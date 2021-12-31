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يجلسون في البرد القارص.. أمير سعودي يشتري بضاعة سوق كامل تخفيفا عن البائعين.. فيديو
يجلسون في البرد القارص.. أمير سعودي يشتري بضاعة سوق كامل تخفيفا عن البائعين.. فيديو
أثار أمير منطقة الباحة في المملكة العربية السعودية، حسام بن سعود بن عبد العزيز، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بالمملكة وذلك بعد قيامه بزيارة مفاجئة لسوق... 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T08:00+0000
2021-12-31T08:00+0000
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وظهر الأمير السعودي في مقطع فيديو وهو يتحدث مع البائعين في السوق وطلب شراء السلع المعروضة متسائلا كيف يبيع الأشخاص هناك في أجواء ماطرة دون "أكشاك".ولقى موقف الأمير حسام تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بالمملكة، حيث أثنى السعوديون على تعاطفه مع البائعين وتوجيهاته بتخصيص أكشاك لهم تحميهم من البرد والمطر والشمس.وكانت وكالة الأنباء السعودية قد ذكرت أمس أن الأمير حسام زار سوق الخميس بوسط مدينة الباحة والتقى بعدد من البائعين والبائعات، مستمعاً إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجهاً بإعادة السوق الشعبي وتجديده وعمل أكشاك جديدة لهم.
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مجتمع, منوعات, أخبار السعودية اليوم, السعودية

يجلسون في البرد القارص.. أمير سعودي يشتري بضاعة سوق كامل تخفيفا عن البائعين.. فيديو

08:00 GMT 31.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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أثار أمير منطقة الباحة في المملكة العربية السعودية، حسام بن سعود بن عبد العزيز، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بالمملكة وذلك بعد قيامه بزيارة مفاجئة لسوق الخميس الشعبي.
وظهر الأمير السعودي في مقطع فيديو وهو يتحدث مع البائعين في السوق وطلب شراء السلع المعروضة متسائلا كيف يبيع الأشخاص هناك في أجواء ماطرة دون "أكشاك".
ولقى موقف الأمير حسام تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بالمملكة، حيث أثنى السعوديون على تعاطفه مع البائعين وتوجيهاته بتخصيص أكشاك لهم تحميهم من البرد والمطر والشمس.
وكانت وكالة الأنباء السعودية قد ذكرت أمس أن الأمير حسام زار سوق الخميس بوسط مدينة الباحة والتقى بعدد من البائعين والبائعات، مستمعاً إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجهاً بإعادة السوق الشعبي وتجديده وعمل أكشاك جديدة لهم.
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