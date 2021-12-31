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https://arabic.sputniknews.com/20211231/نيوزيلندا-أول-دولة-تستقبل-العام-الجديد-فيديو-1054798242.html
نيوزيلندا أول دولة تستقبل العام الجديد.. فيديو
نيوزيلندا أول دولة تستقبل العام الجديد.. فيديو
أعلنت دولة نيوزيلندا، اليوم الجمعة، استقبال العام الجديد 2022، بإطلاق الألعاب النارية. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T13:53+0000
2021-12-31T13:53+0000
2021-12-31T13:53+0000
أخبار العالم الآن
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وتعد نيوزيلندا من أوائل بلدان العالم التي تستقبل العام الجديد، حيث يختلف الإعلان بالعام الجديد من دولة لأخرى بحسب الموقع الجغرافي للدولة، حسب خطوط الطول والعرض وخط غرينيتش (المنطقة الزمنية).وتستعد جميع دول العالم لاستقبال العام الجديد، عقب ظهر 31 ديسمبر/ كانون الأول، بتوقيت غرينيتش، وحتى الساعات الأولى من 1 يناير.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
نيوزيلندا أول دولة تستقبل العام الجديد.. فيديو
أعلنت دولة نيوزيلندا، اليوم الجمعة، استقبال العام الجديد 2022، بإطلاق الألعاب النارية.
وتعد نيوزيلندا من أوائل بلدان العالم التي تستقبل العام الجديد، حيث يختلف الإعلان بالعام الجديد من دولة لأخرى بحسب الموقع الجغرافي للدولة، حسب خطوط الطول والعرض وخط غرينيتش (المنطقة الزمنية).
وتستعد جميع دول العالم لاستقبال العام الجديد، عقب ظهر 31 ديسمبر/ كانون الأول، بتوقيت غرينيتش، وحتى الساعات الأولى من 1 يناير.