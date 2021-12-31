على سبيل المثال، في يوم واحد فقط، في 8 ديسمبر كانون الأول، تقرر بيع 3 سفن حربية (MEKO A200 AN فرقاطات) و 16 نظام دفاع جوي (أنظمة دفاع جوي IRIS-T SLS / SLX).كما هو مبين في نشرة N-TV، بلغت القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها بهذه الطريقة قرابة 5 مليارات يورو. في الوقت نفسه، طوال عام 2021 بأكمله، تم توقيع عقود شحن منتجات عسكرية بقيمة 9.04 مليار يورو.تجاهلت هذه القرارات الممارسة المتبعة، والتي بموجبها لا تتخذ الإدارة المنتهية ولايتها قرارات أساسية، حسب موقع توب وار.تعرض رئيس الحكومة الحالي، أولاف شولتز، لهجوم من "اليسار" على خلفية نشر هذه الأرقام. ووفقًا لهم، فإن الإدارة السابقة، التي كان عضوًا فيها أيضًا، "قامت بمكائد حقيقية وأظهرت بوضوح مدى عدم جدوى النقد من الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيما يتعلق بالإمدادات العسكرية للأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية".
تجاهلت هذه القرارات الممارسة المتبعة، والتي بموجبها لا تتخذ الإدارة المنتهية ولايتها قرارات أساسية، حسب موقع توب وار.
تعرض رئيس الحكومة الحالي، أولاف شولتز، لهجوم من "اليسار" على خلفية نشر هذه الأرقام. ووفقًا لهم، فإن الإدارة السابقة، التي كان عضوًا فيها أيضًا، "قامت بمكائد حقيقية وأظهرت بوضوح مدى عدم جدوى النقد من الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيما يتعلق بالإمدادات العسكرية للأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية".