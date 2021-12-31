https://arabic.sputniknews.com/20211231/وزير-الإمارات-عرضت-إنشاء-طريق-للنقل-البري-مع-تركيا-عبر-العراق-بدلا-من-إيران--1054795418.html

وزير: الإمارات عرضت إنشاء طريق للنقل البري مع تركيا عبر العراق بدلا من إيران

وزير: الإمارات عرضت إنشاء طريق للنقل البري مع تركيا عبر العراق بدلا من إيران

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تعاملت "بشكل إيجابي" مع عرض تلقّته من دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن النقل البري. 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T13:06+0000

2021-12-31T13:06+0000

2021-12-31T13:06+0000

العالم العربي

العالم

تركيا

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/1050575923_0:847:2048:1999_1920x0_80_0_0_0b229298a84b3ae06aab6fbbff61bde5.jpg

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي في مقابلة تلفزيونية نشرت وكالة الأناضول مضمونها، وتطرق خلالها لعدد من القضايا المحلية والإقليمية.لكن الوزير أشار إلى أن الإماراتيين تحدوهم الرغبة في تغيير المسار البري إلى العراق بدلا من إيران اختصارا للمدة الزمنية التي تقطعها الشحنات، قائلا إنه يمكن اختصار الوقت إذا تم تنفيذ مشاريع السكك الحديدية والطرق البرية. وقال "عندما نجري الحسابات، فإن أي شحنة تغادر إسطنبول حاليًا متوجهة إلى الإمارات فإنها تستغرق ما بين 25 و28 يومًا عن طريق البحر، لكن ستغرق 10 أيام برا. ومع ذلك، يتم قضاء جزء طويل من هذا الوقت في التخليص الجمركي".ولفت إلى أن تطبيع العلاقات التركية مع دولة الإمارات سيكون له تأثير على العديد من المجالات وأنهم بدأوا بالفعل رؤية هذه الآثار، موضحًا أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للإمارات في فبراير/شباط المقبل ستضيف أيضًا دفعة جديدة لتلك العلاقات.من ناحية أخرى، قال جاويش أوغلو إن "التوترات الإقليمية بين الإمارات وإيران انعكست على العلاقات، لكن رغم ذلك ، شهدنا زيادة في الاستثمارات والتجارة طوال الوقت".

https://arabic.sputniknews.com/20211214/وزير-خارجية-تركيا-يزور-الإمارات-وسط-تكثيف-الجهود-لإصلاح-العلاقات-1053917710.html

https://arabic.sputniknews.com/20211124/الإمارات-تؤسس-صندوق-بقيمة-10-مليارات-دولار-للاستثمار-في-تركيا-1053246349.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, العالم, تركيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم