مجلس السيادة السوداني يستنكر سقوط قتلى وجرحى في تظاهرات الخميس

وقال المجلس في بيان عبر "فيسبوك" إنه "يستنكر الأحداث التي صاحبت تظاهرات الثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول، والتي نتج عنها سقوط شهداء وجرحى".ووجه المجلس السلطات المختصة في السودان باتخاذ الإجراءات القانونية والعسكرية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث، وكي لا يفلت أي معتد من العقاب.وأكد المجلس على حق المواطنين الأصيل في التظاهر السلمي والذي قال إن "ثورة ديسمبر المجيدة" هي التي أقرته، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.وأعلنت السلطات السودانية في وقت سابق، ارتفاع ضحايا تظاهرات الخميس، إلى 5 قتلى ونحو 300 مصاب. وقالت الشرطة إن 53 من أفرادها أصيبوا خلال الصدامات وحُرقات مركبات شرطية.وشهد السودان بالأمس تظاهرات حاشدة وسط إجراءات مشددة شملت قطع الطرق والاتصالات، حيث أعلن المتظاهرون القصر الجمهوري وجهة لهم، بعدما استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت احتجاجات حاشدة عديدة في الأسابيع الماضية، بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية"، وترفض الاتفاق السياسي بين حمدوك وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان.
انتقد مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الجمعة، الصدامات التي وقعت خلال تظاهرات الأمس المنددة بالاتفاق السياسي بين الجيش ورئيس ورزاء عبد الله حمدوك.
وقال المجلس في بيان عبر "فيسبوك" إنه "يستنكر الأحداث التي صاحبت تظاهرات الثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول، والتي نتج عنها سقوط شهداء وجرحى".
ووجه المجلس السلطات المختصة في السودان باتخاذ الإجراءات القانونية والعسكرية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث، وكي لا يفلت أي معتد من العقاب.
وأكد المجلس على حق المواطنين الأصيل في التظاهر السلمي والذي قال إن "ثورة ديسمبر المجيدة" هي التي أقرته، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وأعلنت السلطات السودانية في وقت سابق، ارتفاع ضحايا تظاهرات الخميس، إلى 5 قتلى ونحو 300 مصاب. وقالت الشرطة إن 53 من أفرادها أصيبوا خلال الصدامات وحُرقات مركبات شرطية.
وشهد السودان بالأمس تظاهرات حاشدة وسط إجراءات مشددة شملت قطع الطرق والاتصالات، حيث أعلن المتظاهرون القصر الجمهوري وجهة لهم، بعدما استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.
وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت احتجاجات حاشدة عديدة في الأسابيع الماضية، بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية"، وترفض الاتفاق السياسي بين حمدوك وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان.