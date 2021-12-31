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https://arabic.sputniknews.com/20211231/مصر-تحذيرات-للمواطنين-بعدم-الخروج-إلى-الشوارع-بسبب-الطقس-السيء-1054792531.html
مصر... تحذيرات للمواطنين بعدم الخروج إلى الشوارع بسبب الطقس السيء
مصر... تحذيرات للمواطنين بعدم الخروج إلى الشوارع بسبب الطقس السيء
جدد محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، تحذيراته للمواطنين، بعدم النزول إلى الشوارع بسبب موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T11:35+0000
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وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ناشد المواطنين، مساء الخميس، بعدم الخروج إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وجدد، المحافظ، اليوم تحذيراته حرصًا على صحة المواطنين وسلامتهم، لافتا إلى أن عدم نزول المواطنين للشوارع، إلا في حالات الضرورة، يساعد الأجهزة التنفيذية من أداء عملها في رفع تراكمات المياه.وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ومسؤولي الإنارة المركزية بمراجعة أعمدة الإنارة، والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة.كما أكد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة، من أجل مواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.وأوضح محافظ القاهرو، أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقا للحالة الجوية، لافتا إلى التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس، خلال الساعات المقبلة.وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حذرت من طقس اليوم الجمعة، بسبب موجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، قائلة في بيان لها، إن البلاد تشهد حالة من عدم الأستقرار فى الأحوال الجوية، بدءا من الخميس، وحتى منتصف الأسبوع المقبل.وأوضحت الأرصاد الجوية أن المنخفض يتسبب فى سقوط أمطار متوسطة الشدة، تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوجه البحري، وتمتد الأمطار ليلا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة.وأشارت الهيئة إلى أن ذروة عدم الاستقرار في الطقس، تكون يوم الجمعة، إذ تزداد شدة الأمطار وتصبح متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة.وتصل الأمطار اليوم وغدا السبت، إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر الى شمال الصعيد.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-يوم-الإثنين-أمطار-ورياح-وثلوج-1054350385.html
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الطقس, درجات الحرارة اليوم, أخبار مصر الآن

مصر... تحذيرات للمواطنين بعدم الخروج إلى الشوارع بسبب الطقس السيء

11:35 GMT 31.12.2021
© Sputnik . KHALED DESOUKIأمطار غزيرة في مصر
أمطار غزيرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Sputnik . KHALED DESOUKI
تابعنا عبر
جدد محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، تحذيراته للمواطنين، بعدم النزول إلى الشوارع بسبب موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد.
وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ناشد المواطنين، مساء الخميس، بعدم الخروج إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
مصر - القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
الأرصاد المصرية تحذر من طقس يوم الإثنين.. أمطار ورياح وثلوج
19 ديسمبر, 18:14 GMT
وجدد، المحافظ، اليوم تحذيراته حرصًا على صحة المواطنين وسلامتهم، لافتا إلى أن عدم نزول المواطنين للشوارع، إلا في حالات الضرورة، يساعد الأجهزة التنفيذية من أداء عملها في رفع تراكمات المياه.
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ومسؤولي الإنارة المركزية بمراجعة أعمدة الإنارة، والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة.
كما أكد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة، من أجل مواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.
وأوضح محافظ القاهرو، أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقا للحالة الجوية، لافتا إلى التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس، خلال الساعات المقبلة.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حذرت من طقس اليوم الجمعة، بسبب موجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، قائلة في بيان لها، إن البلاد تشهد حالة من عدم الأستقرار فى الأحوال الجوية، بدءا من الخميس، وحتى منتصف الأسبوع المقبل.
وأوضحت الأرصاد الجوية أن المنخفض يتسبب فى سقوط أمطار متوسطة الشدة، تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوجه البحري، وتمتد الأمطار ليلا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة.
وأشارت الهيئة إلى أن ذروة عدم الاستقرار في الطقس، تكون يوم الجمعة، إذ تزداد شدة الأمطار وتصبح متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة.
وتصل الأمطار اليوم وغدا السبت، إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر الى شمال الصعيد.
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