https://arabic.sputniknews.com/20211231/لافروف-روسيا-ستتخذ-تدابير-للقضاء-على-التهديدات-إذا-لم-تتلق-ردا-على-مبادرتها-من-واشنطن---1054787290.html

لافروف: روسيا ستتخذ تدابير للقضاء على التهديدات إذا لم تتلق ردا على مبادرتها من واشنطن

لافروف: روسيا ستتخذ تدابير للقضاء على التهديدات إذا لم تتلق ردا على مبادرتها من واشنطن

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده ستتخذ تدابير لضمان التوازن الإستراتيجي والتخلص من التهديدات إذا لم تتلق ردا من الولايات المتحدة وحلف شمال... 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T09:37+0000

2021-12-31T09:37+0000

2021-12-31T09:37+0000

روسيا

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من المقرر أن تبدأ المفاوضات الروسية الأميركية حول مقترحات الضمانات الأمنية في جنيف في العاشر من شهر كانون الثاني/يناير المقبل. ومن المفترض أنه بعد ذلك، ستتم مناقشة المقترحات الروسية في 12 كانون الثاني/يناير في اجتماع مجلس روسيا - الناتو الذي سيعقد خصيصًا في بروكسل ويوم 13 كانون الثاني/يناير في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.وتابع الوزير الروسي: "إن الأساس الذي لا بديل له هو "مجموعة تدابير" اتفاقيات مينسك التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2202، مشددا على أنه "سيتم الرد بشكل مناسب على أي استفزازات عسكرية محتملة من قبل كييف ضد دونباس".كانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، أن أوكرانيا تستعد لحل النزاع في دونباس بالقوة، مشيرة إلى زيادة الميزانية العسكرية في أوكرانيا لما يقرب من 20 بالمئة.

https://arabic.sputniknews.com/20211231/لافروف-دول-الناتو-تحول-أوكرانيا-بشكل-ممنهج-إلى-قاعدة-عسكرية-ضد-روسيا-1054785861.html

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روسيا