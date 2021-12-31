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https://arabic.sputniknews.com/20211231/لبنان-يتأرجح-بين-الأزمات-السياسية-والاقتصادية-والقضائية-وانسداد-أفق-الحل--1054796221.html
لبنان يتأرجح بين الأزمات السياسية والاقتصادية والقضائية وانسداد أفق الحل
لبنان يتأرجح بين الأزمات السياسية والاقتصادية والقضائية وانسداد أفق الحل
يعتبر عام 2021 من أسوأ الأعوام التي مرت على لبنان منذ عقود طويلة، سياسيا واقتصاديا إلى حد دفع البنك الدولي لتصنيف أزمة لبنان بين أسوأ ثلاث أزمات في العالم 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T13:12+0000
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لبنان يتأرجح بين الأزمات السياسية والاقتصادية والقضائية وانسداد أفق الحل
لبنان يتأرجح بين الأزمات السياسية والاقتصادية والقضائية وانسداد أفق الحل
يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:بدوره يقول الخبير في شؤون غرب اسيا ربيع غصن، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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راديو, نافذة على لبنان, аудио

لبنان يتأرجح بين الأزمات السياسية والاقتصادية والقضائية وانسداد أفق الحل

13:12 GMT 31.12.2021
لبنان يتأرجح بين الأزمات السياسية والاقتصادية والقضائية وانسداد أفق الحل
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
يعتبر عام 2021 من أسوأ الأعوام التي مرت على لبنان منذ عقود طويلة، سياسيا واقتصاديا إلى حد دفع البنك الدولي لتصنيف أزمة لبنان بين أسوأ ثلاث أزمات في العالم
يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:

"أهم حدث مر على لبنان في عام 2021 هو شعور اللبنانيين بأن النظام السياسي اللبناني وصل إلى طريق مسدود، وبأن هناك مراوحة في الأزمة السياسية والاقتصادية والقضائية، وكذلك شعورهم بانسداد الأفق، وكأن الأحداث في لبنان تتكرر، لذلك لم يعد هناك حدث استثنائي بحيث شعر اللبنانيون بأن هناك تحد وجودي حول مصيرهم ومستقبلهم وحول الخروج من هذا المأزق، وحتى الآن لا يوجد حل جدي وعملي لهذه المشاكل".

بدوره يقول الخبير في شؤون غرب اسيا ربيع غصن، في حديث لبرنامجنا:
"الحدث البارز لعام 2021 في لبنان هو الحصار الأمريكي على لبنان، والذي أدى من خلال منع العملة الصعبة التي يعتمد عليها لبنان في حركة اقتصاده، وبالتالي فقدان الدولار في الأسواق الداخلية، وتحويل بعض الأموال الموجودة في المصارف اللبنانية إلى الخارج، مما أدى إلى ظهور أزمة اقتصادية كبيرة في البلاد".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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