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https://arabic.sputniknews.com/20211231/مقتل-4-جنود-باكستانيين-في-مواجهات-مع-مسلحي-حركة-طالبان-باكستان--1054798612.html
مقتل 4 جنود باكستانيين في مواجهات مع مسلحي حركة "طالبان باكستان"
مقتل 4 جنود باكستانيين في مواجهات مع مسلحي حركة "طالبان باكستان"
لقي 4 جنود باكستانيين مصرعهم اليوم خلال مواجهات مع عناصر من حركة "طالبان باكستان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) في مديرية "مير علي" بمحافظة... 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T14:03+0000
2021-12-31T14:03+0000
العالم
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إسلام آباد - سبوتنيك.أعلنت هيئة الجيش الباكستاني، في بيان اليوم الجمعة، "مقتل 4 جنود في مواجهات مسلحة مع عناصر من حركة طالبان الباكستانية في مديرية "مير علي بمحافظة شمال وزيرستان (شمالي غرب باكستان)، ما أدى إلى سقوط العديد من المسلحين ما بين قتلى وجرحى واعتقال عنصر منهم".وأشار البيان إلى أنه تم ضبط "العنصر الإرهابي وبحوزته كميات كبيرة من الأسلحة".يُذكر أن الحكومة الباكستانية، كانت قد أعلنت في الـ8 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، التوصل لاتفاق هدنة مع مسلحي حركة طالبان الباكستانية، وذلك لمدة شهر قابل للتمديد ويتخلله مفاوضات بين الجانبين بوساطة من حركة طالبان الأفغانية (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي).وقال وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد تشودري، إن الحكومة توصلت إلى اتفاق هدنة مع حركة طالبان باكستان، ويستمر الاتفاق لمدة شهر حيث يتخلله جلسات مباحثات وتفاوض مع قيادات الحركة.من جهتها أصدرت الحركة التي طالما نفذت هجمات ضد القوات الأمنية الباكستانية، بيانا، أوضحت فيه تفاصيل الاتفاق مع الحكومة في إسلام أباد، التي جاء من بينها الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الثلاثاء التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قابل للتمديد في المستقبل.وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة وتحديد من سيشارك بها من قبل الطرفي ، حيث ستقوم بوضع خارطة طريق وآلية عمل لوضع نقاط التفاوض المستقبلية، مضيفا أن حركة طالبان الأفغانية ستلعب دور الوسيط بين الجانبين.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/طالبان-باكستان-تعلن-نهاية-وقف-إطلاق-النار-مع-الحكومة-1053758133.html
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العالم

مقتل 4 جنود باكستانيين في مواجهات مع مسلحي حركة "طالبان باكستان"

14:03 GMT 31.12.2021
© Sputnik . Tarek Mohei Eldin‏ ‏حدود التيه - بين باكستان وأفغانستان
حدود التيه - بين باكستان وأفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Sputnik . Tarek Mohei Eldin‏ ‏
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لقي 4 جنود باكستانيين مصرعهم اليوم خلال مواجهات مع عناصر من حركة "طالبان باكستان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) في مديرية "مير علي" بمحافظة شمال وزيرستان على الحدود الباكستانية ـ الأفغانية.
إسلام آباد - سبوتنيك.أعلنت هيئة الجيش الباكستاني، في بيان اليوم الجمعة، "مقتل 4 جنود في مواجهات مسلحة مع عناصر من حركة طالبان الباكستانية في مديرية "مير علي بمحافظة شمال وزيرستان (شمالي غرب باكستان)، ما أدى إلى سقوط العديد من المسلحين ما بين قتلى وجرحى واعتقال عنصر منهم".
وأشار البيان إلى أنه تم ضبط "العنصر الإرهابي وبحوزته كميات كبيرة من الأسلحة".
يُذكر أن الحكومة الباكستانية، كانت قد أعلنت في الـ8 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، التوصل لاتفاق هدنة مع مسلحي حركة طالبان الباكستانية، وذلك لمدة شهر قابل للتمديد ويتخلله مفاوضات بين الجانبين بوساطة من حركة طالبان الأفغانية (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي).
مسلحي حركة طالبان على متن مركبة أثناء مرورهم في العاصمة كابول إثر السيطرة عليها في 15 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
"طالبان باكستان" تعلن نهاية وقف إطلاق النار مع الحكومة
9 ديسمبر, 19:59 GMT
وقال وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد تشودري، إن الحكومة توصلت إلى اتفاق هدنة مع حركة طالبان باكستان، ويستمر الاتفاق لمدة شهر حيث يتخلله جلسات مباحثات وتفاوض مع قيادات الحركة.
من جهتها أصدرت الحركة التي طالما نفذت هجمات ضد القوات الأمنية الباكستانية، بيانا، أوضحت فيه تفاصيل الاتفاق مع الحكومة في إسلام أباد، التي جاء من بينها الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الثلاثاء التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قابل للتمديد في المستقبل.
وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة وتحديد من سيشارك بها من قبل الطرفي ، حيث ستقوم بوضع خارطة طريق وآلية عمل لوضع نقاط التفاوض المستقبلية، مضيفا أن حركة طالبان الأفغانية ستلعب دور الوسيط بين الجانبين.
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