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محلل سياسي سوداني يوضح لماذا تلجأ القوات الأمنية لاستخدام القوة ضد المتظاهرين
محلل سياسي سوداني يوضح لماذا تلجأ القوات الأمنية لاستخدام القوة ضد المتظاهرين
قال المحلل السياسي السوداني الدكتور عصام دكين، إن المتظاهرين يلجؤون لاستخدام العنف تجاه القوات النظامية وهو ما يؤدي للعنف. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-31T12:10+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وأضاف دكين في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن هناك الكثير من الإشاعات بشأن أعداد القتلى والمصابين في الاحتجاجات.أما عن قتحام بعض مقرات القنوات الفضائية الأجنبية بالخرطوم، أكد المحلل السياسي أن هذا ليس صحيحاً كذلك، مشيراً إلى أن الذين دخلوا مقرات هذه القنوات ليسوا من قوات الأمن أو أجهزة أمنية إنما هى جهات غير معروفة وغير محددة، وقد أخرجت الأجهزة الأمنية بياناً تنفي فيه اقتحام أي من هذه المقرات في الدولة. وأوضح دكين أن هناك بعض الأحزاب السياسية تريد أن تستمر في عملية التصعيد وتُظهر للمجتمع الدولي أن القوات الأمنية السودانية مفرطة في استخدام العنف تجاه المتظاهرين.وكانت الشرطة السودانية قد أكدت اليوم الجمعة في بيان مقتل 4 متظاهرين فيما أعلنت إصابة 298 آخرين وجرح 53 من أفرادها خلال مواجهات وقعت أثناء احتجاجات في مناطق متفرقة.فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة منزعجة للغاية من تقارير عن استخدام القوة المميتة ضد محتجين في السودان، مشيرا إلى أن واشنطن تقف مع شعب السودان مع مطالبته بالحرية والسلام والعدالة.ويشهد السودان تظاهرات رافضة للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وسط إجراءات حكومية مشددة مثل غلق الطرق وقطع الاتصالات.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/بلينكن-واشنطن-منزعجة-للغاية-من-تقارير-عن-استخدام-القوة-المميتة-ضد-محتجين-في-السودان-1054781189.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

محلل سياسي سوداني يوضح لماذا تلجأ القوات الأمنية لاستخدام القوة ضد المتظاهرين

12:10 GMT 31.12.2021
© REUTERS / STRINGERالمتظاهرون السودانيون يحرقون إطارات السيارات في الشوارع، مطالبين المجلس العسكري الانتقالي في البلاد بتسليم السلطة للمدنيين في الخرطوم، 3 يونيو/حزيران2019
المتظاهرون السودانيون يحرقون إطارات السيارات في الشوارع، مطالبين المجلس العسكري الانتقالي في البلاد بتسليم السلطة للمدنيين في الخرطوم، 3 يونيو/حزيران2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / STRINGER
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قال المحلل السياسي السوداني الدكتور عصام دكين، إن المتظاهرين يلجؤون لاستخدام العنف تجاه القوات النظامية وهو ما يؤدي للعنف.
وأضاف دكين في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن هناك الكثير من الإشاعات بشأن أعداد القتلى والمصابين في الاحتجاجات.
أما عن قتحام بعض مقرات القنوات الفضائية الأجنبية بالخرطوم، أكد المحلل السياسي أن هذا ليس صحيحاً كذلك، مشيراً إلى أن الذين دخلوا مقرات هذه القنوات ليسوا من قوات الأمن أو أجهزة أمنية إنما هى جهات غير معروفة وغير محددة، وقد أخرجت الأجهزة الأمنية بياناً تنفي فيه اقتحام أي من هذه المقرات في الدولة.
وأوضح دكين أن هناك بعض الأحزاب السياسية تريد أن تستمر في عملية التصعيد وتُظهر للمجتمع الدولي أن القوات الأمنية السودانية مفرطة في استخدام العنف تجاه المتظاهرين.
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
بلينكن: واشنطن منزعجة للغاية من تقارير عن استخدام القوة المميتة ضد محتجين في السودان
01:23 GMT
وتابع "مع الأسف يلجأ الشباب المتظاهرون لاستخدام العنف تجاه القوات النظامية بتوجيه إهانات مباشرة إلى العسكريين والقوات الأمنية وبالتالي اضطرت القوات الأمنية للرد على هؤلاء المتظاهرين فقط".
وكانت الشرطة السودانية قد أكدت اليوم الجمعة في بيان مقتل 4 متظاهرين فيما أعلنت إصابة 298 آخرين وجرح 53 من أفرادها خلال مواجهات وقعت أثناء احتجاجات في مناطق متفرقة.
فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة منزعجة للغاية من تقارير عن استخدام القوة المميتة ضد محتجين في السودان، مشيرا إلى أن واشنطن تقف مع شعب السودان مع مطالبته بالحرية والسلام والعدالة.
ويشهد السودان تظاهرات رافضة للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وسط إجراءات حكومية مشددة مثل غلق الطرق وقطع الاتصالات.
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