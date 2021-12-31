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وفاة وزير الثقافة المصري الأسبق جابر عصفور
وفاة وزير الثقافة المصري الأسبق جابر عصفور
توفي صباح اليوم الجمعة، وزير الثقافة المصري الأسبق جابر عصفور عن عمر يناهز الـ77 عاما. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T09:09+0000
2021-12-31T09:09+0000
وفاة
وزير الثقافة
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وحسب ما نشره موقع مصراوي فإن وفاة عصفور جاءت على إثر وعكة صحية تعرض لها، منذ عدة أيام، تم نقله بعدها إلى الرعاية المركزة في أحد مشافي القاهرة.عصفور المولود في العام 1944م، حاصل على درجة الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، ثم درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بالكلية نفسها، ثم درجة الدكتوراه منها بمرتبة الشرف الأولى عام 1973.وخاض عصفور عددا من المعارك الفكرية على صفحات الجرائد، أشهرها مع بعض المفكرين المحسوبين على التيار الإسلامي، وله العديد من المؤلفات الهامة منها: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ومفهوم الشعر، والمرايا المتجاورة، وكتاب دراسة في نقد طه حسين، والإحيائية والإحيائيون، وقراءة التراث النقدي، والتنوير يواجه الاظلام، ومحنة التنوير، ودفاعاً عن التنوير، وزمن الرواية.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/وفاة-المخرج-والممثل-المصري-محمد-نبيه-عن-91-عاما-1053909609.html
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وفاة, وزير الثقافة

وفاة وزير الثقافة المصري الأسبق جابر عصفور

09:09 GMT 31.12.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyقلعة صلاح الدين محاط بمباني سكنية في وسط مدينة القاهرة
قلعة صلاح الدين محاط بمباني سكنية في وسط مدينة القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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توفي صباح اليوم الجمعة، وزير الثقافة المصري الأسبق جابر عصفور عن عمر يناهز الـ77 عاما.
وحسب ما نشره موقع مصراوي فإن وفاة عصفور جاءت على إثر وعكة صحية تعرض لها، منذ عدة أيام، تم نقله بعدها إلى الرعاية المركزة في أحد مشافي القاهرة.
القاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
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عصفور المولود في العام 1944م، حاصل على درجة الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، ثم درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بالكلية نفسها، ثم درجة الدكتوراه منها بمرتبة الشرف الأولى عام 1973.

وتولى عصفور عددا من المناصب القيادية منها تعيينه أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة منذ يناير 1999 وحتى مارس 2007، وعقب ثورة يناير في العام 2011 اختير عصفور وزيرًا للثقافة بعد سلفه فاروق حسني، لكنه استقال بعدها لأسباب قال وقتها إنها صحية، وعاد مرة أخرى وزيرا للثقافة أيضا في الفترة ما بين يونيو/ حزيران من العام 2014 وحتى فبراير 2015.

وخاض عصفور عددا من المعارك الفكرية على صفحات الجرائد، أشهرها مع بعض المفكرين المحسوبين على التيار الإسلامي، وله العديد من المؤلفات الهامة منها: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ومفهوم الشعر، والمرايا المتجاورة، وكتاب دراسة في نقد طه حسين، والإحيائية والإحيائيون، وقراءة التراث النقدي، والتنوير يواجه الاظلام، ومحنة التنوير، ودفاعاً عن التنوير، وزمن الرواية.
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