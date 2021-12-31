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https://arabic.sputniknews.com/20211231/قرار-سعودي-يلزم-القطاع-الخاص-بالتأمين-على-أبناء-العاملين-لديه-1054794071.html
قرار سعودي يلزم القطاع الخاص بالتأمين على أبناء العاملين لديه
قرار سعودي يلزم القطاع الخاص بالتأمين على أبناء العاملين لديه
فرضت السلطات الصحية على أصحاب الشركات الخاصة التأمين على جميع العاملين بها وأبنائهم ذكورا وإناثا. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T12:20+0000
2021-12-31T12:20+0000
أخبار السعودية اليوم
عمالة
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وحسب بيان أصدره مجلس الضمان الصحي السعودي، ونشرته جريدة عكاظ السعودية، فقد أكد إلى إلزام "صاحب العمل في القطاع الخاص بالتأمين على جميع العاملين لديه من السعوديين وغير السعوديين وأفراد أسرهم".ووضع المجلس شروطا لهذا التأمين بالنسبة للأبناء، وهي ألا يتجاوز الذكور سن الـ25 عاما، وألا تكون الإناث متزوجات".وأكد المجلس على أن الموظف الذي لا يحصل على تأمين صحي له ولأفراد أسرته وفق تلك الشروط، يمكنه أن يشكو صاحب العمل، لافتا إلى سرية التعامل مع تلك الشكوى.ووضع البيان رابطا يمكن تقديم الشكوى من خلاله، https://cchi.gov.sa/ServicesDirectory/Pages/ComplaintAgaistEmployerFInsured.aspxوعن الفترات البينية والتي تكون بين "تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك في الضمان الصحي، أكد بيان المجلس على أن صاحب العمل يتحمل علاج المستفيد من الضمان الصحي في هذه الفترة.
https://arabic.sputniknews.com/20211116/السعودية-تتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-العمالة-الوافدة-1050724012.html
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أخبار السعودية اليوم, عمالة

قرار سعودي يلزم القطاع الخاص بالتأمين على أبناء العاملين لديه

12:20 GMT 31.12.2021
CC0 / GDJ / pixabayعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
CC0 / GDJ / pixabay
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فرضت السلطات الصحية على أصحاب الشركات الخاصة التأمين على جميع العاملين بها وأبنائهم ذكورا وإناثا.
وحسب بيان أصدره مجلس الضمان الصحي السعودي، ونشرته جريدة عكاظ السعودية، فقد أكد إلى إلزام "صاحب العمل في القطاع الخاص بالتأمين على جميع العاملين لديه من السعوديين وغير السعوديين وأفراد أسرهم".
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ووضع المجلس شروطا لهذا التأمين بالنسبة للأبناء، وهي ألا يتجاوز الذكور سن الـ25 عاما، وألا تكون الإناث متزوجات".
ولفت المجلس إلى ضرورة أن يقوم صاحب العمل بتسديد الأقساط المستحقة عن من يعملون لديه، وأسرهم إلى الشركة التي اختراها للتامين، بحيث يكون مسؤولا بشخصه عن هذا الأمر.
وأكد المجلس على أن الموظف الذي لا يحصل على تأمين صحي له ولأفراد أسرته وفق تلك الشروط، يمكنه أن يشكو صاحب العمل، لافتا إلى سرية التعامل مع تلك الشكوى.
ووضع البيان رابطا يمكن تقديم الشكوى من خلاله، https://cchi.gov.sa/ServicesDirectory/Pages/ComplaintAgaistEmployerFInsured.aspx
وعن الفترات البينية والتي تكون بين "تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك في الضمان الصحي، أكد بيان المجلس على أن صاحب العمل يتحمل علاج المستفيد من الضمان الصحي في هذه الفترة.
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