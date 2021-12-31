واشنطن ترغب في توسيع عمليات محطة الفضاء الدولية والتعاون مع روسيا

واشنطن- سبوتنيك. ونقلت مدونة "ناسا" عن بيل نيلسون قوله: "يسعدني أن إدارة بايدن/ هاريس التزمت بمواصلة عمليات المحطة حتى عام 2030".وأضاف أن تعاون ناسا مع "روسكوزموس" الروسية ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية ووكالة الفضاء الكندية سيضمن استمرار الأبحاث الرائدة في المختبر المداري خلال بقية العقد.كفل الكونغرس الأمريكي التمويل لقطاع الولايات المتحدة من محطة الفضاء الدولية حتى عام 2024. وبحسب ما ورد يكلف هذا الجزء نحو مليار دولار سنويا للمحافظة عليه، وكانت هناك خطط لوقف استخدامه بحلول نهاية العقد.
قال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية، اليوم الجمعة، إن واشنطن تريد أن تظل محطة الفضاء الدولية قيد التشغيل حتى عام 2030، وخلال هذا الوقت ستواصل "ناسا" العمل مع روسيا وشركاء آخرين.
واشنطن- سبوتنيك. ونقلت مدونة "ناسا" عن بيل نيلسون قوله: "يسعدني أن إدارة بايدن/ هاريس التزمت بمواصلة عمليات المحطة حتى عام 2030".
وأضاف أن تعاون ناسا مع "روسكوزموس" الروسية ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية ووكالة الفضاء الكندية سيضمن استمرار الأبحاث الرائدة في المختبر المداري خلال بقية العقد.
كفل الكونغرس الأمريكي التمويل لقطاع الولايات المتحدة من محطة الفضاء الدولية حتى عام 2024. وبحسب ما ورد يكلف هذا الجزء نحو مليار دولار سنويا للمحافظة عليه، وكانت هناك خطط لوقف استخدامه بحلول نهاية العقد.