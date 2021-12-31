https://arabic.sputniknews.com/20211231/مشادة-كلامية-حامية-بين-ميدو-ولاعب-مصري-محترف-تثير-ضجة-على-مواقع-التواصل-1054800568.html

مشادة كلامية حامية بين ميدو ولاعب مصري محترف تثير ضجة على مواقع التواصل

مشادة كلامية حامية بين ميدو ولاعب مصري محترف تثير ضجة على مواقع التواصل

نشبت مشادة كلامية عبر تويتر بين لاعب المنتخب المصري السابق أحمد حسام ميدو، وأحمد حسن كوكا، المصري المحترف في نادي قونيا سبور التركي. 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T15:22+0000

2021-12-31T15:22+0000

2021-12-31T15:26+0000

رياضة

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103985/81/1039858173_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_f67e256e8b7cdfbdaa12d84a59f7c6f1.jpg

البداية بتغريدة للصحفي الرياضي ضياء جوهر، يشيد خلالها بأداء "كوكا"، وقوله أن لديه "مسيرة احترافية مميزة جدًا"، بمناسبة تسجيله هدفه رقم 99 في الملاعب الأوروبية، ليعلق ميدو على التغريدة بأن كوكا "مهاجم متواضع لا يصلح للمستوى الدولي حتى ولو أحرز 1000 هدف".وهنا رد كوكا غاضبا وهاجم ميدو، ووصفه بأنه حاقد ولم ينجح حينما كان لاعبا أو مدربا، وحاليا يحاول تصدر المشهد عبر الإعلام، مؤكدا أنه (كوكا) سوف يركز في مسيرته ولن يتأثر بالانتقادات، ما أثار موجة من الدعم والتعاطف مع كوكا على مواقع التواصل.ثم ألمح ميدو في تغريدة أخرى إلى أن سبب انضمام "كوكا" إلى المنتخب يعود إلى "علاقة نسب" دون توضيح، ووصف الدوريات الأوروبية التي لعب لصالحها "كوكا" بأنها "دوريات الألاضيش"، مُعتبرًا أنها دون المستوى.ولعب كوكا، 28 عامًا، في مرحلة مبكرة لصالح الأهلي المصري، قبل أن يلعب في الدوري البرتغالي ويحقق بطولة كأس البرتغال مع سبورتينغ براغا، ثم حقق الدوري اليوناني مرتين وكأس اليونان مرة مع فريق أولمبياكوس.وخرج "كوكا" من تشكيلة منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا، المقررة خلال الشهر المقبل في الكاميرون.واختار المدرب البرتغالي كارلوس كيروش التشكيلة التي أثارت جدلا واسعًا في الأوساط الرياضية في مصر، بسبب خروج لاعبين بارزين من الفريق، مثل لاعبي الوسط في الأهلي والزمالك محمد مجدي أفشة وطارق حامد فضلا عن لاعبين برزوا في البطولة العربية الأخيرة في مقدمتهم الجناح أحمد رفعت الذي يلعب في نادي فيوتشر.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رياضة, أخبار مصر الآن