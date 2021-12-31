تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211231/وزير-الإمارات-عرضت-إنشاء-طريق-للنقل-البري-مع-تركيا-عبر-العراق-بدلا-من-إيران--1054795418.html
وزير: الإمارات عرضت إنشاء طريق للنقل البري مع تركيا عبر العراق بدلا من إيران
وزير: الإمارات عرضت إنشاء طريق للنقل البري مع تركيا عبر العراق بدلا من إيران
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تعاملت "بشكل إيجابي" مع عرض تلقّته من دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن النقل البري. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T13:06+0000
2021-12-31T13:06+0000
العالم العربي
العالم
تركيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/1050575923_0:847:2048:1999_1920x0_80_0_0_0b229298a84b3ae06aab6fbbff61bde5.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي في مقابلة تلفزيونية نشرت وكالة الأناضول مضمونها، وتطرق خلالها لعدد من القضايا المحلية والإقليمية.لكن الوزير أشار إلى أن الإماراتيين تحدوهم الرغبة في تغيير المسار البري إلى العراق بدلا من إيران اختصارا للمدة الزمنية التي تقطعها الشحنات، قائلا إنه يمكن اختصار الوقت إذا تم تنفيذ مشاريع السكك الحديدية والطرق البرية. وقال "عندما نجري الحسابات، فإن أي شحنة تغادر إسطنبول حاليًا متوجهة إلى الإمارات فإنها تستغرق ما بين 25 و28 يومًا عن طريق البحر، لكن ستغرق 10 أيام برا. ومع ذلك، يتم قضاء جزء طويل من هذا الوقت في التخليص الجمركي".ولفت إلى أن تطبيع العلاقات التركية مع دولة الإمارات سيكون له تأثير على العديد من المجالات وأنهم بدأوا بالفعل رؤية هذه الآثار، موضحًا أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للإمارات في فبراير/شباط المقبل ستضيف أيضًا دفعة جديدة لتلك العلاقات.من ناحية أخرى، قال جاويش أوغلو إن "التوترات الإقليمية بين الإمارات وإيران انعكست على العلاقات، لكن رغم ذلك ، شهدنا زيادة في الاستثمارات والتجارة طوال الوقت".
https://arabic.sputniknews.com/20211214/وزير-خارجية-تركيا-يزور-الإمارات-وسط-تكثيف-الجهود-لإصلاح-العلاقات-1053917710.html
https://arabic.sputniknews.com/20211124/الإمارات-تؤسس-صندوق-بقيمة-10-مليارات-دولار-للاستثمار-في-تركيا-1053246349.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/1050575923_0:655:2048:2191_1920x0_80_0_0_4fa85a31118dec11e595005f1707d2e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, تركيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

وزير: الإمارات عرضت إنشاء طريق للنقل البري مع تركيا عبر العراق بدلا من إيران

13:06 GMT 31.12.2021
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACEحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تعاملت "بشكل إيجابي" مع عرض تلقّته من دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن النقل البري.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي في مقابلة تلفزيونية نشرت وكالة الأناضول مضمونها، وتطرق خلالها لعدد من القضايا المحلية والإقليمية.
وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اسطنبول، تركيا 15 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
وزير خارجية تركيا يزور الإمارات وسط تكثيف الجهود لإصلاح العلاقات
14 ديسمبر, 10:22 GMT
وأوضح الوزير "تلقينا عرضا من دولة الإمارات لتوقيع اتفاقية النقل البري إلى تركيا. لقد رحبنا بها، ونحن نتفاوض بشأنها حاليًا. نريد أن نوقع هذه الاتفاقية على هامش زيارة الرئيس (رجب طيب أردوغان) في فبراير المقبل للإمارات".
لكن الوزير أشار إلى أن الإماراتيين تحدوهم الرغبة في تغيير المسار البري إلى العراق بدلا من إيران اختصارا للمدة الزمنية التي تقطعها الشحنات، قائلا إنه يمكن اختصار الوقت إذا تم تنفيذ مشاريع السكك الحديدية والطرق البرية.
وقال "عندما نجري الحسابات، فإن أي شحنة تغادر إسطنبول حاليًا متوجهة إلى الإمارات فإنها تستغرق ما بين 25 و28 يومًا عن طريق البحر، لكن ستغرق 10 أيام برا. ومع ذلك، يتم قضاء جزء طويل من هذا الوقت في التخليص الجمركي".
ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
الإمارات تؤسس صندوقا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في تركيا
24 نوفمبر, 15:55 GMT
وتابع "لا بد من تخفيض هذا الوقت. ومن ثم فإنه بعد التوقيع على مثل هذه الاتفاقية، ربما يمكننا بعد ذلك التوقيع عليها على المستوى الثلاثي بعد التوقيع عليها على المستوى الثنائي".
ولفت إلى أن تطبيع العلاقات التركية مع دولة الإمارات سيكون له تأثير على العديد من المجالات وأنهم بدأوا بالفعل رؤية هذه الآثار، موضحًا أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للإمارات في فبراير/شباط المقبل ستضيف أيضًا دفعة جديدة لتلك العلاقات.
من ناحية أخرى، قال جاويش أوغلو إن "التوترات الإقليمية بين الإمارات وإيران انعكست على العلاقات، لكن رغم ذلك ، شهدنا زيادة في الاستثمارات والتجارة طوال الوقت".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:08 GMTلص يندم على اقتحامه متجر مثلجات بعد أن حطم العاملون كرسيا على رأسه... فيديو وصور
14:03 GMTمقتل 4 جنود باكستانيين في مواجهات مع مسلحي حركة "طالبان باكستان"
13:53 GMTنيوزيلندا أول دولة تستقبل العام الجديد.. فيديو
13:50 GMT"أطباء السودان" تحذر من التصعيد المفرط لقوات الأمن والرئيس العراقي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد
13:43 GMTإعلام: اتهام أحد سكان القدس المحتلة بالتجسس لحزب الله
13:40 GMTالسعودية تعزي السودان في ضحايا منجم غرب كرفان
13:37 GMTبوتين يتفوق على الجميع مرة أخرى في الهوكي... فيديو
13:35 GMTما دور تركيا في الحرب الإثيوبية... الكشف عن لقاءات مع قيادات تيغراي في أنقرة
13:32 GMTالعثور على نحو 100 تمثال لبوذا في أحد الجروف شمالي الصين
13:30 GMTالتحالف العربي يعلن تنفيذ 19 عملية في مأرب وقتل 100 عنصر من "أنصار الله"
13:29 GMTمجلة: الغواصات النووية الروسية تصبح أكثر خطورة
13:27 GMTنائب روسي يستبعد خوض الغرب حربا ضد روسيا
13:14 GMTغزة.. حصار وأزمة إنسانية.. فهل ستشتعل جبهة الحرب من جديد؟
13:14 GMTالسيسي يهنئ ملوك ورؤساء دول العالم بحلول العام الجديد
13:12 GMTلبنان يتأرجح بين الأزمات السياسية والاقتصادية والقضائية وانسداد أفق الحل
13:11 GMTلجنة أطباء السودان المركزية: ارتقاء شهيد خامس بعبوة غاز مباشرة في الصدر
13:08 GMTتوقعات الاقتصاد لعام 2022
13:06 GMTوزير: الإمارات عرضت إنشاء طريق للنقل البري مع تركيا عبر العراق بدلا من إيران
13:04 GMTالقضاء المصري يخلي سبيل علا القرضاوي
13:00 GMTإعلام أمريكي: الولايات المتحدة تأجج الصراع في أوكرانيا من خلال تحيزها