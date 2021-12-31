https://arabic.sputniknews.com/20211231/وزير-الأوقاف-المصري-للخطباء-لا-تتجاوزوا-10-دقائق-في-هذا-الطقس-السيء-فيديو-1054787162.html

وزير الأوقاف المصري للخطباء: لا تتجاوزوا 10 دقائق في هذا الطقس السيء.. فيديو

وزير الأوقاف المصري للخطباء: لا تتجاوزوا 10 دقائق في هذا الطقس السيء.. فيديو

شدد وزير الاوقاف المصري محمد مختار جمعة على خطباء الوزارة ضرورة عدم تجاوز خطبتي الجمعة الأولى والثانية، 10 دقائق بحال من الأحوال. 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T09:35+0000

2021-12-31T09:35+0000

2021-12-31T09:35+0000

وزارة الأوقاف

محمد مختار جمعة

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وحسب مقطع فيديو نشرته وزارة الأوقاف المصرية عبر موقعها الإلكتروني، بعنوان " بيان هام من وزير الأوقاف بشأن صلاة الجمعة"، أكد فيه على ضررة مراعاة الخطباء لمقتضى الحال، خلال هذا الطقس السيء.وقال الوزير: " جميع الأئمة والخطباء بمراعاة مقتضى الحال والاقتصاد في الخطبة بأن تكون الخطبتان في حدهما الأقصى عشر دقائق، وعدم تجاوز هذا الوقت بأية حال".وعن الحكم الفقهي للمصلين خلال مثل تلك الأجواء، قال الوزير إن "من حبسه العذر عن حضور الجمعة بالمسجد سواء أحبسه المرض، أم حبسته الظروف الجوية القاسية التي يتعذر معها الذهاب إلى المسجد كالمطر الشديد، ونحوه صلى الجمعة ظهرًا حيث كان، فمن وجد في هذه الأحوال مشقة وصعوبة بالغة تمنعه من الذهاب إلى المسجد صلى الجمعة ظهرًا في بيته أو حيث كان، ولا حرج عليه".لكن الوزير استدرك مشددا على أن تلك الرخصة للمصلين وليست للعاملين، مطالبا الأئمة والعاملين بالالتزام بعملهم.

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وزارة الأوقاف, محمد مختار جمعة