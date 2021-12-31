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https://arabic.sputniknews.com/20211231/دراسة-توضح-طريقة-سهلة-لاكتشاف-سرطان-الرئة-1054784295.html
دراسة توضح طريقة سهلة لاكتشاف سرطان الرئة
دراسة توضح طريقة سهلة لاكتشاف سرطان الرئة
قد تشير التغييرات في أطراف الأصابع إلى ظهور نوع معين من سرطان الرئة. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T07:41+0000
2021-12-31T07:41+0000
مجتمع
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وفقًا للخبراء فإن أعراض "أفخاذ الطبل" (أصابع أبقراط) السميكة هي أعراض واضحة للإصابة بالسرطان، بحسب ما ذكرت مجلة "Express".تحدث هذه الأعراض عند 35% من الأشخاص المصابين بسرطان الرئة ذي الخلايا الكبيرة و4% من المصابين بسرطان الخلايا الصغيرة.صنفت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة سابقًا السعال على أنه أكثر أعراض سرطان الرئة شيوعًا.يمكن ملاحظته طوال الوقت، ويتغير صوت السعال من فترة إلى فترة. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن ظهور الدم مع البلغم، ما يشير أيضًا إلى التهابات رئوية مختلفة.تشمل الأعراض الأخرى ظهورا مفاجئا لضيق التنفس وألما في الصدر أو الكتف وفقدان الشهية والشعور المستمر بالتعب وفقدان الوزن.سرطان الرئة هو ورم خبيث يصيب الرئة، ينشأ من النسيج الظهاري للشعب الهوائية بأحجام مختلفة. تشمل الأسباب الرئيسية للمرض التدخين والمواد المسرطنة والإشعاع المؤين والعدوى الفيروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/مستشار-السيسي-سرطان-الرئة-أصبح-مشكلة-حقيقية-في-مصر-1054066793.html
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مجتمع

دراسة توضح طريقة سهلة لاكتشاف سرطان الرئة

07:41 GMT 31.12.2021
CC BY 4.0 / Anne Weston, Francis Crick Institute / Lung cancer cells(cropped image)سرطان الرئة
سرطان الرئة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
CC BY 4.0 / Anne Weston, Francis Crick Institute / Lung cancer cells(cropped image)
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قد تشير التغييرات في أطراف الأصابع إلى ظهور نوع معين من سرطان الرئة.
وفقًا للخبراء فإن أعراض "أفخاذ الطبل" (أصابع أبقراط) السميكة هي أعراض واضحة للإصابة بالسرطان، بحسب ما ذكرت مجلة "Express".
تحدث هذه الأعراض عند 35% من الأشخاص المصابين بسرطان الرئة ذي الخلايا الكبيرة و4% من المصابين بسرطان الخلايا الصغيرة.
صنفت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة سابقًا السعال على أنه أكثر أعراض سرطان الرئة شيوعًا.
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يمكن ملاحظته طوال الوقت، ويتغير صوت السعال من فترة إلى فترة. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن ظهور الدم مع البلغم، ما يشير أيضًا إلى التهابات رئوية مختلفة.
تشمل الأعراض الأخرى ظهورا مفاجئا لضيق التنفس وألما في الصدر أو الكتف وفقدان الشهية والشعور المستمر بالتعب وفقدان الوزن.
سرطان الرئة هو ورم خبيث يصيب الرئة، ينشأ من النسيج الظهاري للشعب الهوائية بأحجام مختلفة. تشمل الأسباب الرئيسية للمرض التدخين والمواد المسرطنة والإشعاع المؤين والعدوى الفيروسية.
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