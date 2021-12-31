https://arabic.sputniknews.com/20211231/ما-دور-تركيا-في-الحرب-الإثيوبية-الكشف-عن-لقاءات-مع-قيادات-تيغراي-في-أنقرة-1054797370.html

ما دور تركيا في الحرب الإثيوبية... الكشف عن لقاءات مع قيادات تيغراي في أنقرة

ما دور تركيا في الحرب الإثيوبية... الكشف عن لقاءات مع قيادات تيغراي في أنقرة

قال وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو إن بلاده تسهم في حل المشكلات بمناطق مختلفة من الكرة الأرضية، وتستضيف العديد من المؤتمرات في هذا الصدد. 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T13:35+0000

2021-12-31T13:35+0000

2021-12-31T13:35+0000

العالم

تركيا

إثيوبيا

العمليات العسكرية في تيغراي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050666069_0:132:3173:1917_1920x0_80_0_0_840900050648988ee7980d76a77ef81d.jpg

وردا على سؤال عما إذا كانت تركيا قد تدخلت لتهدئة الأوضاع في إثيوبيا أم لا، قال الوزير إنهم التقوا قياديين من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، ومسؤولين في إدارة البلاد لتهدئة الأوضاع بين الجانبين، وفقا لوكالة الأناضول.وكان مسؤول غربي كبير قال إن لدى واشنطن "مخاوف إنسانية عميقة" بشأن مبيعات تركيا من الطائرات المسيرة إلى إثيوبيا والتي قد تتعارض مع القيود الأمريكية على الأسلحة إلى أديس أبابا.وتسببت الحرب المستمرة منذ عام بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي وهي من بين أكثر الصراعات دموية في إفريقيا، في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين.وقال المصدر لوكالة رويترز، إن المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان "أثار خلال زيارة لتركيا الأسبوع الماضي تقارير عن استخدام طائرات مسيرة في إثيوبيا وما يصاحب ذلك من خطر إلحاق ضرر بالمدنيين".ورفضت تركيا، التي تبيع طائرات مسيرة لعدة دول في أوروبا وإفريقيا وآسيا، الانتقادات بأنها تلعب دورا مزعزعا للاستقرار في إفريقيا وقالت إنها على اتصال بجميع الأطراف في إثيوبيا للحث على المفاوضات.

https://arabic.sputniknews.com/20211222/قلق-أمريكي-من-بيع-تركيا-طائرات-مسيرة-إلى-إثيوبيا-1054457147.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, تركيا, إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي