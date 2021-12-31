لافروف: روسيا ستتخذ تدابير للقضاء على التهديدات إذا لم تتلق ردا على مبادرتها من واشنطن

من المقرر أن تبدأ المفاوضات الروسية الأميركية حول مقترحات الضمانات الأمنية في جنيف في العاشر من شهر كانون الثاني/يناير المقبل. ومن المفترض أنه بعد ذلك، ستتم مناقشة المقترحات الروسية في 12 كانون الثاني/يناير في اجتماع مجلس روسيا - الناتو الذي سيعقد خصيصًا في بروكسل ويوم 13 كانون الثاني/يناير في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.وتابع الوزير الروسي: "إن الأساس الذي لا بديل له هو "مجموعة تدابير" اتفاقيات مينسك التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2202، مشددا على أنه "سيتم الرد بشكل مناسب على أي استفزازات عسكرية محتملة من قبل كييف ضد دونباس".كانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، أن أوكرانيا تستعد لحل النزاع في دونباس بالقوة، مشيرة إلى زيادة الميزانية العسكرية في أوكرانيا لما يقرب من 20 بالمئة.
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده ستتخذ تدابير لضمان التوازن الإستراتيجي والتخلص من التهديدات إذا لم تتلق ردا من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية خلال فترة زمنية معقولة.
من المقرر أن تبدأ المفاوضات الروسية الأميركية حول مقترحات الضمانات الأمنية في جنيف في العاشر من شهر كانون الثاني/يناير المقبل. ومن المفترض أنه بعد ذلك، ستتم مناقشة المقترحات الروسية في 12 كانون الثاني/يناير في اجتماع مجلس روسيا - الناتو الذي سيعقد خصيصًا في بروكسل ويوم 13 كانون الثاني/يناير في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.
وأضاف لافروف: "بالنسبة لسكان دونباس ، حيث يعيش مئات الآلاف من مواطنينا، فإن روسيا ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحمايتهم. سنواصل بذل الجهود لحل الصراع الأوكراني الداخلي بالوسائل السياسية والدبلوماسية".
وتابع الوزير الروسي: "إن الأساس الذي لا بديل له هو "مجموعة تدابير" اتفاقيات مينسك التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2202، مشددا على أنه "سيتم الرد بشكل مناسب على أي استفزازات عسكرية محتملة من قبل كييف ضد دونباس".
كانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، أن أوكرانيا تستعد لحل النزاع في دونباس بالقوة، مشيرة إلى زيادة الميزانية العسكرية في أوكرانيا لما يقرب من 20 بالمئة.