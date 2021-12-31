لاعب عربي بارز يرفض ارتداء قميص بلاده بأمم أفريقيا ويختار إسبانيا في قرار أثار غضبا
11:39 GMT 31.12.2021 (تم التحديث: 11:44 GMT 31.12.2021)
© AFP 2021 / GABRIEL BOUYSكأس الأمم الأفريقية
© AFP 2021 / GABRIEL BOUYS
رفض أحد أبرز اللاعبين العرب المحترفين في أوروبا، دعوة منتخب بلاده للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022 المرتقبة في الكاميرون.
أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم ليل الخميس في بيان مقتضب رفض مهاجم نادي برشلونة عبد الصمد الزلزولي (20 عاما) تلبية دعوة "أسود الأطلس" للمشاركة في البطولة التي تنطلق في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2022.
وذكر الاتحاد أنه تقرر استدعاء اللاعب طارق التيسودالي، لاعب فريق جنت البلجيكي بدلا من الزلزولي الذي سبق أن لعب للمنتخب المغربي لأقل من 20 عاما.
28 ديسمبر, 12:48 GMT
وأفادت صحيفة "المنتخب" الإلكترونية أن إدارة الاتحاد المغربي للعبة تلقت رسالة من الزلزولي يعلن فيها "أنه قرر اللعب من الآن فصاعدا للمنتخب الإسباني بعد أن حصل مؤخرا على جواز سفر إسباني".
وقالت صحيفة "لو360" الإلكترونية المحلية الجمعة أن الزلزولي "يرفض حمل قميص المنتخب"، موضحة أنه "بات يفضل تمثيل المنتخب الإسباني بعد حصوله على الجنسية الإسبانية يوم الأربعاء".
وأثارت هذه الأنباء انتقادات واسعة للاعب الشاب لتفضيله اللعب بقميص منتخب غير بلاده.
أتمنى ان ينجح الزلزولي في خوض اكثر من خمس دقائق مع المنتخب الاسباني ، سيكون انجازا في حد ذاته في ظل وجود فاتي وأولمو وفيران و البقية، قميص المنتخب المغربي بزاف عليك .— Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) December 30, 2021
وكان الشك يحوم حول إقامة البطولة بعد أن هددت رابطة الأندية الأوروبية في رسالة موجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدم تحرير لاعبيها من أجل المشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية، بسبب البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا.
لكن رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، النجم المعتزل صامويل إيتو، قال إن ذلك ليس مبررا منطقيا خصوصا أن البطولات الأوروبية لعبت في خضم الجائحة وفي وجود جمهور، ملمحا إلى العنصرية في التعامل مع القارة السمراء.
ما أشبه اليوم بالأمس، ما أشبه ما قام به الزلزولي🇪🇸 اليوم بما قام به نبيل فقير🇫🇷امس .. الحقيقة أن الاثنين لا يلامان فلم يعرفا المعنى أن تكون جزائريا🇩🇿او مغربيا🇲🇦لايعرفان معنى أن تضحي لتسعد من أجل شعب يعاني في يومياته— ALGERINO VERO (@Alg1144) December 30, 2021
بصريح العبارة هما لا يشعران بالفخر والانتماء الذي تشعر به .. ❤️ pic.twitter.com/or61xpi8rD
وفي نهاية المطاف صدق الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" على إقامتها، لكن مع السماح للاعبين المحترفين في أوروبا بمواصلة اللعب حتى الثالث من يناير، وعدم الحضور قبل البطولة بأسبوعين كما هو معروف، وهو قرار شكل مصدر ارتياح كبير للأندية الأوروبية التي أعربت عن استئيائها من إقامة البطولة في منتصف الموسم في أوروبا حيث يلعب معظم اللاعبين المشاركين في البطولة القارية.
وكانت الكاميرون حصلت على شرف استضافة نسخة عام 2019 من البطولة في 21 أيلول/سبتمبر عام 2014 في أديس أبابا، قبل أن يقرر الاتحاد القاري نقلها إلى مصر لأن الكاميرون لم تكن جاهزة بحسب قوله، ثم قررت إقامة نسخة عام 2021 في الكاميرون أيضا لكن تفشي جائحة كوفيد-19 حال دون إقامتها في موعدها أيضا.