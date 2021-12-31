نائب روسي يستبعد خوض الغرب حربا ضد روسيا

وقال زاتولين، لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح تماما أن الغرب ليس مستعداً اليوم لقتال روسيا من أجل أوكرانيا، وهذا التوتر الذي نشأ جعل بعض الناس في الغرب يفكرون، بغض النظر عما يقولونه علناً".وأضاف: "لكن المشكلة العملية، لا تكمن في انضمام أوكرانيا إلى الناتو، بقدر ما تكمن في حقيقة أن الناتو قد دخل أوكرانيا بالفعل، فالأمريكيون والبريطانيون يقومون الآن باستكشاف أوكرانيا عسكرياً، وقد تبين أن هناك مدربون ومستشارون وعسكريون ويتم إنشاء قواعد على الأراضي المجاورة لنا مباشرة، كل هذا يمكن حله إذا كانت هناك رغبة في ذلك، هذا هو بالضبط ما يسعى إليه الرئيس بوتين، كما يبدو لي".وأمس الخميس، جرت محادثات هي الثانية خلال الشهر الجاري، بين الرئيسين الروسي والأميركي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، حيث تمت مناقشة الضمانات الأمنية التي اقترحتها موسكو.وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن الاتصال الهاتفي بدأ الساعة "3.35 عصرا بالتوقيت الشرقي"، ما يوازي الحادية عشر والنصف ليلا في موسكو.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
صرح النائب في مجلس الدوما الروسي، كونستانتين زاتولين، اليوم الجمعة، في تعليقه على المحادثات بين الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي جو بايدن، بأن "الغرب ليس مستعداً لمحاربة روسيا من أجل أوكرانيا".
وقال زاتولين، لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح تماما أن الغرب ليس مستعداً اليوم لقتال روسيا من أجل أوكرانيا، وهذا التوتر الذي نشأ جعل بعض الناس في الغرب يفكرون، بغض النظر عما يقولونه علناً".
وأضاف: "لكن المشكلة العملية، لا تكمن في انضمام أوكرانيا إلى الناتو، بقدر ما تكمن في حقيقة أن الناتو قد دخل أوكرانيا بالفعل، فالأمريكيون والبريطانيون يقومون الآن باستكشاف أوكرانيا عسكرياً، وقد تبين أن هناك مدربون ومستشارون وعسكريون ويتم إنشاء قواعد على الأراضي المجاورة لنا مباشرة، كل هذا يمكن حله إذا كانت هناك رغبة في ذلك، هذا هو بالضبط ما يسعى إليه الرئيس بوتين، كما يبدو لي".
وأمس الخميس، جرت محادثات هي الثانية خلال الشهر الجاري، بين الرئيسين الروسي والأميركي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، حيث تمت مناقشة الضمانات الأمنية التي اقترحتها موسكو.
وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن الاتصال الهاتفي بدأ الساعة "3.35 عصرا بالتوقيت الشرقي"، ما يوازي الحادية عشر والنصف ليلا في موسكو.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.