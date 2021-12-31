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حفيد شارل ديغول يصف بوتين بكلمة واحدة
حفيد شارل ديغول يصف بوتين بكلمة واحدة
أطلق حفيد أول رئيس للجمهورية الفرنسية شارل ديغول، بيير ديغول، على فلاديمير بوتين لقب الرئيس العظيم لبلاده. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T10:22+0000
2021-12-31T10:22+0000
روسيا
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نقل السفير الروسي لدى فرنسا أليكسي ميشكوف، تهاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فيليب نجل شارل ديغول، الذي احتفل بعيد ميلاده المائة في 28 ديسمبر.تم تقديم التهاني والهدايا إلى بيير ديغول الذي وصل إلى مقر إقامة السفير الروسي مع زوجته.وأعرب عن التزامه بفكرة أوروبا من المحيط الأطلسي إلى جبال الأورال، والتي تحدث عنها أول رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة.وقال: "أود أن نعود إلى القيم الأساسية التي فقدناها للأسف في أوروبا وكذلك في فرنسا. هذه هي قيم الأسرة والتقاليد والكرامة".وقال بيير ديغول: "إن الرئيس بوتين زعيم عظيم ورئيس عظيم لبلاده".وأضاف أنه من المستحيل فهم بعض الدول دون فهم تاريخها وثقافتها دون فهم عقليتها ولغتها.
https://arabic.sputniknews.com/20210714/بوتين-تطوير-العلاقات-بين-روسيا-وفرنسا-سيسهم-في-تعزيز-الاستقرار-في-أوروبا-1049568879.html
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روسيا

حفيد شارل ديغول يصف بوتين بكلمة واحدة

10:22 GMT 31.12.2021
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أطلق حفيد أول رئيس للجمهورية الفرنسية شارل ديغول، بيير ديغول، على فلاديمير بوتين لقب الرئيس العظيم لبلاده.
نقل السفير الروسي لدى فرنسا أليكسي ميشكوف، تهاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فيليب نجل شارل ديغول، الذي احتفل بعيد ميلاده المائة في 28 ديسمبر.
تم تقديم التهاني والهدايا إلى بيير ديغول الذي وصل إلى مقر إقامة السفير الروسي مع زوجته.
وقال ديغول: "لقد تأثرت كثيرا باهتمام الرئيس بوتين، واهتمام السفير. بالنسبة لي، هذه مناسبة للتأكيد على الصداقة القوية بين فرنسا وروسيا، والتي ولدت ليس فقط بفضل الانتصار المشترك على الغزاة الفاشيين. هذه الصداقة كانت موجودة في النفوس، في عقلية الفرنسيين لفترة طويلة".
وأعرب عن التزامه بفكرة أوروبا من المحيط الأطلسي إلى جبال الأورال، والتي تحدث عنها أول رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة.
وقال: "أود أن نعود إلى القيم الأساسية التي فقدناها للأسف في أوروبا وكذلك في فرنسا. هذه هي قيم الأسرة والتقاليد والكرامة".
وقال بيير ديغول: "إن الرئيس بوتين زعيم عظيم ورئيس عظيم لبلاده".
وأضاف أنه من المستحيل فهم بعض الدول دون فهم تاريخها وثقافتها دون فهم عقليتها ولغتها.
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