تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211231/لافروف-روسيا-ستتخذ-تدابير-للقضاء-على-التهديدات-إذا-لم-تتلق-ردا-على-مبادرتها-من-واشنطن---1054787290.html
لافروف: روسيا ستتخذ تدابير للقضاء على التهديدات إذا لم تتلق ردا على مبادرتها من واشنطن
لافروف: روسيا ستتخذ تدابير للقضاء على التهديدات إذا لم تتلق ردا على مبادرتها من واشنطن
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده ستتخذ تدابير لضمان التوازن الإستراتيجي والتخلص من التهديدات إذا لم تتلق ردا من الولايات المتحدة وحلف شمال... 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T09:37+0000
2021-12-31T09:37+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1050773126_0:47:3129:1807_1920x0_80_0_0_75757167e8f177386735877b6f571133.jpg
من المقرر أن تبدأ المفاوضات الروسية الأميركية حول مقترحات الضمانات الأمنية في جنيف في العاشر من شهر كانون الثاني/يناير المقبل. ومن المفترض أنه بعد ذلك، ستتم مناقشة المقترحات الروسية في 12 كانون الثاني/يناير في اجتماع مجلس روسيا - الناتو الذي سيعقد خصيصًا في بروكسل ويوم 13 كانون الثاني/يناير في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.وتابع الوزير الروسي: "إن الأساس الذي لا بديل له هو "مجموعة تدابير" اتفاقيات مينسك التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2202، مشددا على أنه "سيتم الرد بشكل مناسب على أي استفزازات عسكرية محتملة من قبل كييف ضد دونباس".كانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، أن أوكرانيا تستعد لحل النزاع في دونباس بالقوة، مشيرة إلى زيادة الميزانية العسكرية في أوكرانيا لما يقرب من 20 بالمئة.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/لافروف-دول-الناتو-تحول-أوكرانيا-بشكل-ممنهج-إلى-قاعدة-عسكرية-ضد-روسيا-1054785861.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1050773126_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e37b269cc919144bdc37c5b6be8eb5af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

لافروف: روسيا ستتخذ تدابير للقضاء على التهديدات إذا لم تتلق ردا على مبادرتها من واشنطن

09:37 GMT 31.12.2021
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، في موسكو، روسيا 22 نوفمبر 2021
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، في موسكو، روسيا 22 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده ستتخذ تدابير لضمان التوازن الإستراتيجي والتخلص من التهديدات إذا لم تتلق ردا من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية خلال فترة زمنية معقولة.
من المقرر أن تبدأ المفاوضات الروسية الأميركية حول مقترحات الضمانات الأمنية في جنيف في العاشر من شهر كانون الثاني/يناير المقبل. ومن المفترض أنه بعد ذلك، ستتم مناقشة المقترحات الروسية في 12 كانون الثاني/يناير في اجتماع مجلس روسيا - الناتو الذي سيعقد خصيصًا في بروكسل ويوم 13 كانون الثاني/يناير في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.
وأضاف لافروف: "بالنسبة لسكان دونباس ، حيث يعيش مئات الآلاف من مواطنينا، فإن روسيا ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحمايتهم. سنواصل بذل الجهود لحل الصراع الأوكراني الداخلي بالوسائل السياسية والدبلوماسية".
وتابع الوزير الروسي: "إن الأساس الذي لا بديل له هو "مجموعة تدابير" اتفاقيات مينسك التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2202، مشددا على أنه "سيتم الرد بشكل مناسب على أي استفزازات عسكرية محتملة من قبل كييف ضد دونباس".
كانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، أن أوكرانيا تستعد لحل النزاع في دونباس بالقوة، مشيرة إلى زيادة الميزانية العسكرية في أوكرانيا لما يقرب من 20 بالمئة.
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
لافروف: دول الناتو تحول أوكرانيا بشكل ممنهج إلى قاعدة عسكرية ضد روسيا
08:56 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:53 GMTلحظة دهس شرطي أمريكي حاول إيقاف سيارة... فيديو
09:48 GMTاكتشاف ورشة لصنع الملح تعود للقرن السابع شمالي الصين
09:44 GMTالقضاء الأمريكي يرفض دعوى ضد مسؤول سابق اتهم ابن سلمان بمحاولة اغتياله
09:42 GMTأنغام تكشف عن الحالة الوحيدة التي ستعتزل فيها الغناء... فيديو
09:41 GMTأرامكو السعودية تعلن بدء تعديل أسعار الديزل والإسفلت
09:41 GMTالجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا حاول تنفيذ عملية طعن بالضفة الغربية... صورة
09:39 GMTالسعودية تصدر تنويها لمواطنيها في واشنطن
09:39 GMTالنهضة التونسية تعلن "اختطاف" نائب رئيسها
09:37 GMTلافروف: روسيا ستتخذ تدابير للقضاء على التهديدات إذا لم تتلق ردا على مبادرتها من واشنطن
09:35 GMTوزير الأوقاف المصري للخطباء: لا تتجاوزوا 10 دقائق في هذا الطقس السيء.. فيديو
09:32 GMTطبيبة تحذر من خطر الإصابة بسرطان للأشخاص المتعافين من كورونا
09:21 GMT روبوت يساعد على التخلص من التوتر.. فيديو
09:12 GMTإندونيسيا تستقبل لاجئين بعد أن قضوا شهرا على متن قارب في البحر
09:09 GMTوفاة وزير الثقافة المصري الأسبق جابر عصفور
09:08 GMTأسوأ فطور يسرع عملية الشيخوخة
09:04 GMTصلاح ضمن أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في 2021
08:56 GMTلافروف: دول الناتو تحول أوكرانيا بشكل ممنهج إلى قاعدة عسكرية ضد روسيا
08:52 GMTبوتين يرسل رسالة إلى فتاة من سوريا
08:50 GMTفريق ياباني يسجل هدفا ذكيا في مرمى الخصم.. بخدعة الرقص.. فيديو
08:49 GMTكورويا الجنوبية.. إلغاء مراسم قرع الجرس السنوية بسبب كورونا