يجلسون في البرد القارص.. أمير سعودي يشتري بضاعة سوق كامل تخفيفا عن البائعين.. فيديو

وظهر الأمير السعودي في مقطع فيديو وهو يتحدث مع البائعين في السوق وطلب شراء السلع المعروضة متسائلا كيف يبيع الأشخاص هناك في أجواء ماطرة دون "أكشاك".ولقى موقف الأمير حسام تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بالمملكة، حيث أثنى السعوديون على تعاطفه مع البائعين وتوجيهاته بتخصيص أكشاك لهم تحميهم من البرد والمطر والشمس.وكانت وكالة الأنباء السعودية قد ذكرت أمس أن الأمير حسام زار سوق الخميس بوسط مدينة الباحة والتقى بعدد من البائعين والبائعات، مستمعاً إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجهاً بإعادة السوق الشعبي وتجديده وعمل أكشاك جديدة لهم.
وكانت وكالة الأنباء السعودية قد ذكرت أمس أن الأمير حسام زار سوق الخميس بوسط مدينة الباحة والتقى بعدد من البائعين والبائعات، مستمعاً إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجهاً بإعادة السوق الشعبي وتجديده وعمل أكشاك جديدة لهم.