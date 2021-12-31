تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211231/خبراء-يتحدثون-عن-سيناريو-الحرب-العالمية-الثالثة-حال-حدوثها-في-المستقبل-القريب-1054782356.html
خبراء يتحدثون عن سيناريو الحرب العالمية الثالثة حال حدوثها في المستقبل القريب
خبراء يتحدثون عن سيناريو الحرب العالمية الثالثة حال حدوثها في المستقبل القريب
أخبر الخبراء صحيفة ديلي ميل عن طبيعة الحرب العالمية الثالثة والسيناريو المتوقع لها، حال حدوثها في المستقبل القريب. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T05:52+0000
2021-12-31T05:52+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050138586_1400:0:4600:1800_1920x0_80_0_0_f02906c2248ed49f801e73dae2e5daff.jpg
وفقا للخبراء، ستصبح التكنولوجيا ساحة معركة للقوى العظمى. هكذا، خفضت وزارة الدفاع في المملكة المتحدة بشكل كبير التمويل للأسلحة التقليدية وركزت على تطوير الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها من مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات.في حالة حدوث نزاع واسع النطاق، ستحاول الدول المتعارضة حرمان بعضها البعض من الاتصالات والوصول إلى الإنترنت. للقيام بذلك، ستقوم بقطع كابلات الاتصالات البحرية عبر المحيطات والبدء في البحث عن الأقمار الصناعية الفضائية. في الوقت نفسه، يمكن أن تحدث ضربة صاروخية ضخمة و"إعماء" العدو على شبكة الانترنت في وقت واحد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050138586_1800:0:4200:1800_1920x0_80_0_0_660f42b38ebf2413fffc03202700ad0f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

خبراء يتحدثون عن سيناريو الحرب العالمية الثالثة حال حدوثها في المستقبل القريب

05:52 GMT 31.12.2021
© Photo / pixabay/AndreyСحرب خيالية وسفن فضائية مستقبلية
حرب خيالية وسفن فضائية مستقبلية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Photo / pixabay/AndreyС
تابعنا عبر
أخبر الخبراء صحيفة ديلي ميل عن طبيعة الحرب العالمية الثالثة والسيناريو المتوقع لها، حال حدوثها في المستقبل القريب.
وفقا للخبراء، ستصبح التكنولوجيا ساحة معركة للقوى العظمى. هكذا، خفضت وزارة الدفاع في المملكة المتحدة بشكل كبير التمويل للأسلحة التقليدية وركزت على تطوير الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها من مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وقال الخبراء، ستستخدم الولايات المتحدة وروسيا والصين بالضرورة صواريخ تفوق سرعة الصوت، والتي يصعب اكتشافها وإسقاطها في الوقت المناسب بسبب سرعتها العالية في حرب عالمية افتراضية.
في حالة حدوث نزاع واسع النطاق، ستحاول الدول المتعارضة حرمان بعضها البعض من الاتصالات والوصول إلى الإنترنت. للقيام بذلك، ستقوم بقطع كابلات الاتصالات البحرية عبر المحيطات والبدء في البحث عن الأقمار الصناعية الفضائية. في الوقت نفسه، يمكن أن تحدث ضربة صاروخية ضخمة و"إعماء" العدو على شبكة الانترنت في وقت واحد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
06:33 GMTقائد عسكري إيراني يقارن بين حسن نصر الله وقاسم سليماني
06:30 GMTالسلطات التونسية تعلن القبض على أحد المتورطين في عملية "نيس" الإرهابية
06:29 GMTدراسة: دروس الموسيقى واللغات مرتبطة بتأخر شيخوخة الدماغ
05:52 GMTخبراء يتحدثون عن سيناريو الحرب العالمية الثالثة حال حدوثها في المستقبل القريب
05:43 GMTمجلة: روسيا تغير قواعد اللعبة للولايات المتحدة وبريطانيا بمساعدة "أرماتا"
05:41 GMTالخارجية المجرية: غازبروم لم تنتهك التزاماتها بشأن إمدادات الغاز لأوروبا
04:32 GMT رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى: المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب في بكين "لا معنى لها"
04:26 GMTالدفاع الروسية تتحدث عن تجارب "تسيركون"
03:39 GMTانخفاض حاد لصافي الأصول الأجنبية المصرية للشهر الثاني على التوالي
02:51 GMTالحرائق تلتهم مئات المنازل بولاية كولورادو الأمريكية
01:42 GMTالأمم المتحدة ترحب بالحوار بين الولايات المتحدة وروسيا بعد اتصال بوتين وبايدن
01:23 GMTبلينكن: واشنطن منزعجة للغاية من تقارير عن استخدام القوة المميتة ضد محتجين في السودان
00:09 GMTالرئيس الأمريكي لبوتين: الحرب النووية يجب ألا تبدأ.. لا فوز فيها
أمسبايدن لبوتين: واشنطن وحلفاؤها سيردون بشكل حاسم إذا غزت روسيا أوكرانيا
أمسبوتين يحذر بايدن من فرض عقوبات على روسيا: ستؤدي إلى قطع العلاقات
أمسمجلس الدولة الليبي: مفوضية الانتخابات والبرلمان يتحملان فشل إجراء الانتخابات بموعدها
أمسبعد عراك البرلمان... هل يسقط انقسام نواب الأردن التعديلات الدستورية الجديدة؟
أمستركيا تنصح الغرب باتخاذ "موقف صادق" بشأن التهدئة مع روسيا
أمسوزير خارجية بريطانيا يثير جدلا بعد حضوره إحدى المباريات دون كمامة... صورة
أمسالبيت الأبيض: بدء اتصال هاتفي بين بايدن وبوتين