خبراء يتحدثون عن سيناريو الحرب العالمية الثالثة حال حدوثها في المستقبل القريب

وفقا للخبراء، ستصبح التكنولوجيا ساحة معركة للقوى العظمى. هكذا، خفضت وزارة الدفاع في المملكة المتحدة بشكل كبير التمويل للأسلحة التقليدية وركزت على تطوير الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها من مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات.في حالة حدوث نزاع واسع النطاق، ستحاول الدول المتعارضة حرمان بعضها البعض من الاتصالات والوصول إلى الإنترنت. للقيام بذلك، ستقوم بقطع كابلات الاتصالات البحرية عبر المحيطات والبدء في البحث عن الأقمار الصناعية الفضائية. في الوقت نفسه، يمكن أن تحدث ضربة صاروخية ضخمة و"إعماء" العدو على شبكة الانترنت في وقت واحد.
أخبر الخبراء صحيفة ديلي ميل عن طبيعة الحرب العالمية الثالثة والسيناريو المتوقع لها، حال حدوثها في المستقبل القريب.
وفقا للخبراء، ستصبح التكنولوجيا ساحة معركة للقوى العظمى. هكذا، خفضت وزارة الدفاع في المملكة المتحدة بشكل كبير التمويل للأسلحة التقليدية وركزت على تطوير الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها من مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وقال الخبراء، ستستخدم الولايات المتحدة وروسيا والصين بالضرورة صواريخ تفوق سرعة الصوت، والتي يصعب اكتشافها وإسقاطها في الوقت المناسب بسبب سرعتها العالية في حرب عالمية افتراضية.
في حالة حدوث نزاع واسع النطاق، ستحاول الدول المتعارضة حرمان بعضها البعض من الاتصالات والوصول إلى الإنترنت. للقيام بذلك، ستقوم بقطع كابلات الاتصالات البحرية عبر المحيطات والبدء في البحث عن الأقمار الصناعية الفضائية. في الوقت نفسه، يمكن أن تحدث ضربة صاروخية ضخمة و"إعماء" العدو على شبكة الانترنت في وقت واحد.