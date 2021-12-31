تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211231/مؤسسة-بريطانية-تناول-الفاصوليا-مرتين-أسبوعيا-يقي-من-التهاب-المفاصل-1054795197.html
مؤسسة بريطانية: تناول الفاصوليا مرتين أسبوعيا يقي من التهاب المفاصل
مؤسسة بريطانية: تناول الفاصوليا مرتين أسبوعيا يقي من التهاب المفاصل
قالت مؤسسة التهاب المفاصل في بريطانيا إن تناول الفاصوليا مرتين أسبوعيا أو أكثر يقي بنسبة كبيرة من التهاب المفاصل وما يصحبه من أعراض مزعجة. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T12:47+0000
2021-12-31T12:47+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050502106_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ec6f2fa9b4e9f2a55555758fe625188d.jpg
ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن مؤسسة التهاب المفاصل أن الطعام الصحي بصفة عامة يمنح الإنسان جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسده بما يحافظ على الوزن الصحي.وأرجعت المؤسسة دور الفاصوليا في خفض فرص الإصابة بالتهاب المفاصل، إلى أنها مليئة بالألياف والمغذيات النباتية، التي تساعد بدورها على خفض بروتين "c" التفاعلي، وهو مؤشر الالتهاب في الدم، كما أنالفاصوليا تعد مصدر ممتاز وغير مكلف للبروتين، إلى جانب احتوائها على مضادات الأكسدة.وعلى الرغم من عدم وجود نظام غذائي محدد يعالج التهاب المفاصل بشكل قاطع، إلا أن بعض الأطعمة تلعب دور كبير في تقوية العظام وجهاز المناعة وتحارب الالتهابات، لذلك فإن إضافة مثل هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي قد يساعد في تخفيف الألم وأعراض التهاب المفاصل الأخرى.من جانبها، حذرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية من زيادة الوزن، مؤكدة أن فقدان الوزن يساعد في التعامل مع التهاب المفاصل، بينما يضع الوزن الزائد ضغطا إضافيا على مفاصل الوركين والركبتين والكاحلين والقدمين، ما يؤدي إلى زيادة الألم ومشاكل الحركة بمرور الوقت.ونوهت الهيئة بوجود عدة عوامل يمكنها تخفيف الألم بما يتيح للمرضى التعايش مع التهاب المفاصل، كما يمكنها المساعدة في إبطاء تدهور الحالة وتقليل الالتهاب، من أبرزها الإقلاع عن التدخين، الذي يزيد الضغط على الأنسجة الضامة، ما قد يزيد من آلام التهاب المفاصل.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/أطعمة-تقلل-من-التهاب-المفاصل-1054372019.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050502106_0:0:1780:1335_1920x0_80_0_0_161520402c6f925aefc839346db78378.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

مؤسسة بريطانية: تناول الفاصوليا مرتين أسبوعيا يقي من التهاب المفاصل

12:47 GMT 31.12.2021
© Depositphotos / Dirimaالتهاب المفاصل
التهاب المفاصل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Depositphotos / Dirima
تابعنا عبر
قالت مؤسسة التهاب المفاصل في بريطانيا إن تناول الفاصوليا مرتين أسبوعيا أو أكثر يقي بنسبة كبيرة من التهاب المفاصل وما يصحبه من أعراض مزعجة.
ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن مؤسسة التهاب المفاصل أن الطعام الصحي بصفة عامة يمنح الإنسان جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسده بما يحافظ على الوزن الصحي.
وأرجعت المؤسسة دور الفاصوليا في خفض فرص الإصابة بالتهاب المفاصل، إلى أنها مليئة بالألياف والمغذيات النباتية، التي تساعد بدورها على خفض بروتين "c" التفاعلي، وهو مؤشر الالتهاب في الدم، كما أنالفاصوليا تعد مصدر ممتاز وغير مكلف للبروتين، إلى جانب احتوائها على مضادات الأكسدة.
موسم حصاد التوت البري في غابات جمهورية كاريليا الروسية، 2 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
أطعمة تقلل من التهاب المفاصل
20 ديسمبر, 12:58 GMT
وعلى الرغم من عدم وجود نظام غذائي محدد يعالج التهاب المفاصل بشكل قاطع، إلا أن بعض الأطعمة تلعب دور كبير في تقوية العظام وجهاز المناعة وتحارب الالتهابات، لذلك فإن إضافة مثل هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي قد يساعد في تخفيف الألم وأعراض التهاب المفاصل الأخرى.
من جانبها، حذرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية من زيادة الوزن، مؤكدة أن فقدان الوزن يساعد في التعامل مع التهاب المفاصل، بينما يضع الوزن الزائد ضغطا إضافيا على مفاصل الوركين والركبتين والكاحلين والقدمين، ما يؤدي إلى زيادة الألم ومشاكل الحركة بمرور الوقت.
ونوهت الهيئة بوجود عدة عوامل يمكنها تخفيف الألم بما يتيح للمرضى التعايش مع التهاب المفاصل، كما يمكنها المساعدة في إبطاء تدهور الحالة وتقليل الالتهاب، من أبرزها الإقلاع عن التدخين، الذي يزيد الضغط على الأنسجة الضامة، ما قد يزيد من آلام التهاب المفاصل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:56 GMTالحرس الثوري يصف التهديدات الأمريكية الإسرائيلية بـ"الجوفاء"
12:47 GMTمؤسسة بريطانية: تناول الفاصوليا مرتين أسبوعيا يقي من التهاب المفاصل
12:45 GMTالحكومة الأردنية ترفع أسعار البنزين وتثبت سعر اسطوانة الغاز
12:38 GMT"التوابيت الطائرة"...أكثر مقاتلات غير ناجحة في الحرب الباردة
12:37 GMTمنتخب المغرب يتلقى ضربة موجعة قبل أمم أفريقيا
12:33 GMTالرئيس التونسي يتبرأ من الحكم الصادر بحق المرزوقي... "لا تعني لي أي شيء"
12:29 GMTحروب وكوراث وأوبئة... رغم كل المصائب نستقبل العام الجديد بشيء من الأمل
12:20 GMTقرار سعودي يلزم القطاع الخاص بالتأمين على أبناء العاملين لديه
12:13 GMTوفاة الفنان المصري عادل زهدي... "أسد المسرح"
12:10 GMTمحلل سياسي سوداني يوضح لماذا تلجأ القوات الأمنية لاستخدام القوة ضد المتظاهرين
12:08 GMTإثيوبيا... الأمم المتحدة تعلن عن "أكبر حصيلة" للقتلى المدنيين إثر غارات على تيغراي
12:03 GMTالجيش اللبناني يوقف أبناء "أبو عجينة" بعد يوم واحد على إطلاق سراحه
12:03 GMTأبل تعتزم شحن إكسسوارات الهواتف من خلال شاشات آيفون وآيباد
11:48 GMTقاديروف: لو تلقيت تعليمات لكنت قد حللت القضية الأوكرانية منذ زمن بعيد
11:39 GMTلاعب عربي بارز يرفض ارتداء قميص بلاده بأمم أفريقيا ويختار إسبانيا في قرار أثار غضبا
11:37 GMTهيئة إسرائيلية تكشف مشاكل تواجه بلادها في مضاعفة سكان الجولان المحتل
11:35 GMTمصر... تحذيرات للمواطنين بعدم الخروج إلى الشوارع بسبب الطقس السيء
11:33 GMTالإمارات تسمح للموظفات بالعمل عن بعد في هذه الحالات
11:32 GMTهذه الخضار تخفض مستويات السكر
11:29 GMTأبو الغيط يدعو جميع الأطراف في الصومال إلى تجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف