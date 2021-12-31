مجلة: الغواصات النووية الروسية تصبح أكثر خطورة

ارتفع العدد الإجمالي للغواصات النووية قيد الإنشاء، والمصممة لإطلاق صواريخ باليستية، إلى خمس. نفس العدد من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية من هذا الطراز موجودة في الخدمة. في وقت سابق، أعلنت قيادة البحرية الروسية وقف تشغيل حاملة صواريخ يكاترينبورغ البحرية من "دلفين". تظهر هذه الأحداث أن روسيا تقوم على قدم وساق بتحديث أسطولها من الغواصات الإستراتيجية - وهو ما كان منافسوها يخشونه منذ فترة طويلة، حسب مجلة 19 فورتي فايف.أصبح ممثلو المشروع التالي، 667 "نافاجا" (يانكي) ، الغواصات الاستراتيجية القتالية الحقيقية. كان لكل غواصة 16 صاروخًا باليستيًا ويمكنها إطلاقها من موقع مغمور. ثم كانت هناك إصدارات محسّنة "كالمار" و"دلفين"، بعضها لا يزال قيد الاستخدام. كانت هذه أكبر سلسلة من 43 غواصة.آخر ست سفن تعمل بالطاقة النووية تم بناؤها في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية هي من طراز "أكولا" (القرش) (تايفون). هذه هي أكبر غواصات تم بناؤها في العالم. كانت تحمل 20 صاروخًا باليستيًا من طراز إر-39 ويمكنها اختراق الجليد في القطب الشمالي.بدأ إنشاء الغواصة النووية من طراز بوري في الاتحاد السوفيتي، لكن المشروع تجسد في المعدن في روسيا. هذه هي الغواصات الاستراتيجية الأكثر تقدمًا التي تم بناؤها على الإطلاق في روسيا الاتحادية: مع نظام تحكم رقمي ومراوح نفاثة مائية، مما جعل الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية أكثر هدوءًا من سابقاتها.تنتمي الغواصات قيد الإنشاء الآن إلى مشروع بوري-أ المحسّن. إنها أكبر قليلاً ولديها ميزات أكثر.
في أغسطس \أب، احتفلت روسيا بتدشين غواصتين نوويتين استراتيجيتين جديدتين: كنياز بوتيمكين ودميتري دونسكوي.
ارتفع العدد الإجمالي للغواصات النووية قيد الإنشاء، والمصممة لإطلاق صواريخ باليستية، إلى خمس. نفس العدد من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية من هذا الطراز موجودة في الخدمة. في وقت سابق، أعلنت قيادة البحرية الروسية وقف تشغيل حاملة صواريخ يكاترينبورغ البحرية من "دلفين". تظهر هذه الأحداث أن روسيا تقوم على قدم وساق بتحديث أسطولها من الغواصات الإستراتيجية - وهو ما كان منافسوها يخشونه منذ فترة طويلة، حسب مجلة 19 فورتي فايف.
كانت الغواصات السوفييتية الأولى المزودة بصواريخ باليستية هي الغواصات النووية من المشروع 658. وكان كل منها يحتوي على ثلاثة صواريخ في صوامع البنية الفوقية، وقد تم بناء ثماني غواصات من السلسلة من عام 1958 إلى عام 1962. ولكن كانت هذه مظاهر لإظهار أن الاتحاد السوفييتي لا يتخلف عن الولايات المتحدة في الأسلحة النووية.
أصبح ممثلو المشروع التالي، 667 "نافاجا" (يانكي) ، الغواصات الاستراتيجية القتالية الحقيقية. كان لكل غواصة 16 صاروخًا باليستيًا ويمكنها إطلاقها من موقع مغمور. ثم كانت هناك إصدارات محسّنة "كالمار" و"دلفين"، بعضها لا يزال قيد الاستخدام. كانت هذه أكبر سلسلة من 43 غواصة.
آخر ست سفن تعمل بالطاقة النووية تم بناؤها في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية هي من طراز "أكولا" (القرش) (تايفون). هذه هي أكبر غواصات تم بناؤها في العالم. كانت تحمل 20 صاروخًا باليستيًا من طراز إر-39 ويمكنها اختراق الجليد في القطب الشمالي.
بدأ إنشاء الغواصة النووية من طراز بوري في الاتحاد السوفيتي، لكن المشروع تجسد في المعدن في روسيا. هذه هي الغواصات الاستراتيجية الأكثر تقدمًا التي تم بناؤها على الإطلاق في روسيا الاتحادية: مع نظام تحكم رقمي ومراوح نفاثة مائية، مما جعل الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية أكثر هدوءًا من سابقاتها.
تنتمي الغواصات قيد الإنشاء الآن إلى مشروع بوري-أ المحسّن. إنها أكبر قليلاً ولديها ميزات أكثر.