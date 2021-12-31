تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211231/موسكو-إعلان-بريشتينا-موظف-روسي-في-بعثة-الأمم-المتحدة-شخصا-غير-مرغوب-فيه-استفزاز-1054802538.html
موسكو: إعلان بريشتينا موظف روسي في بعثة الأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه "استفزاز"
موسكو: إعلان بريشتينا موظف روسي في بعثة الأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه "استفزاز"
أعلنت السفارة الروسية لدى صربيا أن اعتبار السلطات في كوسوفو موظفا روسيا في بعثة الأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه هو استفزاز. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T16:38+0000
2021-12-31T17:02+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101967/64/1019676400_0:210:2897:1840_1920x0_80_0_0_6d9394da893dcd29e08b64c7478c753c.jpg
وقالت السفارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، "في 31 كانون الأول / ديسمبر، أعلنت ما يسمى بـ" سلطات "كوسوفو علنا" إعلان شخص غير مرغوب فيه "لموظف في بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، وهو مواطن من الاتحاد الروسي، من أجل أنشطته المزعومة تتعارض مع الوضع الدبلوماسي".اعتبر الدبلوماسيون الروس "قرار" بريشتينا بمثابة استفزاز آخر مناهض لروسيا وللأمم المتحدة من أجل "كسب ود المرشدين الغربيين"، وقال البيان "ننطلق من حقيقة أنه، وفقا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244، وهو أمر أساسي لتسوية كوسوفو، ليس له أي عواقب قانونية".وأشار البيان إلى أن موسكو تتوقع أن تلقى كوسوفو "توبيخا صارما لا لبس فيه" من خلال بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. كما دعا دبلوماسيون روس إدارة الأمم المتحدة في المنطقة إلى ضمان سلامة موظفيها الروس بشكل كامل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101967/64/1019676400_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_046de7081a2bb842411b0531d1eb1230.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

موسكو: إعلان بريشتينا موظف روسي في بعثة الأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه "استفزاز"

16:38 GMT 31.12.2021 (تم التحديث: 17:02 GMT 31.12.2021)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوركوسوفو
كوسوفو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت السفارة الروسية لدى صربيا أن اعتبار السلطات في كوسوفو موظفا روسيا في بعثة الأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه هو استفزاز.
وقالت السفارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، "في 31 كانون الأول / ديسمبر، أعلنت ما يسمى بـ" سلطات "كوسوفو علنا" إعلان شخص غير مرغوب فيه "لموظف في بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، وهو مواطن من الاتحاد الروسي، من أجل أنشطته المزعومة تتعارض مع الوضع الدبلوماسي".
اعتبر الدبلوماسيون الروس "قرار" بريشتينا بمثابة استفزاز آخر مناهض لروسيا وللأمم المتحدة من أجل "كسب ود المرشدين الغربيين"، وقال البيان "ننطلق من حقيقة أنه، وفقا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244، وهو أمر أساسي لتسوية كوسوفو، ليس له أي عواقب قانونية".
وأشار البيان إلى أن موسكو تتوقع أن تلقى كوسوفو "توبيخا صارما لا لبس فيه" من خلال بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. كما دعا دبلوماسيون روس إدارة الأمم المتحدة في المنطقة إلى ضمان سلامة موظفيها الروس بشكل كامل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:28 GMTالجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا بدعوى مساعدته آخر حاول تنفيذ عملية طعن في الضفة
17:24 GMTجنوب أفريقيا ترفع حظر التجول الليلي في العام الجديد
16:52 GMTكوريا الجنوبية تحذر مواطنيها بعد تسبب القطط بأكثر من 100 حريق
16:47 GMT4 فوائد سحرية للبطاطا في الشتاء
16:47 GMTإعلام يكشف محاكمة شركة أدوية إسرائيلية إثر تورطها بوفاة آلاف الأمريكيين
16:38 GMTموسكو: إعلان بريشتينا موظف روسي في بعثة الأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه "استفزاز"
16:32 GMT5 علامات تدل على أنك تعاني من نقص "فيتامين د"
16:26 GMTإضافة مصطلح "الأردنيات" للدستور.. انتصار للمرأة أم تهديد للمجتمع الأردني؟
16:04 GMTيورغن كلوب يعلن إصابة 3 من نجوم ليفربول بفيروس كورونا
16:03 GMTلم يشمل الروسية.. تصنيف أمريكي لأقوى الدبابات في العالم
16:02 GMTوكالة: مقاتلات التحالف قصفت بالخطأ معسكر قوات يمنية حليفة وأوقعت عدة قتلى
15:53 GMTتونس... زوجة نائب رئيس النهضة تخشى على زوجها من القتل بعد "اختطافه"... فيديو
15:45 GMTالكويت... حقيقة عودة الدراسة عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني
15:40 GMTوفاة إحدى أقصر النساء في العالم عن عمر يناهز 33 عامًا...فيديو وصور
15:33 GMTدولة خليجية تعلن تعليق حضور الطلاب إلى المدارس لمدة أسبوع
15:31 GMTوسط مخاوف أمريكية... ما تأثير إطلاق إيران صاروخها الفضائي على مفاوضات فيينا؟
15:30 GMTإجراء أول عملية زراعة كبد في ساحل العاج بقيادة جراح مصري
15:23 GMTالتزاما بأفكار الثورة الخضراء.. ألمانيا تغلق نصف محطاتها النووية
15:22 GMTمشادة كلامية حامية بين ميدو ولاعب مصري محترف تثير ضجة على مواقع التواصل
15:05 GMTبعد تحليل مليون إصابة... بريطانيا: "أوميكرون" أقل خطورة من "دلتا" بمقدار الثلثين