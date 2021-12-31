https://arabic.sputniknews.com/20211231/كم-عدد-حبات-الموز-والبيض-التي-يجب-تناولها-يوميا-1054790089.html

كم عدد حبات الموز والبيض التي يجب تناولها يوميا

كم عدد حبات الموز والبيض التي يجب تناولها يوميا

يحتاج الشخص إلى استهلاك ما لا يقل عن 30 غراما من الألياف يوميا، وهو ما يعادل عشر موزات. 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T10:25+0000

2021-12-31T10:25+0000

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مجتمع

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وقالت خبيرة التغذية البريطانية كيث ليلين ووترز، إن عشر حبات من الجزر و 250 غراما من الفستق تحتوي على نفس الكمية من الألياف.وفقا لها، عند اختيار المنتجات، من المهم أولا وقبل كل شيء، التركيز ليس على محتواها من السعرات الحرارية، ولكن على توافر العناصر الغذائية.وأشارت الخبيرة إلى أنه وفقا للقواعد الصحية، يجب أن يستهلك الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 50 عاما 56 و 45 غراما من البروتين على التوالي. ولكبار السن، من المفيد زيادة مقدارها زيادة طفيفة بمعدل 1-1.2 غراما لكل كيلوغرام من وزن الجسم.وأكدت أن حوالي 50 غراما من البروتين يأتي في أربع بيضات كبيرة أو 250 غراما من شرائح السلمون.وتابعت الخبيرة البريطانية أنه بالإضافة إلى ذلك، يحتاج كل شخص إلى استهلاك 30 غراما من الألياف يوميا، مشيرة إلى أنه للحصول على هذه الكمية يمكن تناول حوالي 150 غرام من دقيق الشوفان أو عشر موزات أو عشر جزرات أو 300 غرام من العدس المسلوق أو 250 غراما من الفستق.كما أكدت الخبيرة إلى التنوع كأحد المبادئ الأساسية للأكل الصحي، داعية إلى دمج خمس حصص على الأقل من الخضار ووجبتين من الفاكهة يوميا النظام الغذائي، وما لا يقل عن 25 نوعا من الخضار المختلفة في الأسبوع.

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مجتمع