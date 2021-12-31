https://arabic.sputniknews.com/20211231/جباروف-بوتين-لا-ينوي-التراجع-ووقت-التنازلات-قد-ولى-1054790428.html

جباروف: بوتين لا ينوي التراجع ووقت التنازلات قد ولى

جباروف: بوتين لا ينوي التراجع ووقت التنازلات قد ولى

صرح النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف، اليوم الجمعة، بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلال محادثة مع الرئيس... 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T10:45+0000

2021-12-31T10:45+0000

2021-12-31T10:45+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103697/83/1036978389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f2868f3a917f282877a43528bf37c0a8.jpg

وتعليقا على محادثات زعيمي الدولتين، بين جباروف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "المحادثة كانت صعبة".وأشار إلى أن "موقف روسيا صحيح تمامًا"، قائلاً بأن "وقت التنازلات قد ولى".وأضاف جباروف بأن "الزعيم الروسي قال لنظيره الأميركي، إنه لا داعي لتخويفنا بالعقوبات، فقد يكون هناك قطع للعلاقات".وعلق جباروف على ذلك بأن "على واشنطن أن تفكر في هذا الأمر".وتابع قائلًا: "رئيسنا أكد أنه لا ينوي التراجع".ويرى جباروف، بأن: "بدء المحادثات في جنيف سوف يتميز بموقف موسكو الصارم".وتعليقاً على تصريح بايدن بأن الولايات المتحدة لا تنوي نشر أسلحة هجومية في أوكرانيا، أشار جباروف، إلى أن "هذا جيد ككلام".ويعتقد جباروف، أنه "يجب تكريس مثل هذه القضايا في الاتفاقيات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة".وأجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن مكالمة هاتفية مساء أمس الخميس، تناولا خلالها أهم المسائل المتعلقة بالمحادثات المرتقبة بين الجانبين حول الضمانات الأمنية.

https://arabic.sputniknews.com/20211230/بوتين-يحذر-بايدن-من-فرض-عقوبات-على-روسيا-بسبب-أوكرانيا-ستؤدي-إلى-قطع-العلاقات-1054780643.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم