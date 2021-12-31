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https://arabic.sputniknews.com/20211231/تعرض-قاعدة-عسكرية-أمريكية-لقصف-بقذائف-الهاون-شمالي-سوريا-1054808129.html
تعرض قاعدة عسكرية أمريكية لقصف بقذائف الهاون شمالي سوريا
تعرض قاعدة عسكرية أمريكية لقصف بقذائف الهاون شمالي سوريا
تعرضت اليوم الجمعة، قاعدة عسكرية أمريكية، في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا لقصف بقذائف الهاون 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T22:44+0000
2021-12-31T22:44+0000
2021-12-31T22:49+0000
أمريكا
سوريا
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وأفادت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا عن مراسلها بسقوط قذائف على القاعدة الأمريكية مدينة الشدادي جنوب الحسكة".وأضاف المراسل أن"صفارات الإنذار دوت في القاعدة وتم رفع مستوى التأهب".وفي 13 ديسمبر/كانون الأول، تعرضت القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل (العمر) النفطي بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، لقصف صاروخي مجهول المصدر.وسبق القذائف التي انهالت على القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل العمر، هجوم نفذه مسلحون على نقطة عسكرية تابعة للمسلحين الموالين لجيش الاحتلال الامريكي في بلدة (ذيبان) بالقرب من حقل العمر.يشار إلى أن الحكومة السورية ترى أن الوجود الأمريكي على أراضيها انتهاك للسيادة الوطنية ومحاولة للاستيلاء على مواردها الطبيعية.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/قصف-صاروخي-على-قاعدة-للجيش-الأمريكي-في-أكبر-حقول-النفط-السورية-1053897779.html
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أمريكا, سوريا
تعرض قاعدة عسكرية أمريكية لقصف بقذائف الهاون شمالي سوريا 22:44 GMT 31.12.2021 (تم التحديث: 22:49 GMT 31.12.2021)
تعرضت اليوم الجمعة، قاعدة عسكرية أمريكية، في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا لقصف بقذائف الهاون
وأفادت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا عن مراسلها بسقوط قذائف على القاعدة الأمريكية مدينة الشدادي جنوب الحسكة".
وأضاف المراسل أن"صفارات الإنذار دوت في القاعدة وتم رفع مستوى التأهب".
وفي 13 ديسمبر/كانون الأول،
تعرضت القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل (العمر)
النفطي بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، لقصف صاروخي مجهول المصدر.
وسبق القذائف التي انهالت على القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل العمر، هجوم نفذه مسلحون على نقطة عسكرية تابعة للمسلحين الموالين لجيش الاحتلال الامريكي في بلدة (ذيبان) بالقرب من حقل العمر.
يشار إلى أن الحكومة السورية ترى أن الوجود الأمريكي على أراضيها انتهاك للسيادة الوطنية ومحاولة للاستيلاء على مواردها الطبيعية.