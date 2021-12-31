https://arabic.sputniknews.com/20211231/محلل-سياسي-سوداني-يوضح-لماذا-تلجأ-القوات-الأمنية-لاستخدام-القوة-ضد-المتظاهرين-1054793668.html

محلل سياسي سوداني يوضح لماذا تلجأ القوات الأمنية لاستخدام القوة ضد المتظاهرين

محلل سياسي سوداني يوضح لماذا تلجأ القوات الأمنية لاستخدام القوة ضد المتظاهرين

قال المحلل السياسي السوداني الدكتور عصام دكين، إن المتظاهرين يلجؤون لاستخدام العنف تجاه القوات النظامية وهو ما يؤدي للعنف. 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T12:10+0000

2021-12-31T12:10+0000

2021-12-31T12:10+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104146/82/1041468253_0:137:3517:2115_1920x0_80_0_0_44e134f8bbac02b94287b2c890cec757.jpg

وأضاف دكين في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن هناك الكثير من الإشاعات بشأن أعداد القتلى والمصابين في الاحتجاجات.أما عن قتحام بعض مقرات القنوات الفضائية الأجنبية بالخرطوم، أكد المحلل السياسي أن هذا ليس صحيحاً كذلك، مشيراً إلى أن الذين دخلوا مقرات هذه القنوات ليسوا من قوات الأمن أو أجهزة أمنية إنما هى جهات غير معروفة وغير محددة، وقد أخرجت الأجهزة الأمنية بياناً تنفي فيه اقتحام أي من هذه المقرات في الدولة. وأوضح دكين أن هناك بعض الأحزاب السياسية تريد أن تستمر في عملية التصعيد وتُظهر للمجتمع الدولي أن القوات الأمنية السودانية مفرطة في استخدام العنف تجاه المتظاهرين.وكانت الشرطة السودانية قد أكدت اليوم الجمعة في بيان مقتل 4 متظاهرين فيما أعلنت إصابة 298 آخرين وجرح 53 من أفرادها خلال مواجهات وقعت أثناء احتجاجات في مناطق متفرقة.فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة منزعجة للغاية من تقارير عن استخدام القوة المميتة ضد محتجين في السودان، مشيرا إلى أن واشنطن تقف مع شعب السودان مع مطالبته بالحرية والسلام والعدالة.ويشهد السودان تظاهرات رافضة للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وسط إجراءات حكومية مشددة مثل غلق الطرق وقطع الاتصالات.

https://arabic.sputniknews.com/20211231/بلينكن-واشنطن-منزعجة-للغاية-من-تقارير-عن-استخدام-القوة-المميتة-ضد-محتجين-في-السودان-1054781189.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار السودان اليوم