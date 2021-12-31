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فريق ياباني يسجل هدفا ذكيا في مرمى الخصم.. بخدعة الرقص.. فيديو
فريق ياباني يسجل هدفا ذكيا في مرمى الخصم.. بخدعة الرقص.. فيديو
تمكن فريق ياباني لكرة القدم من تسجيل هدف مباغت وذكي في مرمى الخصم عن طريق استخدام خدعة "الرقص". 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T08:50+0000
2021-12-31T08:50+0000
مجتمع
اليابان
كرة قدم
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وذكرت صحيفة البيان، مساء أمس الخميس، أن فريق تاكاغاوا جاكوين الياباني حوَّل ركلة حرة إلى "رقصة" ليتمكن بهذه الخدعة الماكرة من إرباك الفريق الخصم وتسجيل هدف مباغت.ونجح فريق تاكاغاوا جاكوين في تسجيل الهدف خلال مواجهته لنظيره فريق ستار ريدج من مقاطعة إيشيكاوا، في بطولة اليابان الوطنية، بنسختها الـ100 لكرة القدم المخصصة للمدارس الثانوية.شكَّل الفريق الياباني بمجموعة من المهاجمين دائرة من خمسة لاعبين على الجانب الآخر من منطقة الجزاء، ممسكين بأيديهم وهم يرقصون في الوقت الذي استعد زميلهم لتسديد الركلة الحرة، فيما كان لاعبو ستار ريدج مرتبكين، تماما، وفي حالة من الفوضى، ولم يتوقعوا خداعهم بفكرة الرقصن ولم ينتبهوا لزميلهم الآخر، وتفكيره في إرسال الكرة العرضية من الضربة الركنية.ومع بدء تنفيذ الركلة الحرة، تفرقت الدائرة أو الرقصة، فجأة، ليندفع المهاجمين نحو المرمى في أكثر من اتجاه، وفي توقيت مثالي وواحد، في لحظات عاشها الطرف الآخر من ارتباك وتخبط في الدفاع.وتمكن فريق تاكاغاوا جاكوين من تسديد الكرة في اتجاه القائم الخلفي للمرمى، وإيداعها داخل الشباك، بعد تفريق دائرة "الرقص" الخادعة.
اليابان
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مجتمع, اليابان, كرة قدم

فريق ياباني يسجل هدفا ذكيا في مرمى الخصم.. بخدعة الرقص.. فيديو

08:50 GMT 31.12.2021
CC0 / pixel2013 / pixabayكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
CC0 / pixel2013 / pixabay
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تمكن فريق ياباني لكرة القدم من تسجيل هدف مباغت وذكي في مرمى الخصم عن طريق استخدام خدعة "الرقص".
وذكرت صحيفة البيان، مساء أمس الخميس، أن فريق تاكاغاوا جاكوين الياباني حوَّل ركلة حرة إلى "رقصة" ليتمكن بهذه الخدعة الماكرة من إرباك الفريق الخصم وتسجيل هدف مباغت.
ونجح فريق تاكاغاوا جاكوين في تسجيل الهدف خلال مواجهته لنظيره فريق ستار ريدج من مقاطعة إيشيكاوا، في بطولة اليابان الوطنية، بنسختها الـ100 لكرة القدم المخصصة للمدارس الثانوية.
شكَّل الفريق الياباني بمجموعة من المهاجمين دائرة من خمسة لاعبين على الجانب الآخر من منطقة الجزاء، ممسكين بأيديهم وهم يرقصون في الوقت الذي استعد زميلهم لتسديد الركلة الحرة، فيما كان لاعبو ستار ريدج مرتبكين، تماما، وفي حالة من الفوضى، ولم يتوقعوا خداعهم بفكرة الرقصن ولم ينتبهوا لزميلهم الآخر، وتفكيره في إرسال الكرة العرضية من الضربة الركنية.
ومع بدء تنفيذ الركلة الحرة، تفرقت الدائرة أو الرقصة، فجأة، ليندفع المهاجمين نحو المرمى في أكثر من اتجاه، وفي توقيت مثالي وواحد، في لحظات عاشها الطرف الآخر من ارتباك وتخبط في الدفاع.
وتمكن فريق تاكاغاوا جاكوين من تسديد الكرة في اتجاه القائم الخلفي للمرمى، وإيداعها داخل الشباك، بعد تفريق دائرة "الرقص" الخادعة.
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