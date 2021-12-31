معهد المصل الهندي يطلب من سلطات البلاد ترخيصا كاملا لاستخدام لقاح "كوفيشيلد"

ووفقا لما نشره الرئيس التنفيذي لشركة سيروم إنديا، أدار بوناوالا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن المعهد تقدم بطلب إلى هيئة تنظيم الأدوية في البلاد ووزارة الصحة للحصول على ترخيص كامل للسوق للقاح كوفيد.وقال: تجاوزت إمدادات لقاح كوفشيلد في الهند 1.25 مليار جرعة، ولدى حكومة الهند الآن بيانات كافية للحصول على ترخيص كامل للسوق، وبالتالي قد تقدمنا بطلب إلى (DCGI) لهذا الإذن.وينتج معهد سيروم لقاح كوفيد من استرازينيكا، تحت الاسم التجاري كوفشيليد.
تقدم معهد المصل الهندي بطلب إلى السلطات المختصة في البلاد للحصول على موافقة كاملة لاستخدام لقاحه الجديد "كوفشيلد".
ووفقا لما نشره الرئيس التنفيذي لشركة سيروم إنديا، أدار بوناوالا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن المعهد تقدم بطلب إلى هيئة تنظيم الأدوية في البلاد ووزارة الصحة للحصول على ترخيص كامل للسوق للقاح كوفيد.
Supplies of the COVISHIELD vaccine in India, have exceeded 1.25 billion doses. The government of India now has enough data for full market authorisation, and therefore @SerumInstIndia has applied to the @CDSCO_INDIA_INF (DCGI) and @MoHFW_INDIA for this permission.