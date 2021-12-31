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لافروف: دول الناتو تحول أوكرانيا بشكل ممنهج إلى قاعدة عسكرية ضد روسيا
لافروف: دول الناتو تحول أوكرانيا بشكل ممنهج إلى قاعدة عسكرية ضد روسيا
انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، سياسة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرا إلى أنها تحول أوكرانيا بشكل ممنهج إلى قاعدة عسكرية ضد روسيا. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T08:56+0000
2021-12-31T08:56+0000
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لافروف
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وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن دول الناتو تبني قواعد هناك، وتستخدم أراضيها لإجراء مناورات عسكرية على مدار العام.وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "دول الناتو أجرت في 2021 7 مناورات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، ونتوقع زيادتها في 2022 إلى 10 مناورات، وفقا للقانون الذي أقره البرلمان الأوكراني".وأشار إلى أن عدد العسكريين الأوكرانيين والغربيين المشاركين في هذه التدريبات سيتضاعف تقريبا مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 64 ألفا.وأكد لافروف أن "كل هذه التدريبات مرتبطة بمفهوم واحد ولها توجه مناهض لروسيا، لافتا أن كل تلك الحقائق لا تجعلك في حالة من التفاؤل".كما أوضح أن موسكو تشعر بالأسف كون الولايات المتحدة وحلف الناتو يدعمان التطلعات العسكرية لأوكرانيا.وفي وقت سابق، كشفت روسيا أن مدربين من الدول الغربية يدربون الجيش الأوكراني، وأنه يتمركز الآن حوالي 10 آلاف عسكري من دول الناتو في منشآت عسكرية وقواعد بحرية في أوكرانيا.كما أعربت عن قلقها إزاء نقل معدات عسكرية من دول الناتو إلى الحدود الروسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/روسيا-هناك-4-آلاف-عسكري-أمريكي-يتواجدون-في-أوكرانيا-حاليا-1054516210.html
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روسيا, العالم, أوكرانيا, الناتو, أخبار العالم الآن, لافروف

لافروف: دول الناتو تحول أوكرانيا بشكل ممنهج إلى قاعدة عسكرية ضد روسيا

08:56 GMT 31.12.2021
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، سياسة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرا إلى أنها تحول أوكرانيا بشكل ممنهج إلى قاعدة عسكرية ضد روسيا.
وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن دول الناتو تبني قواعد هناك، وتستخدم أراضيها لإجراء مناورات عسكرية على مدار العام.
وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "دول الناتو أجرت في 2021 7 مناورات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، ونتوقع زيادتها في 2022 إلى 10 مناورات، وفقا للقانون الذي أقره البرلمان الأوكراني".

وأشار إلى أن عدد العسكريين الأوكرانيين والغربيين المشاركين في هذه التدريبات سيتضاعف تقريبا مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 64 ألفا.

وأكد لافروف أن "كل هذه التدريبات مرتبطة بمفهوم واحد ولها توجه مناهض لروسيا، لافتا أن كل تلك الحقائق لا تجعلك في حالة من التفاؤل".
كما أوضح أن موسكو تشعر بالأسف كون الولايات المتحدة وحلف الناتو يدعمان التطلعات العسكرية لأوكرانيا.
وفي وقت سابق، كشفت روسيا أن مدربين من الدول الغربية يدربون الجيش الأوكراني، وأنه يتمركز الآن حوالي 10 آلاف عسكري من دول الناتو في منشآت عسكرية وقواعد بحرية في أوكرانيا.
كما أعربت عن قلقها إزاء نقل معدات عسكرية من دول الناتو إلى الحدود الروسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.
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