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رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى: المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب في بكين "لا معنى لها"
رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى: المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب في بكين "لا معنى لها"
قال رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو إنه يأخذ حقوق الإنسان "بجدية شديدة"، لكن المقاطعة الدبلوماسية البريطانية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في... 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T04:32+0000
2021-12-31T04:32+0000
الصين
أولمبياد
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وقال كو لوسائل إعلام بريطانية يوم الخميس "المقاطعة السياسية بصراحة لا معنى لها... هذا لا يعني دفاعا عن البلدان التي لا تلتزم بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان... أنا لست غير مبال... بشأن حقوق الإنسان. أنا آخذها على محمل الجد".وأضاف: "لا أعتقد أنها (المقاطعات) على المدى الطويل تحقق الكثير بالفعل. هناك دائما عواقب غير مقصودة. وفي نهاية المطاف، من يعانون أكثر من غيرهم هم الرياضيون".والأسبوع الماضي، تعرض رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى لانتقادات بسبب تصريحات قال فيها إنه يعارض فلسفة المقاطعات.يشار إلى أن الولايات المتحدة وأستراليا وكندا أعلنت أيضا مقاطعتها الدبلوماسية للألعاب بسبب سجل الصين في حقوق الإنسان، وهو موقف رفضته الصين.وردت الصين بالقول إن الولايات المتحدة سيتعين عليها "دفع ثمن" مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية التي تقام في بكين في الفترة من 4 إلى 20 فبراير/ شباط.فيما اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي أمس الخميس، أن قرار بعض الدول، من بينها الولايات المتحدة، مقاطعة أولمبياد بكين، هو قرار غير مقبول وخاطئ.
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الصين, أولمبياد

رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى: المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب في بكين "لا معنى لها"

04:32 GMT 31.12.2021
© REUTERS / Thomas Peter أولمبياد بكين 2022
أولمبياد بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / Thomas Peter
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قال رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو إنه يأخذ حقوق الإنسان "بجدية شديدة"، لكن المقاطعة الدبلوماسية البريطانية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين العام المقبل "لا معنى لها".
وقال كو لوسائل إعلام بريطانية يوم الخميس "المقاطعة السياسية بصراحة لا معنى لها... هذا لا يعني دفاعا عن البلدان التي لا تلتزم بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان... أنا لست غير مبال... بشأن حقوق الإنسان. أنا آخذها على محمل الجد".
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وأضاف: "لا أعتقد أنها (المقاطعات) على المدى الطويل تحقق الكثير بالفعل. هناك دائما عواقب غير مقصودة. وفي نهاية المطاف، من يعانون أكثر من غيرهم هم الرياضيون".
والأسبوع الماضي، تعرض رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى لانتقادات بسبب تصريحات قال فيها إنه يعارض فلسفة المقاطعات.
يشار إلى أن الولايات المتحدة وأستراليا وكندا أعلنت أيضا مقاطعتها الدبلوماسية للألعاب بسبب سجل الصين في حقوق الإنسان، وهو موقف رفضته الصين.
وردت الصين بالقول إن الولايات المتحدة سيتعين عليها "دفع ثمن" مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية التي تقام في بكين في الفترة من 4 إلى 20 فبراير/ شباط.
فيما اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي أمس الخميس، أن قرار بعض الدول، من بينها الولايات المتحدة، مقاطعة أولمبياد بكين، هو قرار غير مقبول وخاطئ.
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