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https://arabic.sputniknews.com/20211231/صلاح-ضمن-أكثر-10-لاعبين-تسجيلا-للأهداف-في-2021-1054786000.html
صلاح ضمن أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في 2021
صلاح ضمن أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في 2021
دخل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف خلال العام الماضي 2021. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T09:04+0000
2021-12-31T09:04+0000
2021-12-31T09:04+0000
الدوري الإنجليزي
أهداف محمد صلاح
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ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فقد جاء محمد صلاح ضمن الـ10 هدافين الأكثر تسجيلا للأهداف خلال العام الذي أوشك على الانصرام.وأكد الموقع أن التصنيف يتم عن طريق احتساب نقاط المسجل، بإضافة عدد أهداف اللاعب إلى عدد تمريراته الحاسمة، بالإضافة إلى الدوري الذي يلعبون فيه.وتعرض القائمة عمر اللاعب وجنسيته وعدد المباريات وعدد وإجمالي الأهداف والمساعدات.وجاء صلاح في المركز السابع بـ 37 هدفا في 53 مباراة، مع فريقه ليفربول أو المنتخب المصري.وفيما تقول الإحصاءات إن صلاح لعب 4495 دقيقة، فإن هذا يعني أنه قام بتسجيل هدف كل 121 دقيقة.وفي المركز الثاني جاء النرويجي إيرلينج هالاند، وتبعه كيليان مبابي، ثم روبرت موهرين، وآرثور كابرال، وكريم بنزيما.وفي المركز الثامن جاء راونو سابينين، وسيباستيان هالر، وأخيرا دوشان فلاهوفيتش نجم فيورنتينا الإيطالي.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/صحيفة-تكشف-عدد-السيارات-الفارهة-التي-يمتلكها-محمد-صلاح-صور-1054553224.html
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الدوري الإنجليزي, أهداف محمد صلاح
صلاح ضمن أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في 2021
دخل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف خلال العام الماضي 2021.
ووفقا لموقع
ترانسفير ماركت
، فقد جاء محمد صلاح ضمن الـ10 هدافين الأكثر تسجيلا للأهداف خلال العام الذي أوشك على الانصرام.
وأكد الموقع أن التصنيف يتم عن
طريق احتساب
نقاط المسجل، بإضافة عدد أهداف اللاعب إلى عدد تمريراته الحاسمة، بالإضافة إلى الدوري الذي يلعبون فيه.
وتعرض القائمة عمر اللاعب وجنسيته وعدد المباريات وعدد وإجمالي الأهداف والمساعدات.
وأوضح الموقع أن الدوريات التي شملها التصنيف هي الدوري الألماني، والدوري الإسباني، والدوري الإنجليزي، والدوري الإيطالي.
وجاء صلاح في المركز
السابع بـ 37 هدفا في 53 مباراة، مع فريقه ليفربول أو المنتخب المصري.
وفيما تقول الإحصاءات إن صلاح لعب 4495 دقيقة، فإن هذا يعني أنه قام بتسجيل هدف كل 121 دقيقة.
واحتل المركز الأول اللاعب روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ الألماني، والمنتخب البولندي، بـ58 هدفا مع فريقه ومنتخب بلاده.
وفي المركز الثاني جاء النرويجي إيرلينج هالاند،
وتبعه كيليان مبابي
، ثم روبرت موهرين، وآرثور كابرال، وكريم بنزيما.
وفي المركز الثامن جاء راونو سابينين، وسيباستيان هالر، وأخيرا دوشان فلاهوفيتش نجم فيورنتينا الإيطالي.