي أنه "عندما ننظر إلى مبررات اليونان لشراء الأسلحة، فإنها في الغالب تقول: إنه بسبب التهديد التركي"، متابعا "ولكن التهديد نفسه هو اليونان. لقد تصرفنا دائمًا وفقًا للقانون الدولي".وأشار تشاووش أوغلو إلى أن "اليونان تحاول زيادة التوتر في بحر إيجه، من خلال الإدلاء ببيانات استفزازية مختلفة كل يوم، وبغض النظر عن الشطر الرومي لجزيرة قبرص، يقوم رئيس الوزراء اليوناني ووزير خارجيته باتخاذ خطوات وخطابات استفزازية. وعليهما أن يفهما أن هذا خطير للغاية".وصادقت وزارة الخارجية الأمريكية، في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على بيع اليونان مبيعات عسكرية بقيمة 9.4 مليارات دولار.وأفادت وكالة الأناضول، بأن المبيعات العسكرية تشمل 4 سفن حربية بقيمة 6.9 مليارات دولار، فضلا عن تحديث فرقاطة يونانية بقيمة 2.5 مليار دولار، عبر بيع معدات عسكرية لتحديث تلك الفرقاطة وهي من طراز "ميكو".وأوضحت أن صفقة الأسلحة الأمريكية لليونان ستدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي الأمريكي، عبر المساعدة في تحسين أمن حليف في حلف "الناتو"، باعتبار اليونان شريك مهم للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في القارة الأوروبية.وتساهم الصفقة العسكرية في تحسين قدرة اليونان على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، عبر توفير قدرة ردع مقاتلة وفعالة لحماية المصالح البحرية والبنية التحتية من أجل دعم موقعها الاستراتيجي على الجناح الجنوبي لحلف الناتو".
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مساء أمس الخميس، إن رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، ووزير خارجيته نيكوس ديندياس "يقومان بخطوات وخطابات استفزازية، وعليهما أن يفهما أنها خطيرة للغاية".
وأضاف تشاووش أوغلو خلال تصريحات لمحطة "24 تي في" التلفزيونية المحلية، ردا على سؤال بشأن شراء اليونان أسلحة من أمريكا "إن واشنطن اتبعت دائمًا سياسة متوازنة فيما يتعلق بقبرص، وشرق البحر المتوسط، والعلاقات بين تركيا واليونان، وعليها ألا تخل بهذا التوازن".
وأشار تشاووش أوغلو إلى أن "اليونان تحاول زيادة التوتر في بحر إيجه، من خلال الإدلاء ببيانات استفزازية مختلفة كل يوم، وبغض النظر عن الشطر الرومي لجزيرة قبرص، يقوم رئيس الوزراء اليوناني ووزير خارجيته باتخاذ خطوات وخطابات استفزازية. وعليهما أن يفهما أن هذا خطير للغاية".
وصادقت وزارة الخارجية الأمريكية، في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على بيع اليونان مبيعات عسكرية بقيمة 9.4 مليارات دولار.
وأفادت وكالة الأناضول، بأن المبيعات العسكرية تشمل 4 سفن حربية بقيمة 6.9 مليارات دولار، فضلا عن تحديث فرقاطة يونانية بقيمة 2.5 مليار دولار، عبر بيع معدات عسكرية لتحديث تلك الفرقاطة وهي من طراز "ميكو".
وأوضحت أن صفقة الأسلحة الأمريكية لليونان ستدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي الأمريكي، عبر المساعدة في تحسين أمن حليف في حلف "الناتو"، باعتبار اليونان شريك مهم للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في القارة الأوروبية.
وتساهم الصفقة العسكرية في تحسين قدرة اليونان على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، عبر توفير قدرة ردع مقاتلة وفعالة لحماية المصالح البحرية والبنية التحتية من أجل دعم موقعها الاستراتيجي على الجناح الجنوبي لحلف الناتو".