https://arabic.sputniknews.com/20211231/حفيد-شارل-ديغول-يصف-بوتين-بكلمة-واحدة---1054789964.html

حفيد شارل ديغول يصف بوتين بكلمة واحدة

حفيد شارل ديغول يصف بوتين بكلمة واحدة

أطلق حفيد أول رئيس للجمهورية الفرنسية شارل ديغول، بيير ديغول، على فلاديمير بوتين لقب الرئيس العظيم لبلاده. 31.12.2021, سبوتنيك عربي

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روسيا

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نقل السفير الروسي لدى فرنسا أليكسي ميشكوف، تهاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فيليب نجل شارل ديغول، الذي احتفل بعيد ميلاده المائة في 28 ديسمبر.تم تقديم التهاني والهدايا إلى بيير ديغول الذي وصل إلى مقر إقامة السفير الروسي مع زوجته.وأعرب عن التزامه بفكرة أوروبا من المحيط الأطلسي إلى جبال الأورال، والتي تحدث عنها أول رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة.وقال: "أود أن نعود إلى القيم الأساسية التي فقدناها للأسف في أوروبا وكذلك في فرنسا. هذه هي قيم الأسرة والتقاليد والكرامة".وقال بيير ديغول: "إن الرئيس بوتين زعيم عظيم ورئيس عظيم لبلاده".وأضاف أنه من المستحيل فهم بعض الدول دون فهم تاريخها وثقافتها دون فهم عقليتها ولغتها.

https://arabic.sputniknews.com/20210714/بوتين-تطوير-العلاقات-بين-روسيا-وفرنسا-سيسهم-في-تعزيز-الاستقرار-في-أوروبا-1049568879.html

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روسيا