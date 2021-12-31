تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211231/كم-عدد-حبات-الموز-والبيض-التي-يجب-تناولها-يوميا-1054790089.html
كم عدد حبات الموز والبيض التي يجب تناولها يوميا
كم عدد حبات الموز والبيض التي يجب تناولها يوميا
يحتاج الشخص إلى استهلاك ما لا يقل عن 30 غراما من الألياف يوميا، وهو ما يعادل عشر موزات. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T10:25+0000
2021-12-31T10:25+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104363/48/1043634870_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7405297a0172e1292a526c67723a5e08.jpg
وقالت خبيرة التغذية البريطانية كيث ليلين ووترز، إن عشر حبات من الجزر و 250 غراما من الفستق تحتوي على نفس الكمية من الألياف.وفقا لها، عند اختيار المنتجات، من المهم أولا وقبل كل شيء، التركيز ليس على محتواها من السعرات الحرارية، ولكن على توافر العناصر الغذائية.وأشارت الخبيرة إلى أنه وفقا للقواعد الصحية، يجب أن يستهلك الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 50 عاما 56 و 45 غراما من البروتين على التوالي. ولكبار السن، من المفيد زيادة مقدارها زيادة طفيفة بمعدل 1-1.2 غراما لكل كيلوغرام من وزن الجسم.وأكدت أن حوالي 50 غراما من البروتين يأتي في أربع بيضات كبيرة أو 250 غراما من شرائح السلمون.وتابعت الخبيرة البريطانية أنه بالإضافة إلى ذلك، يحتاج كل شخص إلى استهلاك 30 غراما من الألياف يوميا، مشيرة إلى أنه للحصول على هذه الكمية يمكن تناول حوالي 150 غرام من دقيق الشوفان أو عشر موزات أو عشر جزرات أو 300 غرام من العدس المسلوق أو 250 غراما من الفستق.كما أكدت الخبيرة إلى التنوع كأحد المبادئ الأساسية للأكل الصحي، داعية إلى دمج خمس حصص على الأقل من الخضار ووجبتين من الفاكهة يوميا النظام الغذائي، وما لا يقل عن 25 نوعا من الخضار المختلفة في الأسبوع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104363/48/1043634870_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b84c3566270e6ed7c32f4ca223afdbe4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

كم عدد حبات الموز والبيض التي يجب تناولها يوميا

10:25 GMT 31.12.2021
موزة
موزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
تابعنا عبر
يحتاج الشخص إلى استهلاك ما لا يقل عن 30 غراما من الألياف يوميا، وهو ما يعادل عشر موزات.
وقالت خبيرة التغذية البريطانية كيث ليلين ووترز، إن عشر حبات من الجزر و 250 غراما من الفستق تحتوي على نفس الكمية من الألياف.
وفقا لها، عند اختيار المنتجات، من المهم أولا وقبل كل شيء، التركيز ليس على محتواها من السعرات الحرارية، ولكن على توافر العناصر الغذائية.
وأضافت ووترز أنه وفقا للإحصاءات، لا يأكل الكثير من الناس ما يكفي من البروتين والألياف، كما أنهم يأكلون القليل جدا من الخضار والفواكه.
وأشارت الخبيرة إلى أنه وفقا للقواعد الصحية، يجب أن يستهلك الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 50 عاما 56 و 45 غراما من البروتين على التوالي. ولكبار السن، من المفيد زيادة مقدارها زيادة طفيفة بمعدل 1-1.2 غراما لكل كيلوغرام من وزن الجسم.
وأكدت أن حوالي 50 غراما من البروتين يأتي في أربع بيضات كبيرة أو 250 غراما من شرائح السلمون.
وتابعت الخبيرة البريطانية أنه بالإضافة إلى ذلك، يحتاج كل شخص إلى استهلاك 30 غراما من الألياف يوميا، مشيرة إلى أنه للحصول على هذه الكمية يمكن تناول حوالي 150 غرام من دقيق الشوفان أو عشر موزات أو عشر جزرات أو 300 غرام من العدس المسلوق أو 250 غراما من الفستق.
كما أكدت الخبيرة إلى التنوع كأحد المبادئ الأساسية للأكل الصحي، داعية إلى دمج خمس حصص على الأقل من الخضار ووجبتين من الفاكهة يوميا النظام الغذائي، وما لا يقل عن 25 نوعا من الخضار المختلفة في الأسبوع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:25 GMT"حلاق الشوارع" في طرابلس اللبنانية يقدم خدماته بـ12 سنت أو بالمجان
11:13 GMTفي بيان عاجل.. "فيفا" يحدد بديل أوكلاند سيتي بعد انسحابه من مونديال الأندية
11:13 GMTوزير التجارة الجزائري: مستمرون في سياسة الدعم الاجتماعي بـ20 مليار دولار
11:11 GMTالعربات المدرعة الروسية "أتليت" تجتاز اختبارات بنجاح
11:08 GMTألمانيا تؤكد دعمها الكامل لفرنسا في رئاسة الاتحاد الأوروبي بهدف "أوروبا ذات سيادة أكبر"
11:03 GMTالعراق... التحقيق مع قائد شرطة بابل بسبب مجزرة جبلة
10:50 GMTالخارجية الصينية: شي جين بينغ يأمل في تطوير التعاون مع روسيا في عام 2022
10:48 GMTإيران تعلن استئناف إرسال الزوار إلى سوريا اعتبارا من الأسبوع المقبل
10:47 GMTمليارات اليورو في أيام قليلة... حكومة ميركل تبيع أسلحة قبل الاستقالة
10:45 GMTجباروف: بوتين لا ينوي التراجع ووقت التنازلات قد ولى
10:44 GMTأوكلاند سيتي يبلغ "فيفا" بانسحابه رسميا من كأس العالم للأندية 2021
10:27 GMTتشاووش أوغلو يقول إن اليونان تقوم بخطوات استفزازية
10:25 GMTكم عدد حبات الموز والبيض التي يجب تناولها يوميا
10:22 GMTحفيد شارل ديغول يصف بوتين بكلمة واحدة
10:20 GMTالسودان يعلن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين خلال احتجاجات أمس
10:18 GMTالوضع ينذر بكارثة.. المخابرات السودانية تقول إن أمر الطوارئ صدر لمواجهة "تدهور خطير"
10:14 GMTالكثيرون يحبون هذه الأطعمة لكنها تسبب السرطان وتزيد من ضغط الدم
10:11 GMTإسرائيل: وقعنا عقدا مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء 14 طائرة بـ3.1 مليار دولار
10:05 GMTأمريكا تقرر دعم "الأونروا" بـ 99 مليون دولار
09:58 GMTأردوغان يطالب الأتراك بالحفاظ على مدخراتهم بالعملة المحلية... فيديو