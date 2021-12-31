https://arabic.sputniknews.com/20211231/لم-يشمل-الروسية-تصنيف-أمريكي-لأقوى-الدبابات-في-العالم-1054802145.html

لم يشمل الروسية.. تصنيف أمريكي لأقوى الدبابات في العالم

لم يشمل الروسية.. تصنيف أمريكي لأقوى الدبابات في العالم

أصبح تصنيف المعدات العسكرية من قبل مجموعة أو أخرى من الخبراء أو وسائل الإعلام ممارسة شائعة مؤخرا، وغالبا ما تصل هذه التصنيفات إلى نقطة السخافة في محاولات... 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T16:03+0000

2021-12-31T16:03+0000

2021-12-31T16:03+0000

العالم

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وأظهر واحد من أكثر التصنيفات تحيزا في الولايات المتحدة، ذات الطابع العسكري "1945" تجميع قائمة بـ "أقوى الدبابات في القوة والنار"، والذي لم يشمل الدبات الروسية.وجاء في المراتب الأولى لتصنيف النسخة الأمريكية "19FortyFive"، كل من الدبابات الأمريكية "Abrams"والكورية الجنوبية " K2 Black Panther "والألمانية " Leopard 2"، فيما لم يتم تضمين أي من الدبابات الروسية، بما في ذلك T-14 Armata.في الوقت نفسه، يجب التأكيد على أن معدي التصنيف وجدوا الشجاعة للاعتراف بأنهم "يمكن أن يكونوا منحازين". ومع ذلك ، فإن التحيز المذكور كما اتضح، لا يكمن حتى في أن الدبابات الروسية الصنع لا تُدرج في القائمة على الإطلاق، بل أنهم كانوا يقتصرون القوة والكفاءة على دبابة واحدة.يشير التصنيف إلى أن "دبابة واحدة تستحق الدراسة" بشكل عام، وهذه هي الدبابة الأمريكية M1 Abrams (الذي قد يشك في ذلك)، لأنه "لم يتم اختبار أي دبابة أخرى من القائمة في معارك حقيقية".أي في "1945"، اعترفوا صراحةً بأن "التصنيف" ليس حتى تصنيفا على هذا النحو، ولكنه رغبة في إعلان "أبرامز" على أنها "أقوى دبابة في العالم". ما تبقى من الدبابات هو مجرد ملحق دلالي لتحويل هذا إلى ما لا يقل عن مظهر من مظاهر التصنيف.وأضافت النسخة الأمريكية إن إدراج أن الدبابة الكورية في التصنيف نظرا لكونها تتمتع "بكفاءة عالية في إصابة الأهداف" بفضل ذخيرة KSTAM-II"الذكية" وهي قادرة على إصابة الهدف من خلال الضرب في إسقاطه العلوي. فيما تم إدراج الدبابة الألمانية "بسبب محركها القوي وقذيفة خارقة للدروع".هذا ونشرت مجلة "ماتشيونال انترست" الأمريكية، مقالات كشفت فيه القدرات الخارقة للدبابة الروسية "أرماتا- تي-14"، مؤكدة أنه لا يمكن إيقافها في ساحة المعركة."أرماتا" هو أحد مشاريع أوائل القرن الحادي والعشرين التي نجحت روسيا في تحقيقها، على الرغم من مشاكل التمويل. بدأ العمل على الدبابة في عام 2010 – (بدلاً من برنامج أوبيكت-195 الذي تم تقليصه (كان يسمى تي-95 في وثائق التصميم. بالطبع، انتقلت جميع التطورات التي حدثت عليه إلى الدبابة الجديدة. اتضح أنها ثورية: برج غير مأهول، حماية وأسلحة قوية.مدفع "أرماتا" العادي هو مدفع أ82-1إم2 أملس عيار 125 ملم مع تحميل أوتوماتيكي و45 قذيفة ذخيرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمدفع إطلاق صواريخ موجهة بالليزر. من الممكن تثبيت مدفع أقوى عيار 152 ملم 2أ83 حيث ستصبح تي-14 دبابة مدمرة حقيقية.

https://arabic.sputniknews.com/20211227/مجلة-أرماتا-دبابة-لا-يمكن-إيقافها-في-ساحة-المعركة-1054663494.html

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