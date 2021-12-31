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https://arabic.sputniknews.com/20211231/وزير-الأوقاف-المصري-للخطباء-لا-تتجاوزوا-10-دقائق-في-هذا-الطقس-السيء-فيديو-1054787162.html
وزير الأوقاف المصري للخطباء: لا تتجاوزوا 10 دقائق في هذا الطقس السيء.. فيديو
وزير الأوقاف المصري للخطباء: لا تتجاوزوا 10 دقائق في هذا الطقس السيء.. فيديو
شدد وزير الاوقاف المصري محمد مختار جمعة على خطباء الوزارة ضرورة عدم تجاوز خطبتي الجمعة الأولى والثانية، 10 دقائق بحال من الأحوال. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T09:35+0000
2021-12-31T09:35+0000
وزارة الأوقاف
محمد مختار جمعة
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وحسب مقطع فيديو نشرته وزارة الأوقاف المصرية عبر موقعها الإلكتروني، بعنوان " بيان هام من وزير الأوقاف بشأن صلاة الجمعة"، أكد فيه على ضررة مراعاة الخطباء لمقتضى الحال، خلال هذا الطقس السيء.وقال الوزير: " جميع الأئمة والخطباء بمراعاة مقتضى الحال والاقتصاد في الخطبة بأن تكون الخطبتان في حدهما الأقصى عشر دقائق، وعدم تجاوز هذا الوقت بأية حال".وعن الحكم الفقهي للمصلين خلال مثل تلك الأجواء، قال الوزير إن "من حبسه العذر عن حضور الجمعة بالمسجد سواء أحبسه المرض، أم حبسته الظروف الجوية القاسية التي يتعذر معها الذهاب إلى المسجد كالمطر الشديد، ونحوه صلى الجمعة ظهرًا حيث كان، فمن وجد في هذه الأحوال مشقة وصعوبة بالغة تمنعه من الذهاب إلى المسجد صلى الجمعة ظهرًا في بيته أو حيث كان، ولا حرج عليه".لكن الوزير استدرك مشددا على أن تلك الرخصة للمصلين وليست للعاملين، مطالبا الأئمة والعاملين بالالتزام بعملهم.
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وزارة الأوقاف, محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف المصري للخطباء: لا تتجاوزوا 10 دقائق في هذا الطقس السيء.. فيديو

09:35 GMT 31.12.2021
© Sputnik . Ahmed Badrوزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة خلال كلمته في "منتدى السلام العالمي" في سانت كاترين في مصر، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018
وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة خلال كلمته في منتدى السلام العالمي في سانت كاترين في مصر، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Sputnik . Ahmed Badr
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شدد وزير الاوقاف المصري محمد مختار جمعة على خطباء الوزارة ضرورة عدم تجاوز خطبتي الجمعة الأولى والثانية، 10 دقائق بحال من الأحوال.
وحسب مقطع فيديو نشرته وزارة الأوقاف المصرية عبر موقعها الإلكتروني، بعنوان " بيان هام من وزير الأوقاف بشأن صلاة الجمعة"، أكد فيه على ضررة مراعاة الخطباء لمقتضى الحال، خلال هذا الطقس السيء.
وقال الوزير: " جميع الأئمة والخطباء بمراعاة مقتضى الحال والاقتصاد في الخطبة بأن تكون الخطبتان في حدهما الأقصى عشر دقائق، وعدم تجاوز هذا الوقت بأية حال".
وشد الوزير كذلك على "المفتشين وقيادات المديريات والديوان العام، بالتأكيد على ذلك ومتابعة التنفيذ، وإحالة أي مخالف إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة، وإلغاء تصريح أي خطيب يخالف التعليمات"..
وعن الحكم الفقهي للمصلين خلال مثل تلك الأجواء، قال الوزير إن "من حبسه العذر عن حضور الجمعة بالمسجد سواء أحبسه المرض، أم حبسته الظروف الجوية القاسية التي يتعذر معها الذهاب إلى المسجد كالمطر الشديد، ونحوه صلى الجمعة ظهرًا حيث كان، فمن وجد في هذه الأحوال مشقة وصعوبة بالغة تمنعه من الذهاب إلى المسجد صلى الجمعة ظهرًا في بيته أو حيث كان، ولا حرج عليه".
ولفت الوزير إلى أن "المطر الشديد يعد عذرا لمن وجد من المصلين فيه مشقة و صعوبة لحضور الجمعة أو الجماعة"، مشيرا إلى أن "الإسلام قائم على اليسر، لا عسر فيه ولا تكلف، ويقاس على ذلك جميع الظروف والأوقات والأحوال المشابهة في هذه الجمعة أو غيرها، في هذا اليوم أو أي يوم من الأيام".
لكن الوزير استدرك مشددا على أن تلك الرخصة للمصلين وليست للعاملين، مطالبا الأئمة والعاملين بالالتزام بعملهم.
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