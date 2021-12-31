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https://arabic.sputniknews.com/20211231/لاعب-عربي-بارز-يرفض-ارتداء-قميص-بلاده-بأمم-أفريقيا-ويختار-إسبانيا-في-قرار-أثار-غضبا-1054792862.html
لاعب عربي بارز يرفض ارتداء قميص بلاده بأمم أفريقيا ويختار إسبانيا في قرار أثار غضبا
لاعب عربي بارز يرفض ارتداء قميص بلاده بأمم أفريقيا ويختار إسبانيا في قرار أثار غضبا
رفض أحد أبرز اللاعبين العرب المحترفين في أوروبا، دعوة منتخب بلاده للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022 المرتقبة في الكاميرون. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T11:39+0000
2021-12-31T11:44+0000
رياضة
الكاميرون
كأس الأمم الأفريقية
أخبار برشلونة
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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم ليل الخميس في بيان مقتضب رفض مهاجم نادي برشلونة عبد الصمد الزلزولي (20 عاما) تلبية دعوة "أسود الأطلس" للمشاركة في البطولة التي تنطلق في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2022.وذكر الاتحاد أنه تقرر استدعاء اللاعب طارق التيسودالي، لاعب فريق جنت البلجيكي بدلا من الزلزولي الذي سبق أن لعب للمنتخب المغربي لأقل من 20 عاما.وقالت صحيفة "لو360" الإلكترونية المحلية الجمعة أن الزلزولي "يرفض حمل قميص المنتخب"، موضحة أنه "بات يفضل تمثيل المنتخب الإسباني بعد حصوله على الجنسية الإسبانية يوم الأربعاء".وأثارت هذه الأنباء انتقادات واسعة للاعب الشاب لتفضيله اللعب بقميص منتخب غير بلاده.وكان الشك يحوم حول إقامة البطولة بعد أن هددت رابطة الأندية الأوروبية في رسالة موجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدم تحرير لاعبيها من أجل المشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية، بسبب البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا.لكن رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، النجم المعتزل صامويل إيتو، قال إن ذلك ليس مبررا منطقيا خصوصا أن البطولات الأوروبية لعبت في خضم الجائحة وفي وجود جمهور، ملمحا إلى العنصرية في التعامل مع القارة السمراء.وفي نهاية المطاف صدق الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" على إقامتها، لكن مع السماح للاعبين المحترفين في أوروبا بمواصلة اللعب حتى الثالث من يناير، وعدم الحضور قبل البطولة بأسبوعين كما هو معروف، وهو قرار شكل مصدر ارتياح كبير للأندية الأوروبية التي أعربت عن استئيائها من إقامة البطولة في منتصف الموسم في أوروبا حيث يلعب معظم اللاعبين المشاركين في البطولة القارية.وكانت الكاميرون حصلت على شرف استضافة نسخة عام 2019 من البطولة في 21 أيلول/سبتمبر عام 2014 في أديس أبابا، قبل أن يقرر الاتحاد القاري نقلها إلى مصر لأن الكاميرون لم تكن جاهزة بحسب قوله، ثم قررت إقامة نسخة عام 2021 في الكاميرون أيضا لكن تفشي جائحة كوفيد-19 حال دون إقامتها في موعدها أيضا.
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رياضة, الكاميرون, كأس الأمم الأفريقية, أخبار برشلونة

لاعب عربي بارز يرفض ارتداء قميص بلاده بأمم أفريقيا ويختار إسبانيا في قرار أثار غضبا

11:39 GMT 31.12.2021 (تم التحديث: 11:44 GMT 31.12.2021)
© AFP 2021 / GABRIEL BOUYSكأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© AFP 2021 / GABRIEL BOUYS
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رفض أحد أبرز اللاعبين العرب المحترفين في أوروبا، دعوة منتخب بلاده للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022 المرتقبة في الكاميرون.
أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم ليل الخميس في بيان مقتضب رفض مهاجم نادي برشلونة عبد الصمد الزلزولي (20 عاما) تلبية دعوة "أسود الأطلس" للمشاركة في البطولة التي تنطلق في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2022.
وذكر الاتحاد أنه تقرر استدعاء اللاعب طارق التيسودالي، لاعب فريق جنت البلجيكي بدلا من الزلزولي الذي سبق أن لعب للمنتخب المغربي لأقل من 20 عاما.
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وأفادت صحيفة "المنتخب" الإلكترونية أن إدارة الاتحاد المغربي للعبة تلقت رسالة من الزلزولي يعلن فيها "أنه قرر اللعب من الآن فصاعدا للمنتخب الإسباني بعد أن حصل مؤخرا على جواز سفر إسباني".
وقالت صحيفة "لو360" الإلكترونية المحلية الجمعة أن الزلزولي "يرفض حمل قميص المنتخب"، موضحة أنه "بات يفضل تمثيل المنتخب الإسباني بعد حصوله على الجنسية الإسبانية يوم الأربعاء".
وأثارت هذه الأنباء انتقادات واسعة للاعب الشاب لتفضيله اللعب بقميص منتخب غير بلاده.
وكان الشك يحوم حول إقامة البطولة بعد أن هددت رابطة الأندية الأوروبية في رسالة موجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدم تحرير لاعبيها من أجل المشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية، بسبب البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا.
لكن رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، النجم المعتزل صامويل إيتو، قال إن ذلك ليس مبررا منطقيا خصوصا أن البطولات الأوروبية لعبت في خضم الجائحة وفي وجود جمهور، ملمحا إلى العنصرية في التعامل مع القارة السمراء.
وفي نهاية المطاف صدق الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" على إقامتها، لكن مع السماح للاعبين المحترفين في أوروبا بمواصلة اللعب حتى الثالث من يناير، وعدم الحضور قبل البطولة بأسبوعين كما هو معروف، وهو قرار شكل مصدر ارتياح كبير للأندية الأوروبية التي أعربت عن استئيائها من إقامة البطولة في منتصف الموسم في أوروبا حيث يلعب معظم اللاعبين المشاركين في البطولة القارية.
وكانت الكاميرون حصلت على شرف استضافة نسخة عام 2019 من البطولة في 21 أيلول/سبتمبر عام 2014 في أديس أبابا، قبل أن يقرر الاتحاد القاري نقلها إلى مصر لأن الكاميرون لم تكن جاهزة بحسب قوله، ثم قررت إقامة نسخة عام 2021 في الكاميرون أيضا لكن تفشي جائحة كوفيد-19 حال دون إقامتها في موعدها أيضا.
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