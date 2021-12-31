كورويا الجنوبية.. إلغاء مراسم قرع الجرس السنوية بسبب كورونا

ووفقا لوكالة "يونهاب"، تم إلغاء حفل قرع الجرس الأكثر شعبية في البلاد، الذي كان يقام عشية رأس السنة الجديدة في بوشينغاك وسط العاصمة سيئول مرة أخرى، وبدلا من ذلك، سيتم بث حدث افتراضي لقرع الجرس عبر موقعي "يوتيوب" و"فيسبوك".كما ألغت بلديات كبرى أخرى في جميع أنحاء البلاد احتفالاتها، بما في ذلك مدن سوون وإنتشيون ودايجون وغوانغجو.هذا وقررت الحكومة تمديد قواعد التباعد الاجتماعي حتى 16 يناير/كانون الثاني هذا وقف انتشار الفيروس، إذ يقتصر الحد الأقصى لحجم التجمعات الخاصة على أربعة أشخاص على مستوى البلاد، بدلا من الحد السابق البالغ ستة في منطقة العاصمة وثمانية في مناطق أخرى. ويتم تقييد ساعات العمل حتى الساعة التاسعة أو العاشرة مساء اعتمادا على نوع الأعمال.ومن أجل منع الحشود المحتملة عند شروق الشمس في يوم رأس السنة الجديدة، تم حظر الوصول إلى مناطق شروق الشمس الشهيرة، وبدلا من ذلك، ستبث مدينة كانغرونغ وجزيرة جيجو أول شروق لشمس عام 2022 على "يوتيوب" لمساعدة الناس على استقبال عام 2022 بأمان في منازلهم.
ألغت كورويا الجنوبية مراسم قرع الجرس السنوية في نهاية العام في جميع أنحاء البلاد للعام الثاني على التوالي وسط تفشي جائحة كورونا.
ووفقا لوكالة "يونهاب"، تم إلغاء حفل قرع الجرس الأكثر شعبية في البلاد، الذي كان يقام عشية رأس السنة الجديدة في بوشينغاك وسط العاصمة سيئول مرة أخرى، وبدلا من ذلك، سيتم بث حدث افتراضي لقرع الجرس عبر موقعي "يوتيوب" و"فيسبوك".
كما ألغت بلديات كبرى أخرى في جميع أنحاء البلاد احتفالاتها، بما في ذلك مدن سوون وإنتشيون ودايجون وغوانغجو.
هذا وقررت الحكومة تمديد قواعد التباعد الاجتماعي حتى 16 يناير/كانون الثاني هذا وقف انتشار الفيروس، إذ يقتصر الحد الأقصى لحجم التجمعات الخاصة على أربعة أشخاص على مستوى البلاد، بدلا من الحد السابق البالغ ستة في منطقة العاصمة وثمانية في مناطق أخرى. ويتم تقييد ساعات العمل حتى الساعة التاسعة أو العاشرة مساء اعتمادا على نوع الأعمال.
ومن أجل منع الحشود المحتملة عند شروق الشمس في يوم رأس السنة الجديدة، تم حظر الوصول إلى مناطق شروق الشمس الشهيرة، وبدلا من ذلك، ستبث مدينة كانغرونغ وجزيرة جيجو أول شروق لشمس عام 2022 على "يوتيوب" لمساعدة الناس على استقبال عام 2022 بأمان في منازلهم.