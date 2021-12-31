https://arabic.sputniknews.com/20211231/مسؤول-عسكري-سوداني-التظاهرات-استنزاف-مادي-وإهدار-للوقت-ولا-جدوى-منها-1054788527.html

مسؤول عسكري سوداني: التظاهرات استنزاف مادي وإهدار للوقت ولا جدوى منها

مسؤول عسكري سوداني: التظاهرات استنزاف مادي وإهدار للوقت ولا جدوى منها

اعتبر المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش السوداني، العميد الطاهر أبو هاجة، استمرار التظاهرات "استنزافا ماديا ونفسيا وذهنيا للبلاد، وإهدار للطاقات والوقت، في... 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T09:57+0000

2021-12-31T09:57+0000

2021-12-31T09:57+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

تظاهرات

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وحذر المسؤول من "جهات خفية لا تريد إجراء الانتخابات وتحاول جر البلاد نحو الفوضى"، لافتا إلى أنها تسعى لـ"فترة انتقالية ليس لها نهاية"، موضحا أن تلك الجهات "مرصودة ومعروفة ولن يُسمح لها بأن تجر البلاد إلى الهاوية أو تقسيم السودان وتفتيته".وأكد أن "التوافق الوطني والالتفاف حول قضايا البلاد العليا والحوار هو الطريق الأوحد نحو استقرار السودان"، مشدد على أن "هذه التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي"، وفقا لوكالة أنباء السودان "سونا".وكان السودان شهد تظاهرات واسعة، الخميس، أطلقت قوات الأمن السودانية خلالها الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا للتحرك صوب القصر الرئاسي في الخرطوم، برغم التدابير الأمنية المشددة وإغلاق الطرق والجسور وتعطيل خدمات المحمول والإنترنت.وأسفرت هذه المظاهرات، عن وقوع 4 ضحايا وأكثر من 297 مصابا في صفوف المتظاهرين، وفق بيان للشرطة السودانية، وأرقام لجنة أطباء السودان المركزية.وعبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الخميس، عن انزعاج الولايات المتحدة من تقارير عن استخدام القوة المميتة ضد محتجين في السودان وسط قمع مع تظاهر عشرات الآلاف ضد الحكم العسكري.وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، في يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.

https://arabic.sputniknews.com/20211231/بلينكن-واشنطن-منزعجة-للغاية-من-تقارير-عن-استخدام-القوة-المميتة-ضد-محتجين-في-السودان-1054781189.html

https://arabic.sputniknews.com/20211229/الشرطة-السودانية-إغلاق-كافة-الجسور-بولاية-الخرطوم-أمام-حركة-السير-عدا-جسري-الحلفايا-وسوبا-1054749750.html

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