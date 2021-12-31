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لبنان يسلم تل أبيب إسرائيليا تسلل عبر الحدود بدعوى الانضمام لـ"حزب الله"
لبنان يسلم تل أبيب إسرائيليا تسلل عبر الحدود بدعوى الانضمام لـ"حزب الله"
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن لبنان سلم، وبالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بدويا من النقب تسلل منذ نحو شهر إلى الأراضي اللبنانية. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T07:06+0000
2021-12-31T07:06+0000
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وذكرت صحيفة هاآرتس، صباح اليوم الجمعة، أن الشاب البدوي من النقب، تم تسليمه عبر معبر رأس الناقورة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ويخضع للاستجواب من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك"، لأن له سوابق جنائية، وتسلل إلى لبنان بزعم الانضمام إلى "حزب الله".ونقلت الصحيفة على لسان ران كوخاف، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن المواطن الإسرائيلي عبر الحدود إلى لبنان قبل نحو شهر متسللا، وأعيد إلى بلاده بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، وهو شاب يبلغ من العمر 25 عاما، عبر الحدود طواعية على ما يبدو، وكان ينوي الانضمام إلى "حزب الله".وأوضح المسؤول العسكري الإسرائيلي أن مواطنه البدوي اعتقل من قبل عناصر يشتبه أنها تابعة لقوات "حزب الله"، فور عبوره الحدود المشتركة، واقتادوه للتحقيق، وتم مناقشة عودته إلى إسرائيل بوساطة الأمم المتحدة أو قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب اللبناني.
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان

لبنان يسلم تل أبيب إسرائيليا تسلل عبر الحدود بدعوى الانضمام لـ"حزب الله"

07:06 GMT 31.12.2021
© Sputnik . Zahraa Al-Amirالحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021
الحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن لبنان سلم، وبالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بدويا من النقب تسلل منذ نحو شهر إلى الأراضي اللبنانية.
وذكرت صحيفة هاآرتس، صباح اليوم الجمعة، أن الشاب البدوي من النقب، تم تسليمه عبر معبر رأس الناقورة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ويخضع للاستجواب من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك"، لأن له سوابق جنائية، وتسلل إلى لبنان بزعم الانضمام إلى "حزب الله".
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
إعلام: حزب الله ينشر أنظمة دفاع جوي في سوريا ولبنان
أمس, 15:58 GMT
ونقلت الصحيفة على لسان ران كوخاف، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن المواطن الإسرائيلي عبر الحدود إلى لبنان قبل نحو شهر متسللا، وأعيد إلى بلاده بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، وهو شاب يبلغ من العمر 25 عاما، عبر الحدود طواعية على ما يبدو، وكان ينوي الانضمام إلى "حزب الله".
وأوضح المسؤول العسكري الإسرائيلي أن مواطنه البدوي اعتقل من قبل عناصر يشتبه أنها تابعة لقوات "حزب الله"، فور عبوره الحدود المشتركة، واقتادوه للتحقيق، وتم مناقشة عودته إلى إسرائيل بوساطة الأمم المتحدة أو قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب اللبناني.
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