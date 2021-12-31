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https://arabic.sputniknews.com/20211231/غزة-حصار-وأزمة-إنسانية-فهل-ستشتعل-جبهة-الحرب-من-جديد؟-1054796559.html
غزة.. حصار وأزمة إنسانية.. فهل ستشتعل جبهة الحرب من جديد؟
غزة.. حصار وأزمة إنسانية.. فهل ستشتعل جبهة الحرب من جديد؟
تناقش الحلقة تعثر مسار حل الأزمة الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وإلى أي حد يمكن أن يرفع ذلك من فرص التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T13:14+0000
2021-12-31T13:14+0000
2021-12-31T13:14+0000
راديو
بانوراما
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غزة.. حصار وأزمة إنسانية.. فهل ستشتعل جبهة الحرب من جديد؟
غزة.. حصار وأزمة إنسانية.. فهل ستشتعل جبهة الحرب من جديد؟
ويأتي ذلك مع استبعاد المراقبين قيام الحكومة الحالية في تل أبيب بالتوصل لاتفاق شامل مع الفصائل الفلسطينية، خوفاً من سقوطها نظراً لمعارضة الأحزاب الإسرائيلية لذلك.وعليه، قد تلجأ الفصائل الفلسطينية إلى وسائل الضغط، كالمقاومة الشعبية وصولاً إلى التصعيد العسكري – كما يرى مراقبون.ورجح رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني، صادق أبو عامر، لجوء الفصائل الفلسطينية في غزة لخيار التصعيد التدريجي، لإجبار إسرائيل على التراجع عن سياسة الحصار وحل المفات الإنسانية العالقة.
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2021
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1054796338_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_f6b1477362e0608fbf614d158fcbb570.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
غزة.. حصار وأزمة إنسانية.. فهل ستشتعل جبهة الحرب من جديد؟
تناقش الحلقة تعثر مسار حل الأزمة الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وإلى أي حد يمكن أن يرفع ذلك من فرص التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
ويأتي ذلك مع استبعاد المراقبين قيام الحكومة الحالية في تل أبيب بالتوصل لاتفاق شامل مع الفصائل الفلسطينية، خوفاً من سقوطها نظراً لمعارضة الأحزاب الإسرائيلية لذلك. وعليه، قد تلجأ الفصائل الفلسطينية إلى وسائل الضغط، كالمقاومة الشعبية وصولاً إلى التصعيد العسكري – كما يرى مراقبون. ورجح رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني، صادق أبو عامر، لجوء الفصائل الفلسطينية في غزة لخيار التصعيد التدريجي، لإجبار إسرائيل على التراجع عن سياسة الحصار وحل المفات الإنسانية العالقة.