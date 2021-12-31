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واشنطن ترغب في توسيع عمليات محطة الفضاء الدولية والتعاون مع روسيا
واشنطن ترغب في توسيع عمليات محطة الفضاء الدولية والتعاون مع روسيا
قال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية، اليوم الجمعة، إن واشنطن تريد أن تظل محطة الفضاء الدولية قيد التشغيل حتى عام 2030، وخلال هذا الوقت ستواصل "ناسا" العمل مع روسيا... 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T21:14+0000
2021-12-31T21:14+0000
العالم
محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الروسية
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واشنطن- سبوتنيك. ونقلت مدونة "ناسا" عن بيل نيلسون قوله: "يسعدني أن إدارة بايدن/ هاريس التزمت بمواصلة عمليات المحطة حتى عام 2030".وأضاف أن تعاون ناسا مع "روسكوزموس" الروسية ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية ووكالة الفضاء الكندية سيضمن استمرار الأبحاث الرائدة في المختبر المداري خلال بقية العقد.كفل الكونغرس الأمريكي التمويل لقطاع الولايات المتحدة من محطة الفضاء الدولية حتى عام 2024. وبحسب ما ورد يكلف هذا الجزء نحو مليار دولار سنويا للمحافظة عليه، وكانت هناك خطط لوقف استخدامه بحلول نهاية العقد.
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العالم, محطة الفضاء الدولية, محطة الفضاء الروسية

واشنطن ترغب في توسيع عمليات محطة الفضاء الدولية والتعاون مع روسيا

21:14 GMT 31.12.2021
© Sputnik . Yuzhny SC / Roscosmos / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق مركبة الإطلاق "سويوز-2.1" مع المركبة الفضائية "سويوز-ام اس-16"مع طاقم محطة الفضاء الدولية "بعثة رقم63" من منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور 8 أبريل 2020
إطلاق مركبة الإطلاق سويوز-2.1 مع المركبة الفضائية سويوز-ام اس-16مع طاقم محطة الفضاء الدولية بعثة رقم63 من منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور 8 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Sputnik . Yuzhny SC / Roscosmos
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قال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية، اليوم الجمعة، إن واشنطن تريد أن تظل محطة الفضاء الدولية قيد التشغيل حتى عام 2030، وخلال هذا الوقت ستواصل "ناسا" العمل مع روسيا وشركاء آخرين.
واشنطن- سبوتنيك. ونقلت مدونة "ناسا" عن بيل نيلسون قوله: "يسعدني أن إدارة بايدن/ هاريس التزمت بمواصلة عمليات المحطة حتى عام 2030".
وأضاف أن تعاون ناسا مع "روسكوزموس" الروسية ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية ووكالة الفضاء الكندية سيضمن استمرار الأبحاث الرائدة في المختبر المداري خلال بقية العقد.
كفل الكونغرس الأمريكي التمويل لقطاع الولايات المتحدة من محطة الفضاء الدولية حتى عام 2024. وبحسب ما ورد يكلف هذا الجزء نحو مليار دولار سنويا للمحافظة عليه، وكانت هناك خطط لوقف استخدامه بحلول نهاية العقد.
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