لبنان يتأرجح بين الأزمات السياسية والاقتصادية والقضائية وانسداد أفق الحل

يعتبر عام 2021 من أسوأ الأعوام التي مرت على لبنان منذ عقود طويلة، سياسيا واقتصاديا إلى حد دفع البنك الدولي لتصنيف أزمة لبنان بين أسوأ ثلاث أزمات في العالم
يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:
"أهم حدث مر على لبنان في عام 2021 هو شعور اللبنانيين بأن النظام السياسي اللبناني وصل إلى طريق مسدود، وبأن هناك مراوحة في الأزمة السياسية والاقتصادية والقضائية، وكذلك شعورهم بانسداد الأفق، وكأن الأحداث في لبنان تتكرر، لذلك لم يعد هناك حدث استثنائي بحيث شعر اللبنانيون بأن هناك تحد وجودي حول مصيرهم ومستقبلهم وحول الخروج من هذا المأزق، وحتى الآن لا يوجد حل جدي وعملي لهذه المشاكل".
بدوره يقول الخبير في شؤون غرب اسيا ربيع غصن، في حديث لبرنامجنا:
"الحدث البارز لعام 2021 في لبنان هو الحصار الأمريكي على لبنان، والذي أدى من خلال منع العملة الصعبة التي يعتمد عليها لبنان في حركة اقتصاده، وبالتالي فقدان الدولار في الأسواق الداخلية، وتحويل بعض الأموال الموجودة في المصارف اللبنانية إلى الخارج، مما أدى إلى ظهور أزمة اقتصادية كبيرة في البلاد".