تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211231/وفاة-الفنان-المصري-عادل-زهدي-أسد-المسرح-1054793879.html
وفاة الفنان المصري عادل زهدي... "أسد المسرح"
وفاة الفنان المصري عادل زهدي... "أسد المسرح"
توفي الفنان المصري المسرحي، عادل زهدي، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T12:13+0000
2021-12-31T12:13+0000
2021-12-31T12:13+0000
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104318/78/1043187804_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_df1aa8b3dec1f30f341d2ee69151b3ea.jpg
وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وفاة عادل زهدي، الملقب بأسد المسرح.وكتب مكرم: "الدوام لله، الزميل الفنان عادل زهدي بعد صراع مع المرض، الدوام لله".جدير بالذكر أن الفنان المسرحي عادل زهدي، شارك في العديد المسلسلات التليفزيونية، منها قابل للكسر، السيرة الهلالية، عمر بن عبدالعزيز، الأشقاء الثلاثة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104318/78/1043187804_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_eafa6f553aaf32927620169926c19396.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفنانين في مصر
وفاة الفنان المصري عادل زهدي... "أسد المسرح"
توفي الفنان المصري المسرحي، عادل زهدي، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.
وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وفاة عادل زهدي، الملقب بأسد المسرح.
وكتب مكرم: "الدوام لله، الزميل الفنان عادل زهدي بعد صراع مع المرض، الدوام لله".
جدير بالذكر أن الفنان المسرحي عادل زهدي، شارك في العديد المسلسلات التليفزيونية، منها قابل للكسر، السيرة الهلالية، عمر بن عبدالعزيز، الأشقاء الثلاثة.