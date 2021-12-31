موسكو: إعلان بريشتينا موظف روسي في بعثة الأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه "استفزاز"

وقالت السفارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، "في 31 كانون الأول / ديسمبر، أعلنت ما يسمى بـ" سلطات "كوسوفو علنا" إعلان شخص غير مرغوب فيه "لموظف في بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، وهو مواطن من الاتحاد الروسي، من أجل أنشطته المزعومة تتعارض مع الوضع الدبلوماسي".اعتبر الدبلوماسيون الروس "قرار" بريشتينا بمثابة استفزاز آخر مناهض لروسيا وللأمم المتحدة من أجل "كسب ود المرشدين الغربيين"، وقال البيان "ننطلق من حقيقة أنه، وفقا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244، وهو أمر أساسي لتسوية كوسوفو، ليس له أي عواقب قانونية".وأشار البيان إلى أن موسكو تتوقع أن تلقى كوسوفو "توبيخا صارما لا لبس فيه" من خلال بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. كما دعا دبلوماسيون روس إدارة الأمم المتحدة في المنطقة إلى ضمان سلامة موظفيها الروس بشكل كامل.
أعلنت السفارة الروسية لدى صربيا أن اعتبار السلطات في كوسوفو موظفا روسيا في بعثة الأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه هو استفزاز.
وقالت السفارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، "في 31 كانون الأول / ديسمبر، أعلنت ما يسمى بـ" سلطات "كوسوفو علنا" إعلان شخص غير مرغوب فيه "لموظف في بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، وهو مواطن من الاتحاد الروسي، من أجل أنشطته المزعومة تتعارض مع الوضع الدبلوماسي".
اعتبر الدبلوماسيون الروس "قرار" بريشتينا بمثابة استفزاز آخر مناهض لروسيا وللأمم المتحدة من أجل "كسب ود المرشدين الغربيين"، وقال البيان "ننطلق من حقيقة أنه، وفقا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244، وهو أمر أساسي لتسوية كوسوفو، ليس له أي عواقب قانونية".
وأشار البيان إلى أن موسكو تتوقع أن تلقى كوسوفو "توبيخا صارما لا لبس فيه" من خلال بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. كما دعا دبلوماسيون روس إدارة الأمم المتحدة في المنطقة إلى ضمان سلامة موظفيها الروس بشكل كامل.