لافروف: دول الناتو تحول أوكرانيا بشكل ممنهج إلى قاعدة عسكرية ضد روسيا

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن دول الناتو تبني قواعد هناك، وتستخدم أراضيها لإجراء مناورات عسكرية على مدار العام.وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "دول الناتو أجرت في 2021 7 مناورات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، ونتوقع زيادتها في 2022 إلى 10 مناورات، وفقا للقانون الذي أقره البرلمان الأوكراني".وأشار إلى أن عدد العسكريين الأوكرانيين والغربيين المشاركين في هذه التدريبات سيتضاعف تقريبا مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 64 ألفا.وأكد لافروف أن "كل هذه التدريبات مرتبطة بمفهوم واحد ولها توجه مناهض لروسيا، لافتا أن كل تلك الحقائق لا تجعلك في حالة من التفاؤل".كما أوضح أن موسكو تشعر بالأسف كون الولايات المتحدة وحلف الناتو يدعمان التطلعات العسكرية لأوكرانيا.وفي وقت سابق، كشفت روسيا أن مدربين من الدول الغربية يدربون الجيش الأوكراني، وأنه يتمركز الآن حوالي 10 آلاف عسكري من دول الناتو في منشآت عسكرية وقواعد بحرية في أوكرانيا.كما أعربت عن قلقها إزاء نقل معدات عسكرية من دول الناتو إلى الحدود الروسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.