توقعات الاقتصاد لعام 2022

توقع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن سعر النفط المناسب لروسيا وميزانيتها، هو في نطاق 65 - 80 دولارا للبرميل في عام 2022. كما توقع أن أسعار الغاز ستكون مرتفعة نسبيا.وحول هذه التوقعات قال الخبير النفطي، علي الفارسي، لـ "قوانين الاقتصاد": "سيكون عام انتعاش لصناعة النفط والغاز، مدفوعا بالتوازن بين الطلب والعرض، خاصة بعد نجاح المملكة العربية السعودية بقيادة التحالف التاريخي "أوبك + "، وفشل الولايات المتحدة بالسحب من الاحتياطات للضغط على "أوبك +"، إضافة إلى انخفاض حدة المخاطر السياسية، وتكيف الاقتصاد العالمي مع المتحور (أوميكرون)، إذ لم يعد سبب قلق كما في السابق، لهذا ستتجه الأسعار للارتفاع لتصل إلى حوالي 90 دولارا للبرميل خاصة في الربع الأول وحتى منتصف العام 2022".ارتفاع الأسعار خطر محدق بالمواطن العربي خلال 2022توقع خبراء أن أبرز العقبات التي ستواجه الاقتصاد العالمي في 2022، هي "أوميكرون"، والتضخم، ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الشرق الأوسط.وحول هذه التوقعات قال المحلل الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، لـ "قوانين الاقتصاد": " أريد أن أكون موضوعيا، هناك تحديات ستضغط على المواطن، وإن كان لم يشعر بأزمة كورونا بشكل مباشر خلال الأعوام السابقة فهو سيشعر بها في العام 2022، وسنشهد بالفعل ارتفاعا كبيرا في الأسواق العربية، وزيادة معدلات التضخم، سواء على مستوى الغذاء أو السلع وتكاليف خدمات النقل، تمنياتي، أن تتمكن دول العالم من التعاون فيما بينها بحيث يسهم هذا التعاون الدولي في تقليل الآثار السلبية المتوقعة لعام 2022".التفاصيل في الملف الصوتي
نناقش في هذه الحلقة: التوقعات لأسواق الطاقة في عام 2022، العقبات التي تواجه الاقتصاد العالمي في عام 2022، روسيا تطلق "السيل الشمالي 2 " بالرغم من المعوقات الغربية، خسائر التجارة العالمية بعد حادثة ناقلة الحاويات العملاقة التي علقت في قناة السويس خلال 2021، إكسبو دبي 2020.
توقع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن سعر النفط المناسب لروسيا وميزانيتها، هو في نطاق 65 - 80 دولارا للبرميل في عام 2022. كما توقع أن أسعار الغاز ستكون مرتفعة نسبيا.
وحول هذه التوقعات قال الخبير النفطي، علي الفارسي، لـ "قوانين الاقتصاد": "سيكون عام انتعاش لصناعة النفط والغاز، مدفوعا بالتوازن بين الطلب والعرض، خاصة بعد نجاح المملكة العربية السعودية بقيادة التحالف التاريخي "أوبك + "، وفشل الولايات المتحدة بالسحب من الاحتياطات للضغط على "أوبك +"، إضافة إلى انخفاض حدة المخاطر السياسية، وتكيف الاقتصاد العالمي مع المتحور (أوميكرون)، إذ لم يعد سبب قلق كما في السابق، لهذا ستتجه الأسعار للارتفاع لتصل إلى حوالي 90 دولارا للبرميل خاصة في الربع الأول وحتى منتصف العام 2022".
ارتفاع الأسعار خطر محدق بالمواطن العربي خلال 2022
توقع خبراء أن أبرز العقبات التي ستواجه الاقتصاد العالمي في 2022، هي "أوميكرون"، والتضخم، ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الشرق الأوسط.
وحول هذه التوقعات قال المحلل الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، لـ "قوانين الاقتصاد": " أريد أن أكون موضوعيا، هناك تحديات ستضغط على المواطن، وإن كان لم يشعر بأزمة كورونا بشكل مباشر خلال الأعوام السابقة فهو سيشعر بها في العام 2022، وسنشهد بالفعل ارتفاعا كبيرا في الأسواق العربية، وزيادة معدلات التضخم، سواء على مستوى الغذاء أو السلع وتكاليف خدمات النقل، تمنياتي، أن تتمكن دول العالم من التعاون فيما بينها بحيث يسهم هذا التعاون الدولي في تقليل الآثار السلبية المتوقعة لعام 2022".