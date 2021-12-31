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رئيس منظمة الصحة العالمية يجدد الآمال في القضاء على الجائحة خلال 2022
رئيس منظمة الصحة العالمية يجدد الآمال في القضاء على الجائحة خلال 2022
جدد رئيس منظمة الصحة العالمية الأمل بشأن التغلب على الجائحة في عام 2022، خلال رسالته عشية رأس السنة الجديدة، قائلا إن العالم لديه "الأدوات لإنهاء هذه الكارثة"... 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T20:36+0000
2021-12-31T20:37+0000
العالم
فيروس كورونا
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ومع ذلك فإن المنشور المتفائل للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والذي نشره عبر "لينكد إن" يوم الخميس، جاء مع تحذير: "كلما استمر عدم المساواة، استمر الوباء لفترة أطول".وقال: "بعد مرور عامين، لا تزال الأدوات المتاحة لمكافحة الوباء موزعة بشكل غير متساو حول العالم، وفي أفريقيا، لا يزال ثلاثة من كل أربعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية غير محصنين، فيما يتلقى الأشخاص في أوروبا والولايات المتحدة جرعات تنشيطية ثالثة".وأضاف أن هذه الفجوة جعلت فرص ظهور المتحورات الجديدة أكثر احتمالا مما حبس العالم في دائرة من الخسارة المستمرة والمشقة والقيود، متابعا: "إذا أنهينا عدم المساواة، فإننا ننهي الوباء، وننهي الكابوس العالمي الذي عشناه جميعا، وهذا ممكن".وكجزء من قراراته للعام الجديد، قال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه سيعمل بالتعاون مع الحكومات لإعطاء الأولوية لتسليم اللقاحات للمبادرات العالمية مثل "كوفاكس" و"أفات"، بهدف تطعيم 70% من الناس في جميع البلدان بحلول منتصف عام 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/وباء-بلا-دواء-علماء-يتوقعون-جائحة-أقوى-من-كورونا-ستودي-بحياة-الملايين-سنويا-1054776754.html
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العالم, فيروس كورونا

رئيس منظمة الصحة العالمية يجدد الآمال في القضاء على الجائحة خلال 2022

20:36 GMT 31.12.2021 (تم التحديث: 20:37 GMT 31.12.2021)
© REUTERS / DENIS BALIBOUSEتيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يحضر مؤتمرا صحفيا في جنيف، سويسرا، 20 ديسمبر 2021
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يحضر مؤتمرا صحفيا في جنيف، سويسرا، 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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جدد رئيس منظمة الصحة العالمية الأمل بشأن التغلب على الجائحة في عام 2022، خلال رسالته عشية رأس السنة الجديدة، قائلا إن العالم لديه "الأدوات لإنهاء هذه الكارثة" رغم مستوى الإصابات القياسي.
ومع ذلك فإن المنشور المتفائل للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والذي نشره عبر "لينكد إن" يوم الخميس، جاء مع تحذير: "كلما استمر عدم المساواة، استمر الوباء لفترة أطول".
وقال: "بعد مرور عامين، لا تزال الأدوات المتاحة لمكافحة الوباء موزعة بشكل غير متساو حول العالم، وفي أفريقيا، لا يزال ثلاثة من كل أربعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية غير محصنين، فيما يتلقى الأشخاص في أوروبا والولايات المتحدة جرعات تنشيطية ثالثة".
رجل يسير بجوار موقع لحرق جثث ضحايا كورونا، إثر تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 وعدم توفر ثلاجات ومقابر تكفي الأموات، في نيودلهي، الهند 26 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
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وأضاف أن هذه الفجوة جعلت فرص ظهور المتحورات الجديدة أكثر احتمالا مما حبس العالم في دائرة من الخسارة المستمرة والمشقة والقيود، متابعا: "إذا أنهينا عدم المساواة، فإننا ننهي الوباء، وننهي الكابوس العالمي الذي عشناه جميعا، وهذا ممكن".
وكجزء من قراراته للعام الجديد، قال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه سيعمل بالتعاون مع الحكومات لإعطاء الأولوية لتسليم اللقاحات للمبادرات العالمية مثل "كوفاكس" و"أفات"، بهدف تطعيم 70% من الناس في جميع البلدان بحلول منتصف عام 2022.
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