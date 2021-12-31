تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211231/وزير-التجارة-الجزائري-مستمرون-في-سياسة-الدعم-الاجتماعي-بـ20-مليار-دولار-1054791727.html
وزير التجارة الجزائري: مستمرون في سياسة الدعم الاجتماعي بـ20 مليار دولار
وزير التجارة الجزائري: مستمرون في سياسة الدعم الاجتماعي بـ20 مليار دولار
قال وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، كمال رزيق، إن بلاده لم تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم تخصيص نحو 20 مليار دولار لعام 2022 لهذا... 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T11:13+0000
2021-12-31T11:13+0000
العالم العربي
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104456/40/1044564099_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ff1f79dff5f6d6a396def78959fea4aa.jpg
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن رزيق قوله بأن قانون المالية الذي وقع عليه رئيس الجمهورية الجزائري يحافظ على نفس النهج ونفس الدعم الموجه للمواطن، لكن هذا لا ينفي أن السلطات تسعى في الوقت ذاته إلى ضبط هذه العملية.وأشار الوزير بالسياسة المنتهجة فيما يخص التجارة الخارجية، حيث بدأت تعطي ثمارها، وفقا لما تشير إليه الأرقام من تحقيق فائض في الميزان التجاري الذي بلغ 1.04 مليار دولار حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بسنة 2020 حيث كان الميزان التجاري سالبا لنحو 10 مليار دولار.وأرجع رزيق هذا التحسن إلى برنامج رئيس الجمهورية في مجال التجارة الخارجية، والذي شجّع التصدير خارج المحروقات. ما نتج عنه تصدير ما قيمته 4.6 مليار دولار بعدما كان لا يتجاوز المليارين.وأسهمت زيادة الصادرات في تحسين الحركية الاقتصادية في مختلف نواحي الحياة حيث زاد الناتج الداخلي بنسبة فاقت 6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2021، رغم الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا.وأسفرت الجهود الحكومية كذلك عن خفض فاتورة الاستيراد بنحو 10 ملايير دولار، وهو ما سيسمح بالانطلاق خلال سنة 2022. بمؤشرات قوية وتحمل دلالات عن تعافي الاقتصاد الوطني.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104456/40/1044564099_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_eff533abbc1dae16fad61540c4c1173a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجزائر

وزير التجارة الجزائري: مستمرون في سياسة الدعم الاجتماعي بـ20 مليار دولار

11:13 GMT 31.12.2021
© REUTERS / RAMZI BOUDINAمتظاهرون جزائريون يحملون العلم الوطني بعد مرور عام على بدء الاحتجاجات الأسبوعية التي تدعو إلى إصلاح شامل للنخبة الحاكمة ووضع حد للفساد وانسحاب الجيش من السياسة في الجزائر العاصمة 14 فبراير/ شباط 2020
متظاهرون جزائريون يحملون العلم الوطني بعد مرور عام على بدء الاحتجاجات الأسبوعية التي تدعو إلى إصلاح شامل للنخبة الحاكمة ووضع حد للفساد وانسحاب الجيش من السياسة في الجزائر العاصمة 14 فبراير/ شباط 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
تابعنا عبر
قال وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، كمال رزيق، إن بلاده لم تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم تخصيص نحو 20 مليار دولار لعام 2022 لهذا الغرض.
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن رزيق قوله بأن قانون المالية الذي وقع عليه رئيس الجمهورية الجزائري يحافظ على نفس النهج ونفس الدعم الموجه للمواطن، لكن هذا لا ينفي أن السلطات تسعى في الوقت ذاته إلى ضبط هذه العملية.
وأشار الوزير بالسياسة المنتهجة فيما يخص التجارة الخارجية، حيث بدأت تعطي ثمارها، وفقا لما تشير إليه الأرقام من تحقيق فائض في الميزان التجاري الذي بلغ 1.04 مليار دولار حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بسنة 2020 حيث كان الميزان التجاري سالبا لنحو 10 مليار دولار.
وأرجع رزيق هذا التحسن إلى برنامج رئيس الجمهورية في مجال التجارة الخارجية، والذي شجّع التصدير خارج المحروقات. ما نتج عنه تصدير ما قيمته 4.6 مليار دولار بعدما كان لا يتجاوز المليارين.
وأسهمت زيادة الصادرات في تحسين الحركية الاقتصادية في مختلف نواحي الحياة حيث زاد الناتج الداخلي بنسبة فاقت 6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2021، رغم الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا.
وأسفرت الجهود الحكومية كذلك عن خفض فاتورة الاستيراد بنحو 10 ملايير دولار، وهو ما سيسمح بالانطلاق خلال سنة 2022. بمؤشرات قوية وتحمل دلالات عن تعافي الاقتصاد الوطني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:25 GMT"حلاق الشوارع" في طرابلس اللبنانية يقدم خدماته بـ12 سنت أو بالمجان
11:13 GMTفي بيان عاجل.. "فيفا" يحدد بديل أوكلاند سيتي بعد انسحابه من مونديال الأندية
11:13 GMTوزير التجارة الجزائري: مستمرون في سياسة الدعم الاجتماعي بـ20 مليار دولار
11:11 GMTالعربات المدرعة الروسية "أتليت" تجتاز اختبارات بنجاح
11:08 GMTألمانيا تؤكد دعمها الكامل لفرنسا في رئاسة الاتحاد الأوروبي بهدف "أوروبا ذات سيادة أكبر"
11:03 GMTالعراق... التحقيق مع قائد شرطة بابل بسبب مجزرة جبلة
10:50 GMTالخارجية الصينية: شي جين بينغ يأمل في تطوير التعاون مع روسيا في عام 2022
10:48 GMTإيران تعلن استئناف إرسال الزوار إلى سوريا اعتبارا من الأسبوع المقبل
10:47 GMTمليارات اليورو في أيام قليلة... حكومة ميركل تبيع أسلحة قبل الاستقالة
10:45 GMTجباروف: بوتين لا ينوي التراجع ووقت التنازلات قد ولى
10:44 GMTأوكلاند سيتي يبلغ "فيفا" بانسحابه رسميا من كأس العالم للأندية 2021
10:27 GMTتشاووش أوغلو يقول إن اليونان تقوم بخطوات استفزازية
10:25 GMTكم عدد حبات الموز والبيض التي يجب تناولها يوميا
10:22 GMTحفيد شارل ديغول يصف بوتين بكلمة واحدة
10:20 GMTالسودان يعلن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين خلال احتجاجات أمس
10:18 GMTالوضع ينذر بكارثة.. المخابرات السودانية تقول إن أمر الطوارئ صدر لمواجهة "تدهور خطير"
10:14 GMTالكثيرون يحبون هذه الأطعمة لكنها تسبب السرطان وتزيد من ضغط الدم
10:11 GMTإسرائيل: وقعنا عقدا مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء 14 طائرة بـ3.1 مليار دولار
10:05 GMTأمريكا تقرر دعم "الأونروا" بـ 99 مليون دولار
09:58 GMTأردوغان يطالب الأتراك بالحفاظ على مدخراتهم بالعملة المحلية... فيديو