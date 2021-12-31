جباروف: بوتين لا ينوي التراجع ووقت التنازلات قد ولى
© Sputnik . Alexander Natruskinفلاديمير جباروف
© Sputnik . Alexander Natruskin
صرح النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف، اليوم الجمعة، بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلال محادثة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، موقف موسكو المتشدد بشأن العقوبات، وأن وقت تقديم التنازلات قد انتهى، وستتخذ روسيا أيضاً موقفاً متشدداً في المحادثات في جنيف".
وتعليقا على محادثات زعيمي الدولتين، بين جباروف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "المحادثة كانت صعبة".
وأشار إلى أن "موقف روسيا صحيح تمامًا"، قائلاً بأن "وقت التنازلات قد ولى".
وأضاف جباروف بأن "الزعيم الروسي قال لنظيره الأميركي، إنه لا داعي لتخويفنا بالعقوبات، فقد يكون هناك قطع للعلاقات".
وأشار إلى أن "موقف روسيا صحيح تمامًا"، قائلاً بأن "وقت التنازلات قد ولى".
وأضاف جباروف بأن "الزعيم الروسي قال لنظيره الأميركي، إنه لا داعي لتخويفنا بالعقوبات، فقد يكون هناك قطع للعلاقات".
وعلق جباروف على ذلك بأن "على واشنطن أن تفكر في هذا الأمر".
وتابع قائلًا: "رئيسنا أكد أنه لا ينوي التراجع".
ويرى جباروف، بأن: "بدء المحادثات في جنيف سوف يتميز بموقف موسكو الصارم".
وتعليقاً على تصريح بايدن بأن الولايات المتحدة لا تنوي نشر أسلحة هجومية في أوكرانيا، أشار جباروف، إلى أن "هذا جيد ككلام".
ويعتقد جباروف، أنه "يجب تكريس مثل هذه القضايا في الاتفاقيات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة".
وأجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن مكالمة هاتفية مساء أمس الخميس، تناولا خلالها أهم المسائل المتعلقة بالمحادثات المرتقبة بين الجانبين حول الضمانات الأمنية.
وتابع قائلًا: "رئيسنا أكد أنه لا ينوي التراجع".
ويرى جباروف، بأن: "بدء المحادثات في جنيف سوف يتميز بموقف موسكو الصارم".
وتعليقاً على تصريح بايدن بأن الولايات المتحدة لا تنوي نشر أسلحة هجومية في أوكرانيا، أشار جباروف، إلى أن "هذا جيد ككلام".
ويعتقد جباروف، أنه "يجب تكريس مثل هذه القضايا في الاتفاقيات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة".
وأجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن مكالمة هاتفية مساء أمس الخميس، تناولا خلالها أهم المسائل المتعلقة بالمحادثات المرتقبة بين الجانبين حول الضمانات الأمنية.